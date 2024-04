Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.

Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 13 Nisan 2024 21:19:09









Ürdün hava sahasını kapatma kararı aldı













İsrail devlet televizyonu KAN: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. Axios haber sitesine ve İsrail devlet televizyonu KAN'a göre İran, İsrail'e onlarca drone ile saldırı başlattı. Drone'ların böyle bir mesafeyi kat etmesinin birkaç saat süreceği değerlendiriliyor. Saldırıyla ilgili İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi. İbrani medyasında çıkan haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu İran'dan beklenen bir karşı saldırı üzerine bu gecenin ilerleyen saatlerinde savaş kabinesini ve ardından daha geniş güvenlik kabinesini toplamaya karar verdi.Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı. Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi. Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı. İsrail'in Suriye'de İran büyükelçiliğine düzenlediği saldırının ardından İran'ın misilleme yapacağına yönelik söylentiler nedeniyle bölgede gerginlik tırmanıyor. İsrail, İran'dan olası saldırı tehdidine ilişkin endişe artarken ülke genelinde okulların iki gün tatil edildiğini duyurmuştu.İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise "İran, topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." açıklamasını yapmıştı. Bazı ülkeler, bölgede tırmanan gerilim üzerine vatandaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'dan olası saldırı tehdidine karşı ABD öncülüğündeki ortaklarının ülkesine askeri destekte bulunduğunu söyledi. Gallant, yaptığı açıklamada, İran ve vekillerinin, İsrail'e yönelik muhtemel saldırı planını yakından izlediklerini belirtti. İsrail vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Gallant, "Son günlerde savunma ve saldırı mekanizmamızı güçlendirdik. İsrail bünyesinde ve ABD öncülüğündeki ortaklarımızla birlikte karada, havada, denizde ve istihbarat teşkilatımıza yeni yetenekler ekledik." diye konuştu. Gallant, İran'dan saldırı düzenlenmesi durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'dan gelecek doğrudan bir saldırıya hazır olduğunu ve aynı şekilde karşılık verileceğini söyledi. Netanyahu görüntülü açıklamasında, "İsrail vatandaşları, son yıllarda ve hatta son haftalarda, İsrail İran'dan doğrudan bir saldırı olasılığına hazırlanıyor. Savunma sistemlerimiz konuşlandırılmış durumda ve hem savunma hem de hücumda her türlü senaryoya hazırlıklıyız. İsrail Devleti güçlüdür, IDF güçlüdür, halk güçlüdür" dedi. Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü: Açık bir prensip oluşturdum; kim bizi incitirse, biz de onu inciteceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız.Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu. İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı. Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.İran devlet televizyonu: İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldı. İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, işgal altındaki bölgelerdeki hedeflere yönelik insansız hava aracı operasyonu birkaç dakika önce başladı." ifadelerine yer verildi. İsrail ordusu, İran'ın insansız hava aracı saldırısı başlattığını duyurmuştu.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'e saldırı konusunda ABD'ye gerekli uyarıyı yaptıklarını belirtti. Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Belçika, Hollanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşlarıyla görüştüğünü duyurdu. Abdullahiyan, "İsrail rejiminin İran'ın Şam'daki büyükelçilik binasına düzenlediği terör saldırısı ve uluslararası hukukun ve Viyana Sözleşmelerinin ihlalleri gündeme geldi. Ülkemizin pozisyonlarını anlattım. ABD'ye gerekli uyarının yapıldığını vurguladım." dedi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmede de İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ele alındığını aktardı.Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'de belirli noktaların insansız hava araçları ve füzelerle hedef alındığı" belirtildi. İran devletine ait olan ve İngilizce yayın yapan Press TV'ye konuşan kaynaklar da, Devrim Muhafızları'nın İsrail'deki hedeflere karşı kapsamlı bir insansız hava aracı saldırısı başlattığını söyledi.Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada "İran, İsrail’e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek" denildi.Irak, İran’dan İsrail’e yönelik başlatılan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu. Irak resmi haber ajansı INA'ya konuşan Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Bakan, ülkedeki tüm uçuşların da durdurulduğunu belirtti. Sivil Havacılık Kurumundan yapılan açıklamada da Irak hava sahasının kapatılmasının geçici ve önlem amaçlı olduğu bildirildi. Açıklamada, hava sahasının tüm gelen ve giden uçuşlara sabah saat 05.30'a kadar kapatıldığını ve bunun duruma göre uzatılabileceği de aktarıldı. İsrail ordusu, İran'ın İHA saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İHA'ları izlediğini açıklamıştı.İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden da İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e "sarsılmaz" şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirtmişti.