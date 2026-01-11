Kategori: Dünya | 0 Yorum | 11 Ocak 2026 11:24:26

Bu iki konu, ABD'nin küresel politikasının yönünün tezahürleridir; bu politika, ulusal çıkarlarını güvence altına almak için siyasi üstünlüğünü giderek daha fazla kullanmaktadır. Uluslararası ilişkiler teorisinde bu olgu, güvenlikleştirme yaklaşımının klasik bir örneğidir. Bu süreçte, sorunlar varoluşsal bir tehdit olarak sunulur ve böylece bir ülkenin eylemlerini ve politikalarını etkileyen yasal normlar ve prosedürler geçersiz kılınır. (Buzan & Wæver, nd)









Dian Venita Sary, Endonezya'nın Yogyakarta şehrindeki Gajah Mada Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans öğrencisidir. Araştırma ilgi alanlarım çok disiplinli olup jeopolitik, uluslararası ve ulusötesi güvenlik ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanmaktadır.







2026 yılının başlarında, uluslararası dünya egemenlik ilkelerini ve kurallara dayalı uluslararası düzeni altüst eden olaylara tanık oluyor. 2026 yılının başlarında, uluslararası dünya egemenlik ilkelerini ve kurallara dayalı uluslararası düzeni alt üst eden olaylara tanık olmaktadır. İki önemli sorun neredeyse aynı anda ortaya çıkmıştır: Başkan Donald Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela'ya yönelik doğrudan askeri operasyonlar ve Başkan Nicolas Maduro'nun tanınmış uluslararası hukuk sürecinin dışında tutuklanmasını içeren politika tırmanışı. (Chris Lau, 2026) Ayrıca, Beyaz Saray'dan gelen ve Grönland'ın kontrolüyle ABD'nin stratejik çıkarlarını gündeme getiren güçlü söylemler. (Sheerin, J., Pomeroy, 2026)Washington, uzun zamandır insan hakları ihlalleri temelinde güvenlikleştirme yaklaşımıyla Nicolas Maduro rejimine karşı ekonomik yaptırımlar, siyasi tecrit ve diplomatik baskı uygulamaktadır. (Rodriguez, 2024) Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin son yaklaşımı, sınır ötesi askeri operasyonları ve yabancı devlet başkanlarının gözaltına alınmasını da içererek ciddi bir tırmanışı göstermektedir.Modern uluslararası düzende, devlet başkanı en yüksek egemenliğin sembolüdür. Devlet başkanını tutuklamak, yalnızca rejime saldırmak anlamına gelmez, aynı zamanda devletin uluslararası hukukun eşit bir öznesi olarak meşruiyetini de reddetmek anlamına gelir. (Benjamin & Hashimy, 2024)Amerika Birleşik Devletleri bu hamleyi, "uyuşturucu terörizmi" adı verilen uluslararası suçla mücadele çabası olarak gerekçelendiriyor ve küresel enerji istikrarının bir parçası olarak Venezuela'nın petrol endüstrisini kontrol altına alma niyetini öne sürüyor. Birçok uzmanın görüşüne göre, bu durum hukuk ve güvenlikten ziyade enerji ve güç güdülerine dair bir tartışmayı körüklüyor. Birçok taraf bu eylemi, diğer ülkelerin egemenliğine karşı doğrudan bir müdahale biçimi olarak görüyor. (Jeyaretnam ve Guzman, 2026)Latin Amerika'da bu hamle, tarihsel olarak travmatik olan eski müdahale kalıplarına geri dönüş korkusunu tetikledi. Sınırlar sorunu ve ABD'nin ulusal güvenlikleştirme politikası ve göçmen karşıtı hareket nedeniyle reddettiği sığınma talepleri hâlâ çözülmemiş bir sorundur. (Bull, 2020)Dahası, güvenlikleştirme teorisi açısından bakıldığında, Venezuela meşru bir siyasi aktör olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri ve bölgenin güvenliğine yönelik bir tehdit olarak konumlandırılmaktadır. Venezuela, Amerika Birleşik Devletleri'nin iç çerçevesinde ve söyleminde sürekli olarak yasadışı göç akışları, sınır krizleri ve sosyo-ekonomik yüklerle ilişkilendirilmiştir. Maduro'nun tutuklanması, iç sorunların kaynağının dışarıdan geldiği ve dolayısıyla ABD egemenliğinin ve ulusal çıkarlarının uygulanmasına yönelik çözümün bölgesel sınırların ötesinde gerçekleştirilmesi gerektiği anlatısının temelini güçlendirmektedir.Ancak, yabancı devlet başkanlarının tek taraflı askeri operasyonlarla tutuklanmasının haklı gösterilmesi zordur. Uluslararası suçlar için kolluk kuvvetlerinin devreye girmesi, egemenlik ve müdahale etmeme ilkelerini otomatik olarak ortadan kaldırmaz. Uluslararası hukuk açısından bu olay şu tartışmayı başlatıyor: Büyük bir güç ülkesi, uluslararası hesap verebilirlik olmaksızın kendi gündemini uygulamak için askeri güç kullanabilir mi? Ve egemenlik ilkesi, "ulusal çıkarları ve güvenliği" için ne ölçüde sorgulanabilir?Aynı zamanda, Venezuela'daki operasyondan üç hafta sonra Trump, güvenlik gerekçeleriyle Grönland'ı ele geçirme arzusunu dile getirdi. Bu söylem NATO ülkelerinden güçlü kınamalara yol açtı ve transatlantik ittifakın temellerini sarsması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri, Grönland'ın güvenliğini sağlayabilecek kapasitede olduğu gerekçesiyle diplomatik bir yaklaşım benimsediğini belirtirken, Danimarka'nın Rusya ve Çin'in etkisini aşamadığı iddia edildi.Amerika Birleşik Devletleri'nin Grönland üzerindeki iddiası yeni bir olgu değil, uzun bir jeopolitik hırs tarihinin bir parçasıdır. Washington'ın Grönland'a olan ilgisi, ABD'nin 1876'da Danimarka'dan Grönland'ı satın alma olasılığını araştırmasıyla ortaya çıkmış, ancak bu girişim reddedilmiştir. II. Dünya Savaşı sırasında, Nazi Almanyası 1941'de Danimarka'yı işgal ettiğinde, ABD bu durumu Nazi yayılmasını önleme bahanesiyle Grönland'ı işgal etmek için kullandı. O zamandan beri Grönland, yasal olarak Danimarka egemenliği altında kalmasına rağmen, fiilen ABD'nin güvenlik bölgesinin bir parçası olmuştur. 1941'de ABD bir askeri ve radyo istasyonu inşa etti. Bu anlaşma daha sonra ABD ve Danimarka arasında 1951 Savunma Anlaşması ile geliştirildi ve ABD'ye Grönland'da askeri üsler inşa etme, bakımını yapma ve işletme hakkı verdi. (Szymański, 2021)Coğrafi olarak Grönland, Kuzey Kutbu üzerinden Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki en kısa yol üzerinde yer almaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın kıtalararası balistik füzeler fırlatma olasılığı durumunda ilk savunma hattı olarak stratejik bir öneme sahip olduğunu düşünmektedir. Ancak bu güvenlik yönü, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının sadece bir tarafıdır. Öte yandan, Grönland'ın altın, kalay, demir cevheri, bakır, mineraller ve potansiyel petrol rezervleri gibi stratejik doğal kaynaklara sahip olduğuna inanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenlik bahanesiyle maddi çıkarlar için gizli bir amacı olsa bile, bu, başka bir tarafın egemenliğine karşı zorlayıcı eylemler için normatif bir gerekçe oluşturamaz. Benzer bir durum Venezuela örneğinde de görülmektedir.ABD'nin Venezuela ve Grönland'a yönelik politikası, iki farklı güvenlikleştirme biçimini gösterse de, aynı stratejik mantığa dayanmaktadır. Venezuela'da güvenlikleştirme, tehditlerin kişiselleştirilmesi yoluyla gerçekleştirilir; devlet, ortadan kaldırılması gereken suçlu bir rejim figürüne indirgenir. Bu yaklaşım, devlet başkanını bir güvenlik tehdidi olarak hedef alarak devlet egemenliğinin meşruiyetini ortadan kaldırmaya olanak tanır. Grönland örneğinde ise güvenlikleştirme rejime değil, bölgesel güvenlikleştirme biçiminde mekana yöneliktir. Rusya ve Çin'den gelen tehditler anlatısı aracılığıyla, bu bölge güvence altına alınması ve kontrol edilmesi gereken bir güvenlik riski olarak kurgulanır. (Jacobsen & Lindbjerg, 2024) Bu iki konu da aynı sonuca yol açar: ABD gibi büyük güç ülkelerinin ulusal çıkarları ve güvenliği anlatısıyla uğraşırken egemenlik, müzakere edilebilir bir konu olarak ele alınır.Venezuela'ya karşı kararlı bir eylem, ABD'nin bölgedeki istikrarını ve çıkarlarını güvence altına alma girişimi olarak görülebilir. Ancak, zorlayıcı bir yaklaşım, bölgesel istikrarsızlığı artırma, iç çatışmaları derinleştirme ve diğer küresel güçlerin müdahalesine zemin hazırlama riskini taşır. Bu eleştiri sadece temelsiz bir söylem değildir. BM Güvenlik Konseyi ve Danimarka da dahil olmak üzere birçok ülke, ulusal sınırların dokunulmazlığını ve bu tür müdahalelerin barışçıl çatışma çözümü normlarını ihlal ettiğini ve BM Şartı'nda belirtilen müdahale etmeme ilkesini ve devletler arasında güç kullanımının yasaklanmasını ihlal ettiğini teyit etmektedir. Bu ilke, bir ülkenin toprak bütünlüğüne müdahale eden tek taraflı eylemleri önlemek için uluslararası düzenin temelidir.Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, Grönland örneğinde olduğu gibi, büyük güç ülkelerinin tek taraflı eylemlerinin normalleşmesi, kurala dayalı uluslararası düzeni baltalama potansiyeline sahiptir. Uluslararası ilişkiler çerçevesinde, bu dinamikler jeopolitik gerçekçilik ile normatif küresel düzenler arasındaki gerilimi göstermektedir. Bir yandan, süper güç ülkeler ulusal güvenlik ve kaynaklara erişim gibi stratejik çıkarlara ilişkin algılara dayanarak kararlar almaktadır. Öte yandan, politika tek taraflı eylem yoluyla uygulandığında, egemenlik, müdahale etmeme ve kendi kaderini tayin etme gibi uluslararası hukukun temel ilkeleri azalmakta ve evrensel olarak uygulanabilir olması gereken küresel normlarda bir kaymaya neden olmaktadır.Uzun vadede, bu durum daha parçalanmış, belirsiz ve çatışmaya daha yatkın bir dünya yaratma riskini taşımaktadır. Zorlamayı bir dış politika aracı olarak normalleştirme potansiyeline sahiptir. Ayrıca, büyük güçlerden gelen baskıyı dengeleme kapasitesine sahip olmadığı için küresel güneyi en savunmasız taraf haline getirmektedir. Venezuela ve Grönland, egemenliğin artık uluslararası güvenlik düzeninin geleceğini sınayan sistemik bir baskı altında olduğunu hatırlatmaktadır.