Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 19 Nisan 2022 05:22:52

Kimi insanlar ‘sakın açma uğursuz ağzını’ demekte. Bakınız geçtiğimiz son yirmi sene içinde, ülkemin maliyesinin kontrolünün, basiretsiz bodur insanların elinde olduğundan mı nedir bilinmez, bir uğursuzluk bulunmakta orta yerde.











`Bir söz et bin ah işit` derler ya, ülkemde kime selam versem bin ah işitmekteyim. Hani iyi bir güne başlarken karşılaştığımız insana ‘ Günaydın , nasılsın ?’ diye hitap ederiz ya, bugünlerde sadece `günaydın` bile demeye çekiniyorum. Çünkü günün aydın olması zor, başımıza ne çoraplar örüleceğinden habersiz olarak yaşamaktayız. İyi bir gün dileme sonrasında hangi ürüne zam geleceğini kestiremiyoruz. Bu nedenle iyilik dilenen o gün iyi olmayabilir.Bir tarihte Kemal ağabeyler vardı dümende, ülkemdeki varlıkların satılması ile paralar toplandı. Zaten Kemal Derviş’in bıraktığı bir miras vardı ortada. Kimse dokunamıyordu onun kurallarına. Bir müddet bu ortamda sistem duraklamadan yol aldı. Ülkemin 75 senede sahip olduğu birçok yatırım elden çıkarıldı. Yabancılara satıldı. Toplanan para taşa, betona, demire yatırıldı. İstihdam yaratacak sanayiye dönüşmediği için bir dar boğaza adım adım yürüdük.Küresel ticaretin tetiklediği ekonomik daralmanın, sanayisi güçlü olmayan ülkeleri daha fazla etkileyeceği biliniyordu. Nitekim de öyle oldu. Yabancı sermaye girişi durma noktasına gelirken ithalatla ihracat arasındaki makas açılmaya başladı. Daha fazla ithalat, nispeten az ihracat ile ülkemin açığı büyüdükçe büyüdü. Hani cumbadan ekrana çıkıp ‘Dünyanın ilk on ekonomisi içindeyiz, çok büyüdük’ diye konuşan adam var ya, aslında doğru söylemekte. Dış Ticareti açığı bu kadar hızlı büyüyen başka bir ülke biliyorsanız söyleyin.Son iki senenin dış ticaret makası değerlerine bakalım, 2019 senesinde 210 milyar ithalat yapmışız, 180 milyar dolar ihracat gerçekleşmiş. 2020 senesi verileri ise 219 milyar ithalat, 169 milyar ihracat yapılmış. TUIK verileri doğruysa, 2020 senesinde 11.1 milyar dolar ihracat azalmış, ve 2020 senesinde ithalat 9 milyar dolar artmış. Dış ticaret açığı 30 milyar dolarken 50 milyar dolara fırlamış, yani açık % 65 oranında artmış.Ülkemizde böyle bir artışın etkisi nasıl yumuşatılır diye hiç düşündünüz mü? Merkez Bankasının politik faizi düşürme kararinin kime yarayacağını hesap ettiniz mi? ‘Benim teorime göre bir üçgenin iç açılarının toplamı 175 derecedir ‘ gibi bir cümle, ‘faizle doğru orantılıdır enflasyon’ bağlantısı kurmaya benzer. Cahil ile bu konuyu zaten konuşmaya değmez.2021 verilerine gelirsek, ithalatın 271 milyar dolar, ihracatın ise 225 milyar dolar olarak tahakkuk ettiğini TUIK beyan etmekte. Yani dış ticarette makas açığı 46.13 milyar dolar.Bu rakamlara güvenmeyi çok isterim.Türkiye Merkez Bankası’nın da verilerine güvenmeyi çok isterim. Ancak böyle kritik kurumların bağımsız başkanları olması gerekirken, Saray’ın fikrini sormayan kurum başkanı bir gece yarısı görevini kaybetmekte. Bu nedenle Saray’a ters düşmeyen başkanın kurumunun verdiği değerler rağbet bulmuyor.Bir ülkede en önemli husus ne para ne pul ne arsa ve ne de bir başka konudur. Bir ülkede aranan istikrarın sadece hukukun üstünlüğü ile tesis edilebileceğine inancım tamdır.Siz Benito Mussolini’yi biliyor musunuz? 29 Temmuz 1883 yılında doğan, aslen gazeteci ve öğretmen olan Mussolini, İtalyan Sosyalist Partisi’ne 1912’de üye olur. Daha sonra bu partiden atılır. 1917’de I.Dünya savaşında yaralanır ve ordudan çıkarılır. İtalyan Nasyonel partisine girer ve kısa zamanda başkanlığa gelir. Ekim 1922’de Kral Victor Emmanuel III tarafından başbakanlığa atanır. İşte ne olduysa bu atamadan sonra olur. Süreç içinde kendine Mareşal rütbesi vererek, İtalyan Ordularının baş komutanı olduğunu ilan eder. İtalya’da totaliter rejimin önderi olur. Ana amaç, eski Roma İmparatorluğu küllerinden yeni bir imparatorluk kurmaktır. Kafa denki bir ortak bulur. Almanya’daki faşist lider Adolf Hitler, İtalyan faşist lider Mussolini ile müşterek hareket eder. Çünkü Hitler’in de Afrika’da emelleri bulunmaktadır.Faşist iktidarlar ülke ekonomisinin kötüye doğru gidişinin nedeni olarak muhalefeti her zaman toplumun bilinç altına pompalamaya çalışır. Cahil toplumlarda bu her zaman puan toplar. Bugün ülkemizde bilhassa mütedeyyin yurdum insanına enflasyonun sebebini sorun. Vereceği cevabı adım gibi bilirim, ana muhalefet partisi diye hesapsız cevap verirler.Ülkemde iki konuyu çözmeden G diye adlandırılan Gelişmiş ülkeler statüsüne geçmemiz hayalden öteye gidemez. İlki ADALET diğeri ise EĞİTİM. Benito gibi hedefe kitlenen Saray’ın bu iki konunun temeline 20 senedir dinamit koyduğunu düşünmekteyim diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.