Christine’in hayatı, normal bir Amerikan evinde, CBS’de muhabirlik yapmış deneyimli bir gazetecinin güvenli dünyasında şekillendi. Babası, abartılı ve gerçek dışı hikayeler anlatırdı, timsahların bahçeye çıktığı, küçük çocukları kurtardığı masallarla dolu bir dünya. Yıllar boyunca bu hikayeler, Christine’in zihninde bir Amerikan efsanesi gibi kaldı. Ancak zamanla gerçekler, masallardan çok daha ürkütücü çıktı.

Christine Kuehn, çocukluğunu Amerikan banliyösünün huzurunda, beyaz çitlerle çevrili bir evde geçirdiğini sanıyordu. Babası Eberhard, Hawaii’de sıradan bir sigorta satıcısıydı, masum hikayeler anlatır, mahallede saygı görürdü. Peki ya o saf, Amerika rüyasıyla yoğrulmuş aile portresinin ardında karanlık bir sır saklıysa? İşte Christine’in gerçeklerle yüzleşme yolculuğu, kuşaklar boyunca saklanmış bir casusluk hikayesini gün yüzüne çıkardı bir Nazi casusluk ağının gölgesi altında büyüdüğünü öğrendiğinde hayatı altüst oldu.Her şey, 1994’te gelen gizemli bir mektupla başladı. Bir Alman belgesel yapımcısı, Christine’in büyükbabası Otto Kuehn hakkında araştırma yaptığını yazıyordu. Babasının çocukluğunda kendisine anlattığı hikayede Otto, sıradan bir deniz subayı olarak tanıtılmıştı ve trafik kazasında öldüğü söylenmişti. Fakat bu mektup, her şeyi sorgulamasına yol açan ilk işaretti.Christine’in adımı attığı bu yol, bir zamanlar Hawaii’de bulunan ve Papağanlar, plajlar ve masum bir aile yaşamıyla özdeşleşen evlerinin arkasında yatan Nazi casusluk komplosunu gün ışığına çıkardı. Babasının babası Otto, Nazi Partisi’ne ilk kez 1930’larda katılmıştı. Adolf Hitler’in propagandasına gönülden bağlıydı, hatta 1934’teki “Uzun Bıçaklar Gecesi” sırasında parti adına bir siyasi rakibin evine girerek onu öldürme görevi bile almıştı, ancak rüşvet karşılığında bunu yapmaktan vazgeçmişti.Otto, Japonlara casusluk yapmak üzere Hawaii’ye yerleşti ve gizli bir hayat sürmeye başladı. Parti tarafından yönlendirilen bu aile, barlar, partiler ve güzellik salonları aracılığıyla Amerikan askeri sırlarını Japon tarafına aktardı. Pearl Harbor saldırısı öncesinde kritik istihbarat sağladığı iddia edilen bu faaliyetler, aile tarihinin en karanlık bölümünü oluşturdu.Bu gerçekle ilk karşılaşan kişi Christine değildi. Babası Eberhard, FBI tarafından gözaltına alındığında 15 yaşındaydı ve bu olay ailede derin bir sessizlik yarattı. FBI dosyalarında Otto’nun casus olduğu yer almasına rağmen, ajanın bir noktada Otto ile iletişimi kaybettiği ve “Bu şaşırtıcı” notu düştüğü belgeler ortaya çıktı. Ne var ki söz konusu sır yıllarca örtüldü.Eberhard’in kendi Nazi bağlantısını reddetmesi, 1944’te Hawaii’yi terk ederek ABD ordusuna katılarak savaşta hizmet etmesiyle izah edilebilirdi. O, babasının kimliğiyle hesaplaşmak yerine, Amerikan ordusunda savaşmış ve onurlandırılmış bir birey olarak kendi yolunu seçmeye çalıştı.Christine için gerçekleri çözmek yıllar aldı. Ama sonunda her belge, her fotoğraf ve her gizemli ipucu bir araya geldiğinde, masum bir çocukluk anısının ardında dünya tarihini şekillendiren bir casusluk hikayesiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Babasının öğrettiği masalların ardında yatan gerçek, sadece bir aile dramı değil, 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden birinin unutulan bir tanıklığıydı.Sonunda Christine’in kitabı “Family of Spies: A World War II Story of Nazi Espionage, Betrayal, and the Secret History Behind Pearl Harbor” (Casus Ailesi) olarak yayımlandı. Bu kitap, sadece bir ailenin derin sırlarını ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bireylerin kendi geçmişiyle yüzleşme cesaretini, aile sırlarının ulusal tarihlerle nasıl iç içe geçtiğini ve gerçeklerin maskelerin ardında nasıl gizlendiğini tüm çıplaklığıyla sunuyor.KAYNAKÇA