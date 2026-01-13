A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Kanada, Kuzey Amerika ile gergin ilişkilerin ortasında Çin ile yeni ticaret alanları arıyor.

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 13 Ocak 2026 13:32:39

Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-17 Ocak tarihleri arasında Pekin'i ziyaret ediyor. Bu, 2017'den bu yana bir Kanada liderinin Çin'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ziyaret, Ottawa'nın ABD ile gergin ilişkilerini, özellikle ticaret gerilimlerini ve Başkan Donald Trump'ın küresel bağlamda ilhak tehditlerini ele aldığı kritik bir döneme denk geliyor. Carney'nin ziyareti, Kanada'nın geleneksel olarak ABD'ye olan bağımlılığının ötesinde ticaret ve güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirme niyetini gösterirken, yıllarca süren diplomatik sürtüşmenin ardından Çin ile bağlarını onarmaya ve güçlendirmeye yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor.

Geçmişteki gerilimler, Kanada'nın 2018'de Huawei Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'yu gözaltına almasının ardından tırmanmış ve bu durum Çin'in Kanada kanola ve diğer mallarına uyguladığı gümrük vergileri de dahil olmak üzere misilleme önlemlerine yol açmıştı.



Neden Önemli?

Bu ziyaret, Kanada'nın ekonomik fırsatları jeopolitik risklerle dengeleme yeteneğinin bir testi olarak görülüyor. Çin, ABD'den sonra Kanada'nın en büyük ikinci ticaret ortağı ve özellikle petrol ve kanola gibi tarım ürünlerinde ikili ticaretin aksaması önemli ekonomik sonuçlar doğuruyor. Bu gezi aynı zamanda daha geniş küresel yeniden yapılanmaların ortasında gerçekleşiyor: ABD-Çin gerilimleri devam ederken, Kanada ticaret avantajları müzakere etmek, ham petrol ihracatını güvence altına almak ve potansiyel olarak bazı Çin gümrük vergilerini hafifletmek için bir fırsata sahipken, uluslararası yatırım ve iş birliğine açık olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda, Kanada insan hakları, yapay zeka ve kritik mineraller ile ulusal güvenlik endişeleri gibi hassas konuları da ele almak zorunda; bunların hepsi anlaşmaların kapsamını sınırlayabilir.

Başlıca paydaşlar arasında, Çin petrol pazarlarına erişim arayan Kanadalı enerji üreticileri ve bağımsız rafineriler ile özellikle Manitoba ve diğer eyaletlerdeki kanola üreticileri gibi tarım ihracatçıları yer alıyor; bu üreticilerin Çin'e satışları önceki gümrük vergileri nedeniyle fiilen durdurulmuştu. Eyalet hükümetleri, özellikle Ontario ve Manitoba, ticaret müzakerelerinde aktif rol oynayarak iç ekonomik öncelikleri vurguluyorlar. Bakanlık ve başkanlık düzeylerinde temsil edilen Çinli yetkililer, ikili ticareti güçlendirirken, ABD'nin öngörülemezliğinin aksine Çin'i istikrarlı ve güvenilir bir ortak olarak sergilemekle ilgileniyorlar. Washington'daki ve uluslararası piyasalardaki gözlemciler de bu geziyi yakından izleyecekler, çünkü Kanada'nın Çin ile olan ilişkisi daha geniş Kuzey Amerika ticaret dinamiklerini etkileyebilir.

Carney'nin ziyaretinin, kapsamlı politika değişikliklerinden ziyade mutabakat zaptları veya ön anlaşmalarla sonuçlanması bekleniyor. Potansiyel ilerleme alanları arasında Kanada ham petrol ihracatının genişletilmesi, kanola tarifelerinin hafifletilmesi görüşmeleri ve kritik mineraller ve teknoloji gibi sektörlerde iş birliği yer alıyor. 

Bununla birlikte, karmaşık müzakereler ve iç siyasi değerlendirmeler nedeniyle somut sonuçların ortaya çıkması haftalar veya aylar sürebilir. Ottawa ayrıca, ticaret anlaşmalarının Kanada değerlerini veya stratejik çıkarlarını tehlikeye atmamasını sağlayarak, ulusal güvenlik ve insan hakları kırmızı çizgilerini de aşmak zorunda kalacak. Ziyaret, Kanada'nın uluslararası ortaklıklarını yeniden düzenlemesi, ekonomik fırsatlar ve siyasi ihtiyat arasında dikkatli bir denge kurarken daha çeşitlendirilmiş bir ticaret portföyü arayışına girmesi için zemin hazırlıyor.

Kaynak : Reuters


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






QENDIL’in Çöküşü, Gölge Filonun Battaniyesi Altında Bir Felaket, Komplo ve Jeopolitik Oyun
“Sen Kimsin Mamdani?” Hukuku Eğip Büken Belediyecilikten Küresel Faşizme
Stranger Things ve Montauk’taki Gizli Deneyler İddiası Zihin Kontrolü, Çocuk Deneyleri ve Soğuk Savaşın Karanlık Mirası
Hoş geldin zam!!!
Bir Tez Doğrulandı: Epstein, Dershowitz ve İsrail Lobisi
Güney Çin Denizi Muamması
Algoritmaların Gölgesinde İşgal, Yapay Zeka ile Üretilen Yalanlar ve Rusya’nın Dijital Savaşı
Kanada, Kuzey Amerika ile gergin ilişkilerin ortasında Çin ile yeni ticaret alanları arıyor.
Güvenlik Konseyi'nin Reformu: Hesap Verebilirlik Olmadan Güç
Büyük Güçlerin Menkul Kıymetleştirme Süreci ve Küresel Düzen Krizi

Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
Kalkınma Hakkında Yanlış Bildiğiniz Şaşırtıcı Gerçek
Avustralya - Çin İlişkileri: Avustralya'da Kavga
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği
Köpek ve insanların bazı duyguları aynı genetik kökene sahip

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez

ABD’deki Korku Duvarını Yıkan Yahudi Kadın, Amerikan Konsantrasyon Kampının İnanılmaz Hikayesi
İnsanın İçindeki Hakikat, Maskelerin Dünyasında Kaybolmayan İman
Türkiye’nin Yeraltı Haritası, Uluslararası Mafya Ağlarının Kavşağına Dönüşen Bir Ülkenin Hikayesi
İşaretleme, Damgalama, Düşmanlaştırma, Barcelona’daki Irkçılık “Nefret Haritası” ve Olası Tehlikeler
Balın Ruhu, Üst Galile’de Bir Distilatörün Eski Yahudi Geleneğini Koruma ve Balı Cine Dönüştürme Serüveni
ŞAKİ...
İCMAL
PALAVRA
YARGI ÜLKESİ
BÜTÇE

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 