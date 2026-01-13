Kanada, Kuzey Amerika ile gergin ilişkilerin ortasında Çin ile yeni ticaret alanları arıyor.

Kategori: Dünya | 0 Yorum | 13 Ocak 2026 13:32:39

Geçmişteki gerilimler, Kanada'nın 2018'de Huawei Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'yu gözaltına almasının ardından tırmanmış ve bu durum Çin'in Kanada kanola ve diğer mallarına uyguladığı gümrük vergileri de dahil olmak üzere misilleme önlemlerine yol açmıştı.









Carney'nin ziyaretinin, kapsamlı politika değişikliklerinden ziyade mutabakat zaptları veya ön anlaşmalarla sonuçlanması bekleniyor. Potansiyel ilerleme alanları arasında Kanada ham petrol ihracatının genişletilmesi, kanola tarifelerinin hafifletilmesi görüşmeleri ve kritik mineraller ve teknoloji gibi sektörlerde iş birliği yer alıyor.





Bununla birlikte, karmaşık müzakereler ve iç siyasi değerlendirmeler nedeniyle somut sonuçların ortaya çıkması haftalar veya aylar sürebilir. Ottawa ayrıca, ticaret anlaşmalarının Kanada değerlerini veya stratejik çıkarlarını tehlikeye atmamasını sağlayarak, ulusal güvenlik ve insan hakları kırmızı çizgilerini de aşmak zorunda kalacak. Ziyaret, Kanada'nın uluslararası ortaklıklarını yeniden düzenlemesi, ekonomik fırsatlar ve siyasi ihtiyat arasında dikkatli bir denge kurarken daha çeşitlendirilmiş bir ticaret portföyü arayışına girmesi için zemin hazırlıyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, 14-17 Ocak tarihleri arasında Pekin'i ziyaret ediyor. Bu, 2017'den bu yana bir Kanada liderinin Çin'e yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Ziyaret, Ottawa'nın ABD ile gergin ilişkilerini, özellikle ticaret gerilimlerini ve Başkan Donald Trump'ın küresel bağlamda ilhak tehditlerini ele aldığı kritik bir döneme denk geliyor. Carney'nin ziyareti, Kanada'nın geleneksel olarak ABD'ye olan bağımlılığının ötesinde ticaret ve güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirme niyetini gösterirken, yıllarca süren diplomatik sürtüşmenin ardından Çin ile bağlarını onarmaya ve güçlendirmeye yönelik bir çaba olarak değerlendiriliyor.Bu ziyaret, Kanada'nın ekonomik fırsatları jeopolitik risklerle dengeleme yeteneğinin bir testi olarak görülüyor. Çin, ABD'den sonra Kanada'nın en büyük ikinci ticaret ortağı ve özellikle petrol ve kanola gibi tarım ürünlerinde ikili ticaretin aksaması önemli ekonomik sonuçlar doğuruyor. Bu gezi aynı zamanda daha geniş küresel yeniden yapılanmaların ortasında gerçekleşiyor: ABD-Çin gerilimleri devam ederken, Kanada ticaret avantajları müzakere etmek, ham petrol ihracatını güvence altına almak ve potansiyel olarak bazı Çin gümrük vergilerini hafifletmek için bir fırsata sahipken, uluslararası yatırım ve iş birliğine açık olduğunu da gösteriyor. Aynı zamanda, Kanada insan hakları, yapay zeka ve kritik mineraller ile ulusal güvenlik endişeleri gibi hassas konuları da ele almak zorunda; bunların hepsi anlaşmaların kapsamını sınırlayabilir.Başlıca paydaşlar arasında, Çin petrol pazarlarına erişim arayan Kanadalı enerji üreticileri ve bağımsız rafineriler ile özellikle Manitoba ve diğer eyaletlerdeki kanola üreticileri gibi tarım ihracatçıları yer alıyor; bu üreticilerin Çin'e satışları önceki gümrük vergileri nedeniyle fiilen durdurulmuştu. Eyalet hükümetleri, özellikle Ontario ve Manitoba, ticaret müzakerelerinde aktif rol oynayarak iç ekonomik öncelikleri vurguluyorlar. Bakanlık ve başkanlık düzeylerinde temsil edilen Çinli yetkililer, ikili ticareti güçlendirirken, ABD'nin öngörülemezliğinin aksine Çin'i istikrarlı ve güvenilir bir ortak olarak sergilemekle ilgileniyorlar. Washington'daki ve uluslararası piyasalardaki gözlemciler de bu geziyi yakından izleyecekler, çünkü Kanada'nın Çin ile olan ilişkisi daha geniş Kuzey Amerika ticaret dinamiklerini etkileyebilir.Kaynak : Reuters