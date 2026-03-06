A Yorum
Kırım İşgali ve Kırım Türkleri Emperyalizme Karşı Direnişin Sesi

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 06 Mart 2026 02:59:52

Kırım, tarih boyunca işgallerin ve emperyalist müdahalelerin merkezi olmuş bir toprak parçasıdır. 2014 yılında Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi, yalnızca uluslararası hukukun ve sınırların ihlali değil, aynı zamanda bölgedeki halkların temel insan haklarına yönelik sistematik bir saldırının başlangıcıdır. Kırım Türkleri, bu işgalin doğrudan hedefi haline gelmiş, kültürel, politik ve ekonomik varlıkları tehdit altına alınmıştır. Sovyetler Birliği döneminde toplu sürgünlere maruz kalan ve anavatanlarına dönmeye çalışırken bile sürekli baskı altında tutulan Kırım Türkleri, bugün de aynı şekilde haklarından mahrum bırakılmaktadır.

Bu topraklarda yaşayan insanlar, ifade özgürlüğünden, toplanma hakkına, eğitim ve din özgürlüğüne kadar en temel haklarından yoksun bırakılmaktadır. Kırım’da yaşananlar, emperyalist güçlerin kendi çıkarlarını gözeterek ulusal ve etnik kimlikleri nasıl hiçe sayabileceğinin çarpıcı bir örneğidir.



Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, yalnızca bölgeyi ele geçirme amacı taşımıyor, aynı zamanda uluslararası güç dengelerini yeniden şekillendirme stratejisinin bir parçasıdır. Bu işgal, sadece Kırım Türkleri ve diğer yerel halklar için değil, tüm bölge halkları için bir tehdit anlamına gelir. İnsan hakları ihlalleri, gözaltılar, sürgünler ve kültürel baskılar, işgalin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal boyutlarını da ortaya koymaktadır. Eğitim kurumları ve dini yapılar kapatılırken, Kırım Türklerinin tarihsel belleği ve kimlikleri sistematik olarak silinmeye çalışılmaktadır. Bu süreç, yalnızca ulusal kimliğin değil, aynı zamanda halkların özgürlük ve eşitlik haklarının da gasp edilmesi anlamına gelir.

Ancak Kırım Türkleri direnişin ve sabrın simgesidir. Tarih boyunca zulme karşı ayakta duran bu halk, bugün de kültürünü ve dilini koruma mücadelesini sürdürmektedir. Emperyalist politikalar ve işgal güçleri ne kadar baskı uygularsa uygulasın, halkın devrimci ruhu ve özgürlük arzusu yok edilemez. Kırım’daki işgal, sadece yerel halkın değil, aynı zamanda tüm antiemperyalist ve devrimci güçlerin gündeminde olmalıdır. İnsan hakları ihlalleri karşısında sessiz kalmak, emperyalizmin ve işgalciliğin güçlenmesine hizmet eder. Kırım Türklerinin hakları ve özgürlükleri, dünya proletaryasının ve ezilen halkların ortak mücadelesinin bir parçası olarak savunulmalıdır.

Bu nedenle, Kırım’ın işgali ve Kırım Türkleri üzerindeki baskılar, yalnızca bölgesel bir mesele olarak görülmemelidir. Bu durum, emperyalist çıkarların halkların üzerinde nasıl baskı kurduğunu gösteren somut bir örnektir ve tüm devrimci güçlerin dayanışmasını gerektirir. İnsan hakları ve özgürlükler için verilen mücadele, Kırım’da yaşayan halkların temel haklarını savunmakla eş anlamlıdır. Kırım Türkleri’nin direnişi, ezilen halkların birliği ve antiemperyalist mücadelenin evrensel sembolü olmalıdır; baskılara, sürgünlere ve kültürel yok saymalara karşı direnmek, yalnızca Kırım için değil, tüm ezilenler için bir sorumluluktur.

