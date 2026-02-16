Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 16 Şubat 2026 14:09:43

Temel sömürgeci mantık hala geçerliliğini koruyor: sermayenin hareketsizliği, teknolojik tekeller ve finansal bağımlılık, egemen özerkliği hâlâ kısıtlıyor. Yaygın inanışın aksine, sömürgecilik yüzyıl ortasındaki bağımsızlık dalgasıyla sona ermedi. Bunun yerine, finans kurumlarının kontrolü, emek sömürüsü ve belki de en önemlisi, sürekli kaynak çıkarımı gibi yeni ('neo') ve daha incelikli kılıklara büründü. Nadir minerallerin büyük ölçüde gelişmekte olan ülkelerden ve eski sömürgelerden temin edildiği bir sır değil, ancak bu operasyonlarda yer alan mekanizmalar ve sonuçlar kamuoyunun bilgisi dahilinde değil.









İmparatorluk fetihlerinin yerini ekonomik egemenlik aldı; zincirlenmiş köle gemileri yerine, eski sömürgelerin ve az gelişmiş ülkelerin kaynakları zorla ele geçiriliyor.

Petrolden Nadir Toprak Elementlerine: Çok Kaynaklı Savaş Alanı

20. yüzyılda ilgi odağı olan kaynaklar büyük ölçüde enerji kaynaklarıydı; petrol, hidrokarbonlar, petrol ürünleri, doğal gaz ve benzerleri – bunlar 18. yüzyılda modern sanayi kapitalizminin ortaya çıkışından bu yana ekonomik refahı ve küresel gücü güvence altına almada çok önemli rol oynamıştır. Son birkaç yüzyıl boyunca, bu kaynakların çıkarılması, güçlü Avrupa imparatorluklarının sayısız vahşete yol açtı; Yenangyaung petrol sahalarını güvence altına almak için Burma'da toplu infazlardan ve yakılan köylerden (1885), Irak'ta Musul'un petrol rezervlerine erişmek için toplu cezalandırma ve hava saldırılarına (1920) kadar. 1945 sonrası devlet egemenliğinin uluslararası normatif kodifikasyonuna rağmen, bu model aksamadan devam etti. Sahada asker olmasa da, ekonomik milliyetçi liderler (örneğin Kongo'da Lumumba, Şili'de Allende) küresel güçlerle elverişli ticaret "anlaşmaları" sağlamak için sistematik olarak ortadan kaldırıldı. Kaynak kontrolü, büyük güçlerin dış politika araç kutularında önemli bir araç olmaya devam ediyor, sadece artık kendisine emperyalizm denmiyor.

21. yüzyılda kaynak odakları fosil yakıtlardan nadir minerallere kaymıştır. Bu değişim, yeşil dönüşüm, gelişmiş silahlar yarışı ve tüketicilerin lüks teknolojik ürünlere olan talebi de dahil olmak üzere bir dizi faktörden kaynaklanmaktadır. Yeşil dönüşüm (endüstriyelleşmenin olumsuz çevresel etkilerinin inkar edilemez hale gelmesiyle sürdürülebilirliğe küresel bir odaklanma), karbonsuzlaştırma ve elektrifikasyon için baskılar yaratmıştır. Nadir mineraller (lityum, kobalt, nikel), kirletici tüketim kalıplarımıza ekolojik olarak güvenli alternatifler yaratmada çok önemlidir; bu nedenle elektrikli araçların, düşük emisyonlu uçakların, rüzgar türbinlerinin vb. yükselişini görüyoruz ve bunların hepsi bu nadir mineral girdilerini gerektiriyor. Ucuz, sürdürülebilir alternatifi kontrol eden, nihayetinde geleceği kontrol edebilir.

Egemenliğin tehdit altında olduğu (örneğin Venezuela, Ukrayna), silahlı şiddetin yaşandığı (örneğin Sudan, Filistin) ve iç siyasi bölünmelerin (örneğin ABD'deki ICE, İngiltere'deki Reform UK) yaşandığı bir çağda, devletlerin saldırı silahları sürekli genişliyor ve nadir mineral üretim girdilerine olan talebi artırıyor. Savaş giderek insansız hava aracı saldırıları, hassas füzeler ve uzaktan kumandalı silah sistemleriyle karakterize ediliyor. Yenilikçi silahlarımızın her biri, nadir mineral tedarik zincirlerine hayati derecede bağımlı.

