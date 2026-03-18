Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.

Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 18 Mart 2026 16:12:09

Tarım, iki taraf arasındaki başlıca anlaşmazlık konularından biri oldu. Canberra’nın, Brüksel’i et ihracatı için yeterli pazar erişimi sunmamakla suçlamasının ardından görüşmeler 2023’te çökmüştü. Ancak ABD’nin dünya genelindeki ortaklarına kapsamlı gümrük vergileri getirmesiyle artan küresel ticaret gerilimleri, geçen yıl müzakereleri yeniden canlandırdı.









Avrupa Komisyonu, ticari ilişkilerini çeşitlendirme hamlesi kapsamında bir anlaşmaya daha odaklanıyor. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in, uzun süredir beklenen anlaşmayı sonuçlandırmak üzere 23-25 Mart tarihlerinde Avustralya’yı ziyaret etmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu, Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in gelecek hafta Avustralya’ya gideceğini açıkladı. Bu ziyaret, Brüksel ile Canberra arasındaki zorlu serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin son aşamaya girdiği bir dönemde gerçekleşecek.Komisyon, von der Leyen’in 23-25 Mart tarihlerinde Sidney ve Canberra’yı ziyaret edeceğini belirterek, amacın "stratejik açıdan hayati önem taşıyan Hint-Pasifik bölgesinde güvenilir ve benzer görüşlere sahip bir ortakla AB bağlarını güçlendirmek" olduğunu bildirdi.Et mi, minareller mi?ABD'nin ticaret politikasındaki değişimin ardından AB, ortaklarını çeşitlendirmek için hızla harekete geçti. Komisyon, AB ticaretinin yüzde 83’ünün ABD dışındaki ülkelerle yapıldığını vurguladı. Ocak ayında Hindistan’la, ekonomik ve stratejik bağları derinleştirmeyi amaçlayan büyük bir serbest ticaret anlaşması imzalandı.Avustralya ile yapılacak bir anlaşma da, Çin’le rekabetin giderek sertleştiği bir bölgede jeopolitik ağırlık taşıyacak. Von der Leyen, pazartesi günü AB liderlerine zirve öncesinde gönderdiği mektupta, "Yeni bir AB-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması’nı sonuçlandırmaya yönelik son düzlüğe girdik," dedi ve bunun "Avrupa’nın dünyanın en dinamik ekonomik bölgelerinden birindeki varlığını güçlendireceğini" belirtti.Görüşmeler, AB’nin 2023’te sığır eti için 30 bin tonluk kota önermesi üzerine çökmüştü. Bu rakam, Canberra’nın talep ettiği 40 bin tonun altında kalmıştı. Mercosur ticaret anlaşmasının tartışmalı şekilde sonuçlanmasının ardından Komisyon, tarım konusunda temkinli davranmayı sürdürdü.Bir AB yetkilisi, Avustralya’nın kritik hammaddelerine daha iyi erişim karşılığında AB’nin Avustralya etine daha fazla pazar erişimi sağlayabileceğini söyledi. Von der Leyen mektubunda, "ticaret engellerinin kaldırılmasının", Avustralya’daki "lityum, kobalt, nadir toprak elementleri ve hidrojen gibi kritik hammaddelere" erişimi kolaylaştıracağını belirtti.Bu anlaşma, son aylarda Hindistan, Meksika, İsviçre ve Endonezya ile varılan anlaşmaların ardından AB için yeni bir kazanım anlamına gelecek. Von der Leyen, 9 Mart’ta AB büyükelçilerine yaptığı konuşmada, "Dünya Avrupa ile ticaret yapmak istiyor. Ticaret ağımız hiç bu kadar hızlı genişlememişti," dedi.Von der Leyen ayrıca Filipinler, Tayland, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri ile Doğu ve Güney Afrika’daki beş ülkeyle süren müzakerelere de işaret etti.Kaynak : euronews.com