Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 04 Mart 2026 13:41:04

Bu, salt rakamsal bir başarıdan çok daha büyük bir hikayeyi gözler önüne seriyor: modern savaşın gökyüzünde ne denli yırtıcı olduğunu.









Son günlerde basına yansıyan tablo, savaşın gidişatını salt bir başarı hikayesi olarak okumaktan çok daha öteye geçmemizi dayatıyor. Kırım Haber Ajansı’nın aktardığı verilere göre, Ukrayna Savunma Kuvvetleri Şubat 2026 boyunca 30 binden fazla hava hedefini düşürdüğünü açıklamıştır. Buna füze saldırıları, saldırı ve keşif insansız hava araçları (İHA) dahil olmak üzere çok sayıda farklı tip hava silahı dahildir. 3 adet aeroballistik füze, onlarca seyir füzesi, binlerce insansız hava aracı… hepsi Ukrayna’nın göklerinde imha edildi.Bu tablo ilk bakışta bir askeri zafer destanı gibi dursa da, derinlemesine bakıldığında çok daha trajik bir resim ortaya çıkar.Sayıların Arkasındaki İnsan Maliyeti ile Yüzleşmek30 bin hava hedefi… Bu sadece “savunma sistemlerinin etkinliği” anlamına gelmez, bu, her biri ardında bir hedefi barındıran, hayatı tehlikeye atan, sivillere, altyapıya, günlük hayata kasteden ölüm makineleriyle süregiden bir savaş demektir. Dünya genelinde diğer raporlar da benzer rakamlar ortaya koyuyor, örneğin Ukrayna hava savunması Ekim 2025’te 11 bin civarında hedefi düşürmüş, hatta Kasım’da neredeyse 10 bin hedef etkisiz hale getirmiştir.Bu kadar yoğun saldırı sadece bir cephe hattı çatışması değildir, bu modern savaşın yeni yüzüdür, irili ufaklı binlerce uçan silahla halkın günlük yaşamını günden güne kuşatma biçimi.Zafer Anlatısının Ardı Ne Kadar Sürdürülebilir?Medya sık sık bu tür rakamları, savaş teknolojisinin ustalığı ve savunma başarısı olarak verir.Ancak gerçek şu ki:Bu tür sayılar sürekli artmakta, her ay binlerce hedefin düşürülmesi gerekiyor.Buna rağmen saldırı dalgaları da aynı yoğunlukla sürüyor.Dolayısıyla “düşürmek” zorunda kalmak, saldırıların devam etmesinden kaynaklanıyor. Başka bir ifadeyle, Bu başarı, saldırıların yoğunluğunun ve sürekliliğinin korkunç bir kanıtıdır.Gerçek “Kahramanlık” ile Medyada Anlatılan Arasında Derin UçurumBazı haberler hava savunma sistemlerinin başarısını bir ulusal kahramanlık hikayesi olarak paketlerken, öte yandan saldırı dalgalarının uluslararası boyutunun büyüklüğü çok daha ürkütücüdür. Yüzlerce ve binlerce saldırı dalgası halen sürmekte. Bu, sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda bir halkın, altyapının, ekonominin ve hayatın sürekli tehdit altında olduğunu anlatan acı bir gerçekliktir.Kırım Haber Ajansı’nın Rolü – Habercilikte Şeffaflık ve VicdanBu tabloyu aktarırken, Kırım Haber Ajansı’nın tutumu hak etmeye değer bir dikkat çekiyor. Onlar, olayları sadece yüzeysel bir “zafer” diline hapsetmeden durumu doğrudan ve net bir şekilde aktarıyorlar. KHA, bölgeden gelen bilgilerle okuyucuyu savaşın günlük gerçekliğiyle yüzleştirme cesaretini gösteriyor.Rakamları doğrudan veren kaynaklardan biri olarak çalışıyor.Raporları özetlerken savaşın insanî boyutunu da içeriyorlar.Basit bir askeri başarı hikayesi yerine, gerçek bir savaş tablosu çıkarıyorlar.Bu ciddi habercilik duruşu, sadece içeriği öven bir yaklaşım değil, aynı zamanda savaşın olduğu coğrafyada yaşayan halkın da sesi olan özenli ve sorumlu gazeteciliğin bir örneğidir.Savaşa ve Silaha Bir Dur Diyecek Soru: Nerede İnsanlık?Bu kadar çok sayıda hedefin düşürülmesi, her ne kadar askeri açıdan etkili bir savunma gösterisi olarak okunabilse bile, aynı zamanda şunları düşündürmeli:Bu kadar çok saldırı neden sürüyor?Hedefler düştükçe neden daha fazla saldırı gerçekleşiyor?Bu savaşta sivillerin, sağlık altyapısının, kentlerin güvenliği nasıl korunacak?Modern dünya bu kadar yoğun hava saldırısı ve insansız savaş makineleriyle ne zamana kadar yaşayacak?Bu sorular artık sadece askeri uzmanların tartışacağı bir konu değil. Bu, insanlığın kendisi için bir sorgulamadır.SonuçEvet, 30 bin hava tehdidini etkisiz hale getirmek askeri bir başarıdır. Ancak savaş devam ediyor. Bu tablo kaçınılmaz olarak bize şunu anlatıyor:Zafer, düşman hedefleri düşürerek kanıtlanmaz, savaşın sona ermesiyle, hayatın normale dönmesiyle ölçülür.Ve o hedefler düştükçe hayatlar hala riske atılıyor. Bu yüzden bu tür haberler sadece bir “başarı hikayesi” olarak değil, aynı zamanda savaşın boyutunu bütün çıplaklığıyla göstermesi bakımından okunmalıdır. Kırım Haber Ajansı’nın bu konudaki haberciliği, objektif ve sorumlu gazetecilik anlayışının güzel bir örneği olarak öne çıkıyor ve bölgeden doğru bilgiyi aktarma konusundaki kararlılığını gösteriyor.