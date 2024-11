Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 02 Kasım 2024 07:11:33









Ve 24 Ekim 2024'te 92 yaşında yitirdiğimiz yeri doldurulamazlardan Joyce Blau. Çok gördü, çok denedi, çok çalıştı:

Eylül ve ekim aylarını ötelerden beri hiç sevmiyorum: Çok tanıdık, çok yakın akraba, çok yakın dost ve arkadaşı yitirdiğim(iz) aylar çünkü. İşte hemen aklıma gelen birkaç isim: Yılmaz Güney, Mehmet Sincar, Mehmet Uzun, babam Hasan Güzel, nenem Mevlude Hanım, manevi babam Prof. Dr. Cahit Talas, Tarık Ziya Ekinci, Babür Kuzucuoğlu ve diğerleri..Çocukluğu ve ilk gençliği, doğduğu ülkede, Mısır'da, başkent Kahire'de geçti. Burada daha çok gençken, 1940'ların sonunda, 1950'lerin başında, militanlığı tanıdı, sömürgeciliğe karşı faaliyet yürüten, kimi kez Mısır Kömünist Partisi ve/veya Fransız Kömünist Partisi ile ilişkili gizli veya açık siyasi gruplar içinde yer aldı. Henri Curiel yönetimindeki değişik kümelerde, siyasi gruplarda militanlığı ve üçüncü dünyacılığı öğrendi. Bütün halkların, bilhassa ezilen halkların, dil, kültür, yaşam tarzı ve yarattıklarının karşılıksız savunuculuğunu görev bildi(ler). Bir yıl hapis yattı. 1954'te Mısır'dan sınır dışı edildi.Joyce Fransa'ya geldi. Henri Curiel'i buldu ve sömürgeciliğe karşı mücadeleyi birlikte sürdürdüler. Curiel'in sağ koluydu. Cezayir bağımsızlık savaşını yürütenlerin yanında yer aldı ...Bir sure sonra Paris'te Kamuran Bedirhan ile tanıştı. Kürt halkının ve kültürünün, dilinin ve uygarlığının kayıtsız şartsız savunuculuğunu, hakiki bir militan gibi üstlendi.Curiel'in ve Bedirhan'ın tavsiyelerini izleyerek İNALCO'da (Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Ulusal Enstitüsü'nde) önce öğrencilik yaptı sonra öğretim üyesi oldu. Emekliliğini alana dek İNALCO'da çalıştı. Sonra yaşamını, 1983'te kuruluşuna katıldığı Paris Kürt Enstitüsü'ne adadı. Son günlerine kadar.Kürt halkının ortak hafızasının oluşturulmasında, kalıcılaştırılmasında, pekiştirilmesinde belirleyici rol oynayanlardan biriydi Joyce Blau. Kürt halkının, dilinin/dillerinin, kültürünün, uygarlığının tanınmasında en önde gelenlerdendi. O kadarki Joyce bir kürt olarak biliniyordu.Joyce dilbilimci, öğretim üyesi ve aydın olarak dünyanın dört bucağında tanınıyordu: Neredeyse bütün ülkelerdeki dilbilimcilerle tanışıyor, onlarla ortak çalışmalar hazırlıyor, kollektif kitaplar yayınlıyordu.Çok çalıştı Joyce. Çok üretti. Pek çok kitap ve makale yayınladı.Joyce sadece bilim kadını değildi. Hepimizin bacısı, ablası, anasıydı aynı zamanda. Evet hepimize bacılık, ablalık, analık yaptı. Bir örnek olarak Duhok Üniversitesi'ndeki kürdoloji uluslararası ikinci toplantısı için, 30 Nisan 2011'de, Kürdistan'a (Irak Anayasası ülkenin kuzeydoğusunda Kürtlerin yaşadığı toprakları "Kürdistan Bölgesi" biçiminde isimlendiriyor) gittiğimiz ve 4 Mayısa kadar birkaç günü birlikte geçirdiğimiz geniş kapsamlı konferanslar ve gezip görmeler dizisinde yaptıklarımızı ve Joyce'un kafilemizin doğal liderliğini kibarca üstlenmesini anabilirim. Joyce'un büyüklüğünü Duhok Konuşuyor isimli çalışmamda bir parça anlatabildim. (Meraklılarına bu konuyu çalışmamdan okumalarını tavsiye ederim. Bu çalışma önce Şubat 2013'te Kibele Yayınları tarafından kağıt üstüne yazıldı. Daha sonra ekitap.ayorum.com sitemizde ekitap olarak hediye niyetine sunduk.) Ancak adıgeçen çalışmamda Joyce'a yakıştırdığım sıfatları bir kez daha yinelemek üzere şu kısa alıntıyı aynen akarmak istiyorum: "Sevgili vitamin bacımız, iki gözümüz, iki kulağımız, ağzımız ve dilimiz ve dilimizin en şirin ustalarından Joyce Blau” (sayfa 16).Joyce öyle kolay kolay unutulacak biri değil. Sessiz ve mütevaziydi evet ama söyleyeceğini söyledi, yazacağını yazdı. İz bıraktı. Birçok öğrencisinin Kürt halkını tanıması, dilini öğrenmesi Joyce'un eseridir. Kendisi de çok yazdı. Pek çok konferans verdi. Kürt halkının bütün kıtalarda tanınmasında tayin edici bir rol oynadı.Joyce Blau kalıcıdır. Hafızalarımızda. Eserlerinde. Anılarımızda. Joyce'un ismi ve soyismi Kürdistan sokaklarına, bulvarlarına, caddelerine, meydanlarına verilmeli. Kütüphanelerine. Okullarına ve Üniversitelerine de.JOYCE BLAU'NUN YAYINLARIBilim kadın ve erkeklerini tanımlamak ve değerlendirebilmek üzere akademik/üniversiter birçok ünvan bulunuyor. Bilim kadın ve adamlarının yayınları da bu değerlendirmede dikkate alınır. Joyce Blau bu açıdan da tanınmayı hak ediyor. İşte bu bağlamda değişik dillerdeki çalışmalarının künyelerini sunuyorum. 