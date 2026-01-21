Kategori: Dünya | 0 Yorum | 21 Ocak 2026 09:46:48

Başkan Trump'ın baskıcı sinyalleriyle tetiklenen Grönland'daki mevcut durum, NATO'nun uyumu, transatlantik öngörülebilirliği ve Arktik istikrarı hakkındaki uzun süredir devam eden varsayımları gözler önüne serdi.









On yıllarca Grönland, NATO'nun Soğuk Savaş mimarisinin sessiz bir sütunu olarak ele alındı. ABD ordusunun adadaki resmi varlığını kuran ve Thule Hava Üssü'nün inşasını mümkün kılan 1951 tarihli ABD-Danimarka Savunma Anlaşması , stratejik öneminin kaynağıdır. Kuzey Atlantik hava ve deniz bağlantılarının kontrolü, Sovyet bombardıman uçaklarına karşı erken uyarı ve daha sonra füze savunması ve uydu izleme, Grönland'a bağlıydı.







10. yüzyılın sonlarında Erik Kızıl, bu topraklara Grönland adını verdiğinde, günümüzde de geçerliliğini koruyan, siyasetle ilgili zamansız bir gerçeği fark etmişti: algı = güç. Donmuş bir sınır bölgesini cennet olarak nitelendirerek, göçmenleri oraya taşınmaya ikna etti ve böylece Avrupa'nın ilk Arktik karakolunu oluşturdu. Ancak bugün Grönland, Viking yerleşimi olarak değil, iklim değişikliğinin, büyük güç politikalarının ve transatlantik birliğin bozulmasının etkileriyle kutuplaşmış bir Arktik'te stratejik bir dönüm noktası olarak küresel politikanın yeniden merkezinde yer alıyor.ABD Hazine Bakanı Bessent, Trump'ın gümrük vergisi tehdidini "ulusal bir acil durumu önlemeyi" amaçlayan "jeopolitik bir karar" olarak nitelendirerek savundu. Avrupalıların Grönland'ın ABD kontrolüne geçmesini "en iyi sonuç" olarak kabul etmeleri gerektiğini savunan Bessent, özellikle şu noktayı vurguladı: "Avrupalılar zayıflık gösterirken, ABD güç gösteriyor ." Ayrıca, gümrük vergilerine yönelik yasal itirazları da reddederek, "Yüksek Mahkeme'nin bir başkanın imza niteliğindeki ekonomik politikasını geçersiz kılmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu" belirtti. Bu tartışma, Trump'ın Danimarka'nın Grönland'daki "Rus tehdidine" karşı koyamadığını iddia ettiği bir dönemde ortaya çıktı. Trump, " Şimdi zamanı geldi ve yapılacak!!!"diye yazdı. Grönland krizi, Avrupa'nın egemenliğini koruma, iç koordinasyonu sağlama ve hızla değişen Arktik'te stratejik özerkliğini savunma kapasitesinin derin bir sınavı niteliğinde.Ancak büyük ölçüde siyasetten arındırılmıştı: NATO, Arktik'i resmi kurumsal denetimden ziyade ABD-Danimarka ikili ilişkilerine dayanan teknik bir tiyatro olarak yönetti. Temel varsayım açıktı: İttifaktaki baskın güç istikrarı sağlarken, Arktik düşük gerilimli bir bölge olarak kalabilirdi.Bu varsayım artık çöktü. Amerika Birleşik Devletleri, Grönland'ı açıkça jeopolitik bir zorunluluk olarak nitelendirdi, Rus ve Çin tehditlerinin hayaletini gündeme getirdi ve Avrupa müttefiklerine karşı baskı aracı olarak gümrük vergisi önlemlerini destekledi. Transatlantik bir perspektiften bakıldığında, bu emsalsizdir. NATO'nun kurucu ilkesi – hiçbir üyenin diğerinin toprak bütünlüğünü tehdit etmemesi – dış bir düşman tarafından değil, önde gelen ortağı tarafından sorgulanmıştır. Avrupa için sonuçlar yapısal niteliktedir: NATO askeri olarak vazgeçilmez kalabilir, ancak artık siyasi olarak tahmin edilebilir değildir. Grönland krizi, uzun zamandır ertelenmiş bir gerçekle yüzleşmeyi zorunlu kılıyor: kıta artık kendi caydırıcılığı, kriz yönetimi ve jeopolitik direnci için –NATO'nun kendisi de dahil olmak üzere– çok daha büyük bir sorumluluk üstlenmek zorunda kalabilir.Avrupa'nın Arktik SinyaliBirincisi, Grönland'daki son Avrupa birliklerinin konuşlandırılması veya askeri tatbikatları Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik bir tehdit olarak tasarlanmamıştır ve böyle yorumlanmamalıdır. Bunlar büyük ölçüde sembolik ve ihtiyati tedbirlerdi: Avrupa'nın Arktik çıkarlarına dikkat ettiğini ve kolektif savunmaya katkıda bulunabileceğini gösterirken, aynı zamanda iç ve dış kamuoyuna egemenlik ve toprak bütünlüğünün önemli olduğunu işaret ediyordu. Diplomasi genellikle görünür bir hazırlık gerektirir; otomatik olarak saldırganlık anlamına gelmez.İkincisi, Avrupa geleneksel olarak savunma ve güvenlik konularında ABD'ye güvenirken, Avrupa Savunma Fonu ve Daimi Yapılandırılmış İşbirliği (PESCO) gibi stratejik özerkliğini artırmayı amaçlayan girişimler de izlemiştir. Bunlar da Avrupa değerlerini somut stratejik yeteneklerle eşleştirmeyi amaçlayan uzun vadeli bir oyunun parçası olarak görülebilir. Stratejik düşünce, Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'nın Avrupa'da üretilen mühimmat satın almasını teşvik etmesi , yabancı tedarikçilerin etkisini azaltması ve Avrupa savunma sanayi tabanını güçlendirmesi gibi örneklerde de görüldüğü gibi, Avrupa savunma özerkliğine yönelik artan tercihte de yansıtılmaktadır. İkincisi her zaman kademeli olmuştur ve siyasi gerçeklerle sınırlandırılmıştır, ancak yok da değildir.Üçüncüsü, bazıları Avrupa'nın askeri güçten ziyade sosyal refaha öncelik verdiği için zayıf olduğunu savunmaktadır. Oysa Avrupa üye devletleri, savunma, ekonomik dayanıklılık ve sosyal uyumu dengeleyen bir modeli bilinçli olarak izlemiştir. İç istikrarı, ekonomik kaldıraç etkisini ve yumuşak gücü üreten de tam olarak bu kombinasyondur; bunlar sıfır toplamlı analizlerde sıklıkla hafife alınan stratejik etki araçlarıdır. Açıkça belirtelim: askeri güç, genel stratejik yeteneğin yalnızca bir boyutudur.Son olarak, eleştiri Avrupa'nın mevcut gidişatını hafife alıyor. Grönland olayı, NATO, Arktik egemenliği ve ABD'nin öngörülemezliği hakkındaki tartışmalarla birlikte, savunma harcamalarına ve AB'nin stratejik özerkliğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı.Avrupa Birliği'nin stratejik kültürü, tek taraflı ve dikkat çekici eylemlerden ziyade, koalisyon kurma, çok taraflı araçlar ve özenli diplomasi yoluyla ifade edilir. Kısacası, AB aşırı agresif ve çıkarcı bir tutum veya yaklaşımı taklit edemez. Aksine, gücü, dayanıklılık, çok taraflılık ve meşruiyet inşa etme meselesidir; bu niteliklerin tümü, ham gücün yeterli olmadığı çok kutuplu bir dünyada giderek daha da önemli hale gelecektir.Grönland için Yeni Bir Stratejik Mekanizma mı?14 Ocak'taki ABD-Danimarka-Grönland toplantısında taraflar görüşmelere devam etme konusunda anlaştılar ve ABD'nin Grönland'daki çıkarlarının Danimarka'nın kırmızı çizgileriyle uzlaştırılıp uzlaştırılamayacağını araştırmakla görevli üst düzey bir çalışma grubu oluşturulduğunu duyurdular. Üst düzey çalışma grubu, ABD'nin Grönland'ı ele geçirmesini tartışmanın bir yolu olarak görülebilirken, aynı zamanda diplomasi için gerçek bir fırsat sunmaktadır. 1951 Grönland Savunma Anlaşması'nın şartlarını yeniden teyit edebilir veya hatta yeniden müzakere edebilir. ABD'nin zaten revize edilmiş bir anlaşmada daha ne isteyebileceğini hayal etmek zor olsa da, yeni ve aynı derecede cömert bir anlaşmanın törensel olarak imzalanması NATO için siyasi bir zafer olarak sunulabilir ve Grönland bağımsızlığının uzun vadeli zorluğunu da ele alabilir. Bazı Grönlandlılar özerklik için baskı yapıyorlar ki bu da bir güvenlik açığı yaratacaktır. Çalışma grubu, bu boşluğu dolduracak mekanizmaları araştırabilir; örneğin, bağımsız bir Grönland'a yönelik bir Grönland Savunma Anlaşması ve İzlanda modeline benzer şekilde, ulusal bir ordunun yokluğuna rağmen güvenliğin İttifak tarafından garanti altına alındığı bir NATO entegrasyonu yoluyla.Şu anda etkili çok taraflı yaptırım eksikliği var ve Arktik Konseyi bu süreçte önemli bir rol oynasa da karar alma yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle, yüksek düzeyli çalışma grubu, bölgedeki yönetişim sorunlarıyla başa çıkmak için daha geniş bir stratejik organa dönüşebilir. Görev alanı genişletildiğinde, çalışma grubu bu zorlukları daha iyi yönetebilecek, kolektif güvenliği, hukukun üstünlüğünü ve sorumlu kaynak kullanımını teşvik ederek stratejik rekabetin bölgeyi bozma potansiyelini azaltabilecektir.Davos'ta Grönland: Transatlantik Birliğin Stres TestiAvrupa'nın Grönland sorunuyla ilgili artan ABD baskısına karşı duruşu, hassas bir şekilde ölçülü bir biçimde şekilleniyor. Avrupa Konseyi Başkanı António Costa, birlik, toprak işgaline karşı koruma ve Avrupa toprakları için ortak bir savunma stratejisi amacıyla önümüzdeki günlerde (hafta ortasında Brüksel'de) Avrupa Konseyi'nin tüm üyeleriyle olağanüstü bir toplantı planladı. Paris ve Berlin gibi büyük başkentlerden gelen yanıt, ABD'ye karşı ortak duruşu, ABD liderliğindeki tek taraflı baskıya kararlı muhalefeti ve transatlantik ortaklığın sürdürülmesini gösteriyor. Bununla birlikte, Avrupa, Washington'ın izlediği öngörülemeyen stratejiye karşı stratejisini hesaplarken, daha küçük üye devletler de itidal çağrısında bulunuyor.Davos'ta 23 Ocak'a kadar devam eden bir Dünya Ekonomik Forumu var. Bu, son derece önemli bir diplomatik fırsat. AB liderleri ve temsilcileri, muhtemelen Başkan Trump'ın forumdaki varlığı ve konuşması sırasında bile, üst düzey Amerikalı muhataplarla doğrudan görüşmeler yaparak, pozisyonları konusunda ortak bir anlayışa varmayı ve uzlaşmalar sağlamayı (örneğin, toprak talep etmeden Arktik güvenliğini sağlamak için NATO'da birlikte çalışmayı) hedefleyecekler. Bu, AB zirvesinde olası eylem planlarını belirlemeden önce gerilimi düşürmeye yönelik doğrudan bir çaba. Transatlantik ilişkilerde felaket bir bozulma döngüsünden kaçınmak için sertlik ve yapıcı diyalog arasında bir denge kurmayı amaçlıyor.Forum, kamu diplomasisi için bir mekanizmadan daha fazlası olsa da ve çalkantılı zamanlarda yaşıyor olsak da, bana göre, Davos'taki yaklaşan Dünya Ekonomik Forumu, Avrupa ve ABD liderlerinin egemenlik, NATO taahhütleri ve Arktik stratejisi konularıyla yüzleştiği, sert açıklamaların sergileneceği bir platform vaat ediyor.Davos'ta, söylemin daha önceki ABD'nin yurt dışındaki açıklamalarının güçlü tonunu yansıtması bekleniyor. Başkan Yardımcısı Vance'in Münih ve Paris'teki konuşmalarında uyarıları tarihsel referanslarla birleştirdiği gibi, Grönland da muhtemelen hem stratejik bir varlık hem de jeopolitik bir kaldıraç sembolü olarak çerçevelenecektir. ABD yetkililerinin, Avrupa'yı algılanan zaaflara karşı uyandırmak amacıyla Arktik güvenliği, erken uyarı sistemleri ve "Rus tehdidi"ni vurgulamaları bekleniyor.Tarihsel ittifaklar ve ortak savunma başarıları neredeyse kesinlikle öne çıkacaktır – Thule Hava Üssü, 1951 ABD-Danimarka Savunma Anlaşması ve Soğuk Savaş emsalleri. Vance'in Paris konuşmasındaki Lafayette'in kılıcı gibi, Grönland'ın stratejik önemi hem gerçek hem de mecazi anlamda olacak: savunma araçlarının özgürlüğü koruyabileceğini veya baskı için kullanılabileceğini hatırlatacak.ABD, buz kırıcılar, uydular veya gözetleme sistemleri gibi Arktik bölgesindeki yeteneklerini caydırıcılık araçları olarak vurgulayabilir. Ardından, Avrupa'nın hazırlıklılığını, kolektif savunma mekanizmasına katkısını ve nihayet stratejik özerkliğini göstermesi gerekecektir. Ayrıca, ABD liderliğine aşırı bağımlılığına karşı sert söylemler de olacaktır, ancak işbirliği ancak Avrupa inisiyatif aldığında mümkün olabilir.Yapay zeka liderliği hız, açıklık ve akıllı risk almayı gerektirdiği gibi, Davos'taki diplomasi de esnek kurallar, hızlı altyapı geliştirme ve güvenlik normlarının uyumlaştırılmasını gerektirecektir. Forum, transatlantik uyum için bir turnusol testi niteliğindedir. Avrupa'nın birleşik, güçlü ve hazır bir şekilde görünmesi, hem Moskova'ya hem de Pekin'e ABD'ye bağımlı olmadan çıkarlarını koruyabileceklerini gösterecektir. Dünya, odaklanmış, güvenilir ve dirençli; iyi yönetilen bir girişim şirketinin hassasiyetiyle hareket eden liderlere ihtiyaç duyacak.Grönland, NATO'nun birliğini sınayacak ve artık stratejik bir neşter görevi görüyor; yanlış kullanıldığında kesiyor ve çatışmayı tetikliyor, akıllıca kullanıldığında ise egemenliği inşa ediyor ve savunuyor. Avrupa'nın bugün Arktik stratejisini nasıl "yönlendireceği", bölgesel güç dengesini on yıllarca belirleyecek. Strateji, politika ve diplomasi alanlarında Avrupa'nın hazırlık çağı başlamalıdır.