Çevresel krizler ve küresel düşmanlığın yanı sıra, günümüzde aşırı tüketimle de tanımlanıyoruz. 'Gelişmiş' dünyanın büyük çoğunluğu, günlerinin saatlerini akıllı telefonlarda gezinerek, dizüstü bilgisayarlarda/masaüstü bilgisayarlarda çalışarak ve interneti kullanarak geçiriyor. Hayatımız giderek küçük dikdörtgen ekranlar etrafında dönüyor ve bu da onları çalıştırmak için gereken nadir minerallere olan bitmek bilmeyen talebi yaratıyor. Gelişmiş silahlar ve sürdürülebilir enerji kaynakları gibi, tüm teknolojimiz de tamamen bu mineral girdilerine bağımlı. Gelişmiş dünyadaki yaşamın her yönü, bu girdilere sürekli erişime bağlı görünüyor. Fetih günlerinde olduğu gibi, metropoller de bitmek bilmeyen iç ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgeleştirilmiş çevrelerin kaynaklarından yararlanmak zorunda kalıyor.

Bolluk Paradoksu ve Kaynak Laneti

Şimdiye kadar, neo-kolonyal oyunun oyuncuları konusunda nispeten belirsiz davrandık. Çin, dünyanın en büyük nadir mineral yataklarına ev sahipliği yapıyor – küresel arzın neredeyse yarısı . Afrika kıtası, arzın %30'una daha ev sahipliği yapıyor; Kongo tek başına dünyanın kobaltının %55'ini depoluyor. Şili, lityum ve bakırın büyük çoğunluğunu içerirken, Endonezya en fazla nikel rezervine sahip. Hızlı sanayileşmenin ülkeyi bölgesel hegemon statüsüne taşıdığı göz önüne alındığında, Çin'i bir an için bir kenara bırakırsak, bu kaynak zengini ülkelerin finansal olarak dünyanın en yoksul ülkelerinden bazıları olduğunu belirtmek önemlidir. Bu 'bolluk paradoksu'na birçok neden atfedilebilir; örneğin 'Hollanda hastalığı': nadir mineraller gibi bir emtiaya sürekli yüksek talep, para biriminin değerini yükseltir ve diğer ihracatları karşılanamaz hale getirerek ekonomik büyümeyi engeller. Paradoks (veya 'lanet'), ekonomik istikrar için birincil emtia ihracatına aşırı bağımlılıkla da açıklanabilir; Çeşitlendirme eksikliği, emtia değerlerinde ani bir düşüş olması durumunda gelişmekte olan ekonomileri 'piyasaların insafına' bırakır. Ekonomik homojenlik, kaynakların birkaç oligarkın kontrolünde olması durumunda yolsuzluğu ve eşitsizliği de körükleyebilir.

Ancak, bunların ikincil, pekiştirici mekanizmalar olduğunu ve bir kez oluştuktan sonra az gelişmişliği pekiştirdiğini öne sürüyorum. Sanayi kapitalizminin ortaya çıkışından bu yana, küresel ekonomik hiyerarşi Batı güçleri tarafından yönetilmiştir. Resmi sömürgeciliğin sona ermesine rağmen, ekonomik zincirler fethedilen uluslardan hiçbir zaman tam anlamıyla kopmamıştır. 1960'ta Belçika'dan bağımsızlığın ardından, Belçika madencilik şirketleri Kongo'nun değerli yataklarının kontrolünü elinde tuttu. Lumumba bu mineral varlıklarını millileştirmeye ve ekonomik egemenliğini savunmaya çalıştığında, Belçika hükümeti ve CIA tarafından idam edildi. Batı siyasi ve askeri gücünün desteğiyle Mobutu, Batı'nın ekonomik taleplerini karşılayan ve iç kalkınmada durgunluğa yol açan uygun yabancı madencilik sözleşmeleriyle bir 'müşteri' yönetici olarak iktidara getirildi. Bugün Kongo, dünyanın kobalt arzının yaklaşık %70'ini sağlıyor, ancak Çinli firmalar çıkarma ve işlemeyi kontrol ediyor; Kongo'nun tek katılımı ise ucuz iş gücünün sömürücü kullanımıdır. Kongo halkının yoksunluğunun nedeni ne para birimindeki talihsizlik ne de üretimdeki homojenliktir; aksine, eşitsiz kalkınmayı pekiştiren tutarlı politika tercihleridir.

Kongo bu olguda yalnız değil; neo-kolonyal kaynak çıkarma mekanizmaları, bu "lanetli" bolluk ülkelerinin neredeyse tamamında gözlemlenebilir. 1900'lerin ortalarında, ABD şirketleri Şili'nin bakırının neredeyse %70'ini kontrol ediyordu; bu da ülkede altyapı yatırımlarını veya finansal kurum gelişimini finanse edecek yeterli ihracat gelirinin kalmadığı anlamına geliyordu ve ekonomiyi yapısal olarak dışarıdan gelen yabancı madencilik sermayesine bağımlı hale getiriyordu. Allende Şili madenlerini millileştirdiğinde, CIA tarafından devrildi ve yerine diktatör Pinochet geçti; Pinochet, Şili'yi neoliberal "açık" ticarete yeniden açtı ve yabancı yatırımcılara ayrıcalıklı erişim sağladı. Endonezya da aynı modeli izliyor: Suharto, ABD destekli acımasız bir askeri tasfiye sonrasında iktidara geldi ve Batı'nın ekonomik taleplerine boyun eğdi. IMF'den aldığı kurtarma karşılığında, kapsamlı özelleştirme, sübvansiyonların kaldırılması ve açık madencilik uyguladı. Çin ve Batılı firmalar artık işleme sektörüne hakimken, çevresel maliyetler vatandaşların üzerine yükleniyor.

