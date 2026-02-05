A Yorum
Avustralya'da "İsrail Cumhurbaşkanı tutuklansın" tartışması...

Kategori: Avustralya | 05 Şubat 2026 09:13:57

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Avustralya'ya yapacağı ziyaret, hakkındaki soykırım suçlamaları nedeniyle tartışmalara yol açtı. Herzog'a davetin geri çekilmesi ya da tutuklanması çağrıları yapılıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Avustralya'ya önümüzdeki hafta yapacağı ziyaret, ülkede yoğun tartışmalara yol açtı. Pazartesi günü başlayacak dört günlük ziyaretin iptal edilmesi ve Herzog'un "soykırım" suçundan tutuklanması çağrıları yapılıyor.



Herzog, 14 Aralık'ta Sydney kentindeki Bondi plajında Yahudileri hedef alan terör saldırısı sonrasında kurbanları anma etkinliklerine katılmak ve Yahudi cemaatiyle bir araya gelmek üzere Avustralya hükümeti tarafından davet edilmişti. Yahudilerin Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında düzenlenen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ve Filistin bölgelerindeki hak ihlallerini inceleyen BM Bağımsız Soruşturma Komisyonu'ndan insan hakları avukatı Chris Sidoti, Herzog'a yapılan davetin geri çekilmesini ya da Avustralya'ya ayak basması durumunda tutuklanması gerektiğini söyledi.

Başbakan Anthony Albanese'in Herzog'u davet etmekle "aptalca bir hata" yaptığını savunan Sidoti, "Bu yanlış bir karardı ve çok geç olmadan iptal edilmesi gerekiyor" dedi.

BM Komisyonu, Herzog'u "soykırıma teşvik" ile suçlamıştı

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından görevlendirilen Bağımsız Soruşturma Komisyonu, Gazze'de yaşananlarla ilgili 2025 yılında yayımladığı hukukî analiz raporunda; Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Benyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'de soykırımı teşvik ettikleri, hatta kışkırttıkları tespitinde bulunmuştu. Raporda, Cumhurbaşkanı Herzog'un, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail topraklarına düzenlediği saldırılardan "tüm Filistinlileri" sorumlu tuttuğu açıklamaları hatırlatılmıştı.

İsrail raporu "çarpıtılmış ve yanlış" diye nitelendirerek reddetmiş, Komisyon'un feshedilmesi çağrısında bulunmuştu.

Avustralya hükümeti çağrıları reddetti

Avustralya hükümeti ise Herzog'a yapılan davetin geri çekilmesi çağrılarını reddetti. Dışişleri Bakanı Penny Wong, Herzog'un hükