Zaten daha 2017 yılında, Julian Assange’ın ABD’ye teslim etme kararı alınmıştı: Donald Trump, Lenin Moreno ile ticari kolaylıklar ve mali yardımlar karşılığında Assange’ın teslim edilmesini müzakere etmek üzere bugün hapiste olan, özel temsilcisi Paul Manafort’u göndermişti [1].





Alfredo Jalife-Rahme



Ekvator tarafından Julian Assange’a yöneltilen ağır suçlamalar doğrulanamaz niteliktedir. Buna karşın, Julian Assange’ın Ekvator Devlet Başkanı Lenin Moreno’nun yolsuzluklarıyla ilgili ortaya koydukları doğrulanmaktadır. Alfredo Jalihe, Latin Amerika’nın kişisel zenginleşme sistemini ele almaktadır. Elçiliğinize ev sahipliği yapan ülkeye bir mülteciyi teslim etmek, tüm medeniyetlerin bin yıllık geleneklerini ayaklar altına almak, Latin Amerika’nın onuruna zarar vermek anlamına gelmektedir.Geriye kalan, beklenen tek şey bir katalizördü ki, onu da Ekvator devlet başkanı, kardeşi Edwin ve kızlarını, vergi cenneti Belize’de (Orta Amerika) gerçekleştirilen 18 milyon dolar tutarındaki bir para aklama operasyonuna bulaştıklarını ortaya koyan « İna Papers » sağladı.Wikileaks’ın simgesel kurucusu Assange’ın utanç verici bir şekilde teslim edilmesi, Orwell’ci sibernetik totalitarizm döneminde ifade özgürlüğünü tehlikeye atmakta ve ABD anayasasının birinci maddesini tartışmaya açmaktadır [2].Lenin Moreno’nun kardeşi Edwin Moreno, İNA İnvestments Corp’un patronu olarak 18 milyon dolar almıştı; bu tutar on bir hayali şirketler bütünü tarafından aklandı: Espíritu Santo Holdings, Fundación Amore, Fundación Esmalau, Fundación Pacha Mama, İnversiones Larena, İnversiones Maspal, Manela İnvestment Corp, Probata İnvestments, San Antonio Business Corp, Turquoise Holdings Ltd, Valley View Business Corp [3].İna adı Lenin Moreno’nun üç kızının adlarıyla oluşturuldu: Ir(ina), Crist(ina) et Kar(ina). Assange’da affedilmemesinin nedeni, geçtiğimiz 26 Mart tarihinde, Ekvator Devlet Başkanının Trump ile iki yıl önce Manafort aracılığıyla yaptığı görüşmeleri kamuoyuna duyurmasıdır.Lenin Moreno, bunun üzerine Assange’ı, artık internet bağlantısı ve dış dünyayla hiçbir teması olmamasına karşın elektronik postasını ve telefonunu hacklemekle suçladı.Maria Paula Romero, Assange ve Wikileaks’in « iki Rus hackerinin » yardımı ile Lenin Moreno hükümetini istikrarsızlaştırmak için bir « komplo» içinde yer aldığını iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Her yerde Moskova’nın elini görmek kremalı turta haline geldi... bozuk ve tatsız.Daha o dönemde, Lenin Moreno’nun popülerlik oranı % 17’ye düşmüştü.. Bu değersiz karakterden öne çıkan, IMF ve Dünya Bankası’ndan sert kemer sıkma önlemleri ve kamu sektöründe 10 000 istihdamın azaltılması pahasına, 10 milyar dolarlık kredi borcu almasından sonra aşırı sağa keskin bir dönüş yapması ve Trump’a boyun eğmesidir [4].Medya operasyonu hazırdı: daha bundan beş ay önce Guadalajara Kitap Fuarı’nda atılma/alıkoyma/sınırdışı etme silsilesini duyuruyordum [5].Çok yozlaşmış Moreno Ailesinin « İna Papers »inde aşina olmadığımız hiçbir şey yoktu: Latin Amerika’da küresel neoliberalizmin mafya usulü uygulamasının bir parçasıdırlar: bu, romancı Mario Vargas Llosa ve Arjantin Cumhurbaşkanı Mauricio Macri’nin işlendiği « Panama Papers » [6]; Pinochet, Macri ve Meksika’nın çok kokuşmuş “PAN” partisini içeren « Bahama Leaks » [7]; Meksika’nın eski devlet başkanı Fox Castañeda Gutman’ın şansölyesinin ortaklığında Stanford bankasının ya da Körfez kartelinin kara para aklaması [8] vs. durumlarında tanık olduğumuz gibi, yöneticilerin ve/veya kamuoyu manipülatörlerini vicdanını satın almak için klasik vergi cennetlerinde sıradan bir aklama olarak özetlenebilir.Gerçekten de, Latin Amerika’da, rezilce para aklamayan bir liberalizm yoktur.İntihalci Krauze Kleinbort’un (Santander bankası ve Televisa’nın ortağı) sözde «Rus komplosu», bir başka « yıkamanın », Meksika Hükümetinin mali istihbarat birimine göre « Berlin Operasyonunun » parçasıdır [9].Ekvator’un eski devlet başkanı Rafael Correa, « İna Papers » iğrenç olayını ifşa ettikten sonra, Facebook hesabının engellendiğini savunuyor. Julian Assange’ın, « İna Papers » skandalinin Wikileaks tarafından yayınlanmasının intikamı olarak, İMF’nin kredisi karşılığında teslim edildiğini teyit etmektedir [10].Çeviri : Osman SoysalKaynak : La Jornada (Meksika)