Bu 'yeşil neo-sömürgeciliğin' (Batı'nın karbonsuzlaştırma arayışında Küresel Güney'i sömürme) her örneğini incelemeye vaktimiz olmasa da, açık bir örüntü ortaya çıkıyor. Kaynak bakımından zengin ülkeler, bağımsızlık sonrası maruz kaldıkları sömürünün farkına varıyor ve egemenliklerini geri kazanmaya çalışıyorlar; hareket liderleri acımasızca görevden alınıyor, yerlerine yerel komprador sınıfından daha uysal yöneticiler getiriliyor ve ticaret 'liberalizasyonu' (gerçekte boyun eğdirme) kaçınılmaz olarak bunu takip ediyor. Sürdürülebilirlik arayışımızda, iç hedeflerimize ulaşmak için boyun eğdirilmiş halkları kullanma emperyalist uygulamasına geri döndük.

Yabancı işletmelerin ve hükümetlerin kaynaklar üzerindeki sıkı kontrolü sürdürmelerini sağlayan özel mekanizmalar çeşitli ve inceliklidir. Finansal alanda, Batı devletleri borç bağımlılığı/şartlı kredilendirme ve parasal astlık yoluyla kontrol uygulayabilirler. Birincisiyle ilgili olarak, IMF ve Dünya Bankası kredileri tamamen mali kemer sıkma (ampirik olarak zararlı bir önlem olduğu kanıtlanmıştır), özelleştirme (kamu hizmeti kalitesini düşüren) ve ticaret serbestleşmesine (yabancı firmaların ölçek ekonomileri sayesinde yerli işletmeleri dışlayarak tekelci üstünlüklerini sağlayan) bağlıdır. Parasalcılık açısından, borç değerinden emtia fiyatlarına kadar her şey dolara dayalıdır; bu da yerli üreticilerin ABD faiz oranlarındaki artışlara ve döviz krizlerine karşı savunmasız olduğu anlamına gelir. Avrupa için de durum tamamen aynıdır. On dört Afrika ülkesi euroya sabitlenmiş para birimleri kullanmaktadır ve döviz rezervlerinin bir kısmı Fransız Hazinesi'nde tutulmaktadır; parasal egemenlik fiilen eski fatihlere devredilmiştir. Bu eşitsizlik, ikili ve DTÖ ticaret anlaşmaları yeni kurulan sanayilerin korunmasını ve ihracat sübvansiyonlarını yasaklarken, değerli emtia minerallerini düşük fiyatlarla elde etmeyi sağladığı için ekonomi genelinde devam etmektedir. Yardım, siyasi reformlara bağlıdır ve bu da Batı metropollerine seçim yapıları ve iç politika öncelikleri üzerinde etki imkanı verir; hatta iç kurumların kendileri bile genellikle Batı'da eğitim görmüş elitler tarafından kontrol edilir ve mali muhafazakarlık ile neoliberal reformun 'ihtiyatlı' yönetim olarak normatif bir şekilde kabul edilmesini sağlar.

Değişen İttifaklar ve Jeopolitik Yeniden Yapılanma

Dünyanın büyük güçleri imparatorlukvari kaynak çıkarımına devam ederken, tedarik zinciri manipülasyonunun jeopolitik gelişmeler üzerindeki doğrudan etkilerini gözlemleyebiliriz. Tartışılan düzenlemeler son derece elverişli ticaret koşullarını sağladığı için, Batı metropolleri ideolojik olarak dostane yeni sömürgelerden malzeme temin edebiliyor veya son zamanlarda Venezuela'da gördüğümüz gibi ideolojik olarak dostane liderler göreve getirebiliyor. Bu nedenle, bu 'dost ülke ticareti', giderek daha kutuplaşmış ve militarize olmuş bir dünyada tedarik zincirlerinin güvenlik ittifaklarına dönüşmesine olanak tanıyor; AB-Japonya ile Çin-Rusya (-İran) arasındaki fay hatları küresel sahnede sağlamlaşıyor ve ABD, daha ideolojik güdümlü politika seçimleri ve daha açık emperyalist egemenlik ihlalleri lehine uzun süredir Avrupa müttefiklerini yabancılaştırmayı seçerek şaşırtıcı derecede yalnız bir yol izliyor. AB, Çin yatırım hakimiyetine rakip olmak için kaynak çıkarımı yerine 'stratejik ortaklıkları' öne sürdükçe, 'bolluk' içindeki Afrika ülkeleri kendilerini birden fazla yöne çekilmiş bulabilirler.

İmparatorluk dönemine geri dönersek, kaynak zengini ülkeleri rekabet halindeki bölgesel hegemonlar arasında taraf seçmeye teşvik etmek için yaptırımlar ve ticaret kısıtlamaları gibi daha yumuşak yaklaşımların azaldığını görebiliriz. 'Müdahale' öncesinde Venezuela'ya petrol erişimi karşılığında yaptırımlar hafifletilmişti. Benzer şekilde, doğal kaynaklar açısından zengin ülkelere karşı da yaptırımların hafifletilmesinin bir araç olarak kullanıldığını görebiliriz. Kongo (kobalt, koltan, bakır), Mali (altın, uranyum, fosfat) ve Sudan (altın), büyük mineral tedarikçileri olmalarına rağmen sert ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Afrika ülkeleri arasında yer alıyor. Gözlemlediğimiz kalıplar devam ederse, yaptırımların hafifletilmesinin bir müzakere aracı olarak kullanılması ve ekonomik hayatta kalma için daha fazla egemenliğin taviz verilmesiyle sonuçlanması şaşırtıcı olmaz. Bu senaryoda, ilk hamleyi yapan metropol hegemonu avantajlı konumdadır; çünkü maden yataklarına engelsiz erişim sağlayan ilk ülke olarak, saldırı gücünü genişletme, potansiyel olarak karlı yenilenebilir enerji altyapısına yatırım yapma ve yeni teknolojik yeniliklere erişimle yerel büyümeyi teşvik etme olanağına aynı anda sahip olur; üstelik tüm bunlar neo-koloni pahasına gerçekleşir.

Bu minerallerin işlenmesindeki darboğazlar, bu paradigmaların jeopolitik etkilerini belirlemede de çok önemlidir. Çin, nadir minerallerin işlenmesinin, lityum rafinerisinin ve pil bileşenlerinin üretiminin büyük çoğunluğunu kontrol etmektedir; ürün girdilerini rafine eden, tedarik darboğazlarını da kontrol eder. Kaynak bakımından zengin ülkeler yataklarını millileştirmeyi başarsalar bile, Çin'in işleme süreçlerine bağımlılık, fiyatlar, tedarik ve rakiplerinin endüstriyel rekabet gücü üzerindeki kontrollerini sürdürmelerini sağlar. Bu işleme darboğazlarının, bu yeni emperyal altyapıdaki sömürge limanları ve deniz yollarına ürkütücü bir paralellik gösterdiğini savunabiliriz.

İddia edilen 'imparatorluğun geri dönüşü', küresel hegemonyaya yönelik girişimler, gelecekteki sürdürülebilir altyapı üzerindeki kontrolü tekelleştirme ihtiyacı ve Batı'nın ileri teknolojiye olan bitmek bilmeyen talebiyle yönlendirilen çok yönlü bir yeniden doğuştur. Sömürgeciliğin yüzü yeni olsa da, entrikaları daha önce de görülmüştür. Batı metropolleri, bir dizi sinsi yol kullanarak, eski sömürge ekonomilerinde hâlâ pençelerini uzatmakta ve kaynaklarını kendi kaderlerini tayin etme ve kalkınma için ne ölçüde kullanabilecekleri konusunda son sözü söylemektedirler. Endonezya ve Şili, çeşitlendirmeye, işleme süreçlerini yerelleştirmeye ve devletin rolünü artırmaya gayret ederken, temel sömürgeci mantık devam etmektedir: sermayenin hareketsizliği, teknolojik tekeller ve finansal bağımlılık, egemen özerkliği kısıtlamaktadır.

Oyun alanının sürekli olarak dengesiz olduğu bir ortamda istikrarlı ve adil bir küresel sistem elde edilemez. Fetih, daha yeni ve daha incelikli biçimler almaya devam edecek, ancak elimizdeki daha karmaşık altta yatan süreçlerle ve 'bağımsızlık' dalgasının ele alınmamış bazı başarısızlıklarıyla yüzleşene kadar ortadan kalkmayacaktır. Bazı devletlerin uluslararası kuruluşlardaki 'veto' gücü, masada yerleşik bir koltuktan daha fazlasını sembolize eder; gerçek dünyada egemenliğe dönüşür – bazı devletler 'kaderi tezahür ettirme' gücüne sahipken, diğerleri, görünüşe göre, sadece başkalarının girişimlerini finanse etmeye mahkum olabilir.





