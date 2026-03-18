A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.

18 Mart 2026 16:12:09

Avrupa Komisyonu, ticari ilişkilerini çeşitlendirme hamlesi kapsamında bir anlaşmaya daha odaklanıyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in, uzun süredir beklenen anlaşmayı sonuçlandırmak üzere 23-25 Mart tarihlerinde Avustralya’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in gelecek hafta Avustralya’ya gideceğini açıkladı. Bu ziyaret, Brüksel ile Canberra arasındaki zorlu serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin son aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleşecek.

Tarım, iki taraf arasındaki başlıca anlaşmazlık konularından biri oldu. Canberra’nın, Brüksel’i et ihracatı için yeterli pazar erişimi sunmamakla suçlamasının ardından görüşmeler 2023’te çökmüştü. Ancak ABD’nin dünya genelindeki ortaklarına kapsamlı gümrük vergileri getirmesiyle artan küresel ticaret gerilimleri, geçen yıl müzakereleri yeniden canlandırdı.



Komisyon, von der Leyen’in 23-25 Mart tarihlerinde Sidney ve Canberra’yı ziyaret edeceğini belirterek, amacın "stratejik açıdan hayati önem taşıyan Hint-Pasifik bölgesinde güvenilir ve benzer görüşlere sahip bir ortakla AB bağlarını güçlendirmek" olduğunu bildirdi.

Et mi, minareller mi?

ABD'nin ticaret politikasındaki değişimin ardından AB, ortaklarını çeşitlendirmek için hızla harekete geçti. Komisyon, AB ticaretinin yüzde 83’ünün ABD dışındaki ülkelerle yapıldığını vurguladı. Ocak ayında Hindistan’la, ekonomik ve stratejik bağları derinleştirmeyi amaçlayan büyük bir serbest ticaret anlaşması imzalandı.

Avustralya ile yapılacak bir anlaşma da, Çin’le rekabetin giderek sertleştiği bir bölgede jeopolitik ağırlık taşıyacak. Von der Leyen, pazartesi günü AB liderlerine zirve öncesinde gönderdiği mektupta, "Yeni bir AB-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması’nı sonuçlandırmaya yönelik son düzlüğe girdik," dedi ve bunun "Avrupa’nın dünyanın en dinamik ekonomik bölgelerinden birindeki varlığını güçlendireceğini" belirtti.

Görüşmeler, AB’nin 2023’te sığır eti için 30 bin tonluk kota önermesi üzerine çökmüştü. Bu rakam, Canberra’nın talep ettiği 40 bin tonun altında kalmıştı. Mercosur ticaret anlaşmasının tartışmalı şekilde sonuçlanmasının ardından Komisyon, tarım konusunda temkinli davranmayı sürdürdü.

Bir AB yetkilisi, Avustralya’nın kritik hammaddelerine daha iyi erişim karşılığında AB’nin Avustralya etine daha fazla pazar erişimi sağlayabileceğini söyledi. Von der Leyen mektubunda, "ticaret engellerinin kaldırılmasının", Avustralya’daki "lityum, kobalt, nadir toprak elementleri ve hidrojen gibi kritik hammaddelere" erişimi kolaylaştıracağını belirtti.

Bu anlaşma, son aylarda Hindistan, Meksika, İsviçre ve Endonezya ile varılan anlaşmaların ardından AB için yeni bir kazanım anlamına gelecek. Von der Leyen, 9 Mart’ta AB büyükelçilerine yaptığı konuşmada, "Dünya Avrupa ile ticaret yapmak istiyor. Ticaret ağımız hiç bu kadar hızlı genişlememişti," dedi.

Von der Leyen ayrıca Filipinler, Tayland, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Doğu ve Güney Afrika’daki beş ülkeyle süren müzakerelere de işaret etti. 

Kaynak : euronews.com


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Atlas’tan Tüm Türkiye’ye Çağrı Çocukları Korumak Devletin Görevidir, Gelecek Nesiller İçin Mücadele Şart!
Saraçhane: Gençliğin Ayağa Kalktığı Gece ve Sessizliği Yırtan İrade
Zamanın Sessiz Çığlığı: Kırımlı Leyla Hanım’ın Ardından
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü
İran’ın Bombaları, Azerbaycan’ın Direnişi
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.
İran Savaşı Aslında Çin'le İlgili
Amerika yine bitmek bilmeyen bir savaşın içinde mi?
Avustralya'dan İranlı kadın futbolculara sığınma hakkı

Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik

Başkomiserin Skandalı Polis Teşkilatında Şok Eden Uyuşturucu Olayı
Aldatılmış Gençlik, İşgal Altındaki Topraklar ve Bitmeyen Emperyal Hayal: Rusya’nın Savaş Makinesinin Karanlık Yüzü
Putin’in Askeri Güç Hamlesi Dünya Barışı ve Türkiye’nin Güvenliği Tehdit Altında
Sessiz Ağ Çin İstihbaratının Türkiye’deki Gölge Faaliyetleri
Gölgedeki Dünya: Özel Dedektiflik Şirketleri ve Modern Casusluk Endüstrisi
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH
KADI BURHANETTİN
Ne Şam'ın Şekeri

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 