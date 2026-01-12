Kategori: Dünya | 0 Yorum | 12 Ocak 2026 04:20:47

Bölgeler genelinde, Konseyin harekete geçme yetersizliği göze çarpmaktadır. Avrupa'da, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Moskova'nın vetosuyla korunmuş, bu da Güvenlik Konseyinin hesap verebilirliği sağlamasını veya saldırganlığı kınayan temel bir dil üzerinde bile anlaşmasını engellemiştir.









Birleşmiş Milletler, 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın küllerinden doğdu ve tek bir misyonu vardı: başka bir küresel felaketi önlemek ve kolektif güvenlik yoluyla egemenliği korumak. Barışı korumakla görevlendirilen Güvenlik Konseyi, dünyanın nihai çatışma hakemi olarak tasarlandı. Ancak bugün, Konsey felç olmuş durumda, tırmanan savaşlar, insani krizler ve uluslararası hukukun açık ihlalleri karşısında kararlı bir şekilde hareket edemiyor. Soru artık BM'nin barışı korumaya yardımcı olup olamayacağı değil, Güvenlik Konseyi'nin kendisinin içi boş bir kurum haline gelip gelmediğidir; güçlü devletlerin kanunsuzluğunu dizginlemekte zorlanan ve korumak için kurulduğu insanlara giderek daha fazla zarar veren bir kurum.Başarısızlıkların KataloğuOrtadoğu'da da durum aynı derecede iç karartıcı. BM Genel Sekreteri, Gazze, Sudan ve Ukrayna'daki savaşları sona erdirememesi nedeniyle Konsey'i alenen eleştirdi ; bu, Konsey'in felç olmuş durumuna yönelik nadir ve sert bir eleştiriydi. Çatışmanın büyük bir bölümünde, İsrail'in Gazze'deki operasyonları, ateşkes kararlarını engelleyen tekrarlanan vetolar arasında devam etti ve bu da Konsey'in nihai ateşkes yürürlüğe girmeden çok önce harekete geçme yetersizliğini ortaya koydu. CSIS'in belirttiği gibi, Yemen'de Suudi Arabistan ve BAE füze saldırılarını artırdı ve rekabetlerini derinleştirdi, BM yetkisini tamamen hiçe sayarak dünyanın en ciddi insani krizlerinden birini daha da kötüleştirdi.Asya genelinde de durum aynı derecede çarpıcı. Çin'in Tayvan çevresindeki artan askeri manevraları büyük ölçüde ele alınmadı ve Konsey yükselen gerilimler karşısında sessiz kaldı. Hindistan ve Pakistan arasında Keşmir konusunda on yıllardır süren çıkmaz , sayısız tartışmaya rağmen çözümsüz kalırken, Kore Yarımadası'ndaki nükleer gerilim kontrolsüz bir şekilde devam ediyor ve Kuzey Kore'nin füze denemeleri endişe açıklamalarından öteye geçmiyor.Güneydoğu Asya'da, Myanmar'ın 2021 darbesi ve ardından gelen insani yardım ihlalleri yalnızca cılız tepkilere yol açtı ve Tayland ile Kamboçya arasındaki uzun süredir devam eden sınır gerilimleri bile BM'nin anlamlı bir arabuluculuğu olmadan sürüyor. Dünyanın en kalabalık bölgesinde, Konseyin felç olmuş hali açıkça görülüyor: krizler çoğalıyor, ancak harekete geçilmiyor.Afrika genelinde durum değişmeden kalıyor. Sudan ve Libya'da, Konseyin kararları etkisiz kaldı; BM'nin kendisi de Libya'ya uyguladığı silah ambargosunun "tamamen etkisiz" olduğunu kabul etti, zira yabancı güçler rakip gruplara cezasız bir şekilde silah aktarmaya devam etti.Güney Kafkasya, Konseyin ilgisizliğinin bir başka örneğini sunuyor. 2020 ve 2023 Dağlık Karabağ savaşlarında, Azerbaycan'ın insansız hava araçları merkezli savaşı , on yıllarca süren askeri dengeyi alt üst ederek hızlı toprak kazanımlarına olanak sağladı ve Ermeni topluluklarını atalarının evlerinden kaçmaya zorladı. Ancak saldırgan kararlı bir şekilde ilerlerken bile, Güvenlik Konseyi sessiz kaldı; teknolojik olarak desteklenen saldırganlığı dizginleyemedi veya modern çatışmanın gerçeklerine uyum sağlayamadı.Bu vakalar birlikte ele alındığında tutarlı bir örüntüyü ortaya koyuyor: Güvenlik Konseyi, kararlı eylem gerektiren krizlerle karşı karşıya kaldığında, prosedürel bir felce giriyor, çatışmalar tırmanırken ve siviller bedelini öderken açıklamalar yayınlıyor.P5'in İkiyüzlülüğüSözde P5 ülkelerinin kendilerinin haksız yöntemlere başvurması ve uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesi, çelişkiyi daha da belirgin hale getiriyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Çin'in Tayvan ve Güney Çin Denizi'ndeki iddialı tutumu, ABD'nin Venezuela'daki müdahalesi de dahil olmak üzere tek taraflı müdahaleleri ve Fransa ile Birleşik Krallık'ın seçici eylemleri, Konseyin özündeki ikiyüzlülüğü ortaya koyuyor. Barışı korumakla görevli güçler bizzat barışı baltalıyorsa, küresel ölçüt olarak hareket etme hakları ne olabilir?Ban Ki-moon ve Helen Clark'ın ortak yazısında The Economist'te öne sürüldüğü gibi , BM'nin işlevsizliği, bir zamanlar savaş sonrası düzeni destekleyen "ahlaki güç ve yapının" aşınmasından kaynaklanmaktadır. Yazarlar, büyük güçlerin artık işlerine gelmediğinde çok taraflılıktan geri çekildiğini, uluslararası hukuku hiçe saydığını ve kendilerini ve müttefiklerini korumak için veto hakkını kullandığını belirtiyorlar. Bu kısıtlamanın çöküşünün, küresel krizlerin kolektif eylem gerektirdiği anda BM'yi işlevsizliğe doğru ittiğini savunuyorlar.Bu ikiyüzlülük soyut değil. Müdahalelere, yaptırımlara ve egemenliğe uygulanan çifte standartlarda açıkça görülüyor. Küçük devletler normları ihlal ettiğinde, hızla kınanıyorlar. Daimi üyeler aynı şeyi yaptığında ise Konsey felç oluyor. Bu, yapısal bir kusurdan daha fazla güvenilirliği zedeliyor ve BM'nin savunmak için kurulduğu meşruiyeti tamamen ortadan kaldırıyor.Yalnızca genişleme boş bir şeydir.Sadece P5'i genişletmek boş bir argümandır, çünkü yeni eklenen üyelerin daimi üyelik kazandıktan sonra keyfi davranmayacaklarının garantisi yoktur. İkilem, yapısal olduğu kadar ahlaki de: Konsey uluslararası hukuku korumak için kurulmuştur, ancak en güçlü üyeleri rutin olarak onu ihlal etmektedir. Daimi üyelerin muazzam, denetimsiz yetkilerini kısıtlamadan, genişleme, ikiyüzlülüğü çözmek yerine çoğaltma riskini taşır.Dünya Ekonomik Forumu'nun da belirttiği gibi , Fransa, daimi üyelerin kitlesel vahşet suçlarını içeren durumlarda veto hakkını kullanmaktan gönüllü olarak kaçınmasını defalarca önerdi; bu önlem şu anda 60'tan fazla ülke tarafından destekleniyor. Bu fikir, Şart'ta değişiklik yapılmasını gerektirmiyor, sadece P5 ülkelerinin soykırım, insanlığa karşı suçlar veya büyük savaş suçlarıyla karşı karşıya kalan nüfuslar söz konusu olduğunda itidal göstermelerini talep ediyor. Bu öneri daha derin bir gerçeğin altını çiziyor: Sorun sadece Konsey'de kimlerin oturduğu değil, veto hakkının kendisinin denetimsiz doğasıdır. Kullanımına sınırlama getirilmeden, genişleme, felci çözmek yerine çoğaltma riskini taşır.Bu nedenle reform, veto yetkisini sınırlamak ve hesap verebilirliği yeniden tesis etmekle başlamalıdır. Öneriler arasında, kararları engellemek için birden fazla "hayır" oyu verilmesini zorunlu kılmak, kitlesel vahşet durumlarında veto kullanımını kısıtlamak veya Genel Kurul'a çıkmazı aşma yetkisi vermek yer almaktadır. Carnegie'nin belirttiği gibi, resmi Anayasa değişiklikleri neredeyse imkansız olduğundan, "değişiklik dışı reformlar" tek gerçekçi yol olabilir.Sonuç: Reform mu Yoksa Önemsizlik mi?Bu, Birleşmiş Milletleri tamamen göz ardı etmek anlamına gelmez. İnsani yardım, kalkınma ve barış koruma kolları, dünya çapında hayati amaçlara hizmet etmeye devam ediyor. Eski BM Genel Sekreteri Dag Hammarskjöld'ün meşhur sözüyle, "BM, dünyayı cennete götürmek için değil, cehennemden kurtarmak için kurulmuştur." Ancak bugün, bu mütevazı vaat bile giderek daha kırılgan görünüyor. İnsanlığın çatışmaya sürüklenmesini önlemekle görevli organ olan Güvenlik Konseyi, veto ve siyasi manevralarla felç olmuş bürokratik bir labirent haline geldi.Artık Konseyin yararlılığını göstermesinin zamanı geldi, aksi takdirde tarih onu Milletler Cemiyeti ile aynı kaderi paylaşacak ; misyonundan çok başarısızlıklarıyla hatırlanacak bir kurum haline getirecektir. Reform, veto yetkisinin kısıtlanması, temsilin sorumlu bir şekilde genişletilmesi ve hesap verebilirliğin yeniden sağlanmasıyla başlamalıdır. Bu adımlar atılmadığı takdirde, Güvenlik Konseyi çatışmalar sürerken ve siviller acı çekerken bir felç anıtı olarak kalacaktır.Dünya, içi boş bir kuruma daha tahammül edemez. BM'nin önemini koruyabilmesi için Güvenlik Konseyi'nin evrim geçirmesi gerekir; aksi takdirde, barışı korumakla değil, barışın çözülmesini izlemekle hatırlanan, geçmiş bir dönemin kalıntısı olma riskiyle karşı karşıya kalacaktır.Kaynak : Vikramaditya Shrivastava | moderndiplomacy.eu