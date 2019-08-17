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Fransız ordusunda “Red Team”

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | 17 Ağustos 2019 20:29:24

Fransız ordusu, silahlı kuvvetlerinin gelecekte neler yaşayabileceğini tahmin etmek istiyor. Yardımcı olması için ise geleceği hayal etmekte ustalaşmış bir grup insanı bir araya getiriyor: bilim kurgu yazarları. İngiltere’nin Telegraph’ı Fransa’nın Savunma İnovasyon Ajansı’nın, (Defence Innovation Agency) “bozulma/yıkım senaryoları” (scenarios of disruption) üretecek bir “Red Team” oluşturmak için dört veya beş yazarı işe alıyor olduğunu söyledi.

Fransa, Savunma İnovasyon Ajansı’nı (Defence Innovation Agency) ordunun kullanabileceği mevcut teknolojileri ve ekipmanları bulmak için bir tür kuluçka merkezi olarak kurdu. Buradaki fikir, ordunun, yıllarca sürebilecek bir süreç olan tipik edinim (acquisition) kanallarından daha hızlı bir şekilde teknolojileri bulabilmesi ve benimseyebilmesi olabilir.



Ancak, hangi teknolojilerin veya araçların kullanılacağını bilmek sadece savaş alanında karşılaşabileceğiniz sorunlara dair bir fikriniz varsa kullanışlı olabilir. Görünüşe göre bilim kurgu yazarlarının konuya dahil olduğu yer de burası. Elbette, diğer gezegenlerden gelen yabancı canlılarla nasıl mücadele edebileceğimize dair hikayeler üretmeyecekler; “terörist grupların veya düşman devletlerin Fransa’ya karşı ileri teknolojiyi nasıl kullanabileceğini tahmin etmeye çalışacaklar.”

Buradaki amaç, yazar grubunun bir şekilde geleceği tahmin etmesi değil. Bunun yerine, bilim kurguyu bir araç olarak kullanarak sıradan askeri stratejistlerin aksi halde hayal edemeyeceği düşünceleri ortaya çıkarması.

Bilim kurgu ve yazarlardan bu şekilde yararlanmak, Stratejik Öngörü (Strategic Foresight) adlı bir alanda başka birçok ülkede şu anda kullanılan bir uygulama. Kanada ordusu, bilim kurgu yazarı Karl Schroeder’i 2005 yılında Zefra’da Crisis adlı kısa bir roman yazması için işe aldı. Bu kısa kitap, droneların, cep telefonlarının ve internet erişiminin kentsel savaş bölgesinde nasıl bir rol oynayabileceğini içeren bir yakın gelecek çatışmasında Kanadalı barış güçlerinin karşılaşabileceği bir senaryo ortaya koydu.

ABD de bilim kurgu yazarlarının yardımından yararlandı: Larry Niven ve Jerry Pournelle, Reagan yönetimi sırasında National Space Policy’de (Ulusal Uzay Politikası) Citizens’ Advisory Council’i (Vatandaşların Danışma Konseyi) kurdu; Pentagon ise 11 Eylül saldırılarının hemen ardından olası tehditleri düşünmesi için bir avuç bilim kurgu yazarı ve film yönetmeni getirdi. Daha yakın bir tarihte August Cole ve Peter W. Singer, Çin, Rusya ve ABD arasındaki üçüncü dünya savaşının nasıl bir şey olabileceğini tahmin etmek için düşünce kuruluşlarındaki (think tanks) çalışmalarına dayanan Ghost Fleet: A Novel of the Next World War adlı bir kitap yazdı.

Fransız ordusu son zamanlarda güçlerini modernize etmek için çalışıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni bir uzay komutası (space command) yarattığını duyurdu; ülkenin Cyber Command’i ise geçtiğimiz yılın Bastille Day kutlamalarında yürüyüş yaptı. Bu yıl ise Flyboard Air’in arkasındaki Fransız mucit Franky Zapata, bu yılki Bastille Day askeri geçit töreninde silah taşıyan kalabalıkların üzerinde uçuş yaptı – ki bu, bilim kurgu romanı sayfalarında kolayca karşılaşabileceğiniz bir şey.

Kaynak : https://www.theverge.com/2019/7/24/20708432/france-military-science-fiction-writers-red-team

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