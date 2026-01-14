A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

ABD’deki Korku Duvarını Yıkan Yahudi Kadın, Amerikan Konsantrasyon Kampının İnanılmaz Hikayesi

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 14 Ocak 2026 04:51:29

Amerika Birleşik Devletleri, II. Dünya Savaşı’nın gölgesinde sürüklenirken ulusun en büyük güvencelerinden biri olan özgürlük ideali, kendi topraklarında dayatılan acımasız bir gerçeklikle sarsıldı. Uzak Pasifik’teki savaşa odaklanan Amerikan hükümeti, “potansiyel düşman” olarak gördüğü Japon kökenli Amerikalıları toplama kamplarına zorla yerleştirme kararı aldı. Ancak bu karara karşı çıkan yalnızca bir avuç idealist değil, cesaretini, merhametini ve kişisel bedelini bu zulme karşı koymak üzere ortaya koyan bir kadının hikayesi vardı, Elaine Buchman Yoneda.



Bir Amerikan Ailesinin Gölgesinde Yükselen Cesaret

Elaine Buchman, sıradan bir Yahudi Amerikalı ailede büyümüştü. 1942’nin ilk aylarında Amerika yönetimi tarafından Japon asıllı Amerikalıların toplama kamplarına gönderildiği haberleri yayıldığında, ülke genelinde bu politikaya tepki gösterenler azdı. Çoğu, savaş koşullarına yorarak bu adımları sorgulamıyor, kurumlara itaat etmenin işkence, haksızlık ve ayrımcılık yaratacağını fark etmiyordu.

Fakat Elaine farklıydı. O, sadece kendi güvenliğini değil, ailesinin birliğini korumayı seçen bir kadındı, zaten sevdiği, hayatını paylaştığı insanlarla ayrılığı mümkün göremezdi. Bu yüzden o, insanlık tarihinin en kara döneminde, Amerikan devleti tarafından oluşturulan toplama kampına kendisiyle birlikte girme kararı alan ilk Yahudi kadın olarak tarihe geçti. 

Manzanar, Amerikan Diktası Altında Bir Konsantrasyon Kampı

Toplama kampı, Japon kökenli Amerikalıların “ülke güvenliği” kapsamında gözaltına alındığı, gözlerden uzak bir kontrol noktasıydı  adeta Amerika topraklarında kurulmuş bir konsantrasyon kampı deneyimiydi. Manzanar gibi kamplarda, insanlar sadece kimliklerinden ve özgürlüklerinden değil, aynı zamanda onurlarından da koparılıyorlardı. Kamplar, fiziksel baskı ve psikolojik zulmün bir arada yaşandığı mekanlar haline geliyordu.

Elaine, bu kampların kapısını kendi iradesiyle araladı. Kendisini yalnızca bir sivil görenlerin aksine, o bu kararı direnişin bir parçası olma amacıyla verdi. Eşi ve küçük çocuğuyla birlikte girerek, hem aile birliğini korumak hem de insan haklarını savunmak için fiilen Amerikan devletinin politikasıyla yüzleşti. 

Elaine’in kamp içindeki varlığı, sadece fiziksel bir direniş değildi, tüm sistemin yanlışlığına karşı bariz bir protestoydu. O, zulme karşı duruşunu sürdürürken, kampta yaşayan Japon Amerikalıların insanlığını ve özgürlüğünü dile getirdi. Onun bu tavrı, mahkum olan diğer bireyler arasında bir umut ışığı yarattı.

Bugün tarihçiler, Elaine’in bu kararını sadece bireysel bir tercihten çok daha fazlası olarak görüyorlar. Çünkü o, insanlık onurunun ne anlama geldiğini mücadeleye dönüştürdü ve zulümlerin hedefindeki insanların bile sesini duyurabileceklerini gösterdi. 

Amerikan Konsantrasyon Kamplarının Tarihi Bağlamı

II. Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası’nın toplama kampları tüm dünyada infial uyandırırken, Amerika Birleşik Devletleri’nde de resmi politikalar sonucu oluşturulan kamplar, uluslararası hukuk standartlarının ve insan haklarının nasıl çiğnendiğini gösteriyordu. Toplama kampı kavramı, yalnızca Avrupa ile sınırlı değildi, demokratik değerlerle yönetildiği iddia edilen ülkelerde de uygulandı. 

Auschwitz gibi kamplarda milyonlarca insan sistematik olarak imha edilirken, Amerika’nın Manzanar gibi kamplarında da etnik temelli baskı ve ayrımcı uygulamalar insan onuruna ağır darbe vurdu. 

Elaine’in Mirası, İnsanlık ve Direniş

Elaine Buchman Yoneda’nın hikayesi, savaş zamanının ruhunu, bireysel direnişin gücünü ve devlet politikalarının insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini çarpıcı bir şekilde ortaya koyar. O, zulme sessiz kalmamanın tarihsel önemini gösteren bir figür olarak anılır.

Devletin yanlış politikalarına karşı bireysel direnişin anlamı, aile birliğini koruyarak sistemin uygulamalarını sorgulama cesareti, insan onurunu her durumda savunma kararlılığı, bugün hala küresel insan hakları eğitiminde örnek vaka olarak kullanılıyor. 

Bir Ezber Bozan Hakikat

Elaine’in Manzanar’a girişi, yalnızca bir kadının savaş döneminde yaptığı olağanüstü bir tercih değil, siyasi ve etik bir başkaldırıdır. Bu hareket, insan haklarının temelde bir yaşam hakkı olduğunun ve zulmün nerede olursa olsun tanınması gerektiğinin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Hem Avrupa’daki Nazilerin kurduğu ölüm kamplarıyla hem de Amerika’daki eşitsizlik uygulamalarıyla yüzleşen dünya, bugün hala bu tarihsel trajediden ders almalıdır.


Kaynakça:
  • The Jewish Woman Who Insisted on Entering a Concentration Camp – in America, Haaretz (August 21, 2025). 
  • Elaine Buchman Yoneda joined her husband and their son when ... Haaretz social media summary. 
  • Holocaust Survivors and Victims Database, US Holocaust Memorial Museum. 
  • Holokost Ansiklopedisi
  • Auschwitz, US Holocaust Memorial Museum Encyclopedia. 
  • Holokost Ansiklopedisi

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






QENDIL’in Çöküşü, Gölge Filonun Battaniyesi Altında Bir Felaket, Komplo ve Jeopolitik Oyun
“Sen Kimsin Mamdani?” Hukuku Eğip Büken Belediyecilikten Küresel Faşizme
Stranger Things ve Montauk’taki Gizli Deneyler İddiası Zihin Kontrolü, Çocuk Deneyleri ve Soğuk Savaşın Karanlık Mirası
Hoş geldin zam!!!
Bir Tez Doğrulandı: Epstein, Dershowitz ve İsrail Lobisi
Güney Çin Denizi Muamması
Algoritmaların Gölgesinde İşgal, Yapay Zeka ile Üretilen Yalanlar ve Rusya’nın Dijital Savaşı
Kanada, Kuzey Amerika ile gergin ilişkilerin ortasında Çin ile yeni ticaret alanları arıyor.
Güvenlik Konseyi'nin Reformu: Hesap Verebilirlik Olmadan Güç
Büyük Güçlerin Menkul Kıymetleştirme Süreci ve Küresel Düzen Krizi

Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

ABD’deki Korku Duvarını Yıkan Yahudi Kadın, Amerikan Konsantrasyon Kampının İnanılmaz Hikayesi
İnsanın İçindeki Hakikat, Maskelerin Dünyasında Kaybolmayan İman
Türkiye’nin Yeraltı Haritası, Uluslararası Mafya Ağlarının Kavşağına Dönüşen Bir Ülkenin Hikayesi
İşaretleme, Damgalama, Düşmanlaştırma, Barcelona’daki Irkçılık “Nefret Haritası” ve Olası Tehlikeler
Balın Ruhu, Üst Galile’de Bir Distilatörün Eski Yahudi Geleneğini Koruma ve Balı Cine Dönüştürme Serüveni
ŞAKİ...
İCMAL
PALAVRA
YARGI ÜLKESİ
BÜTÇE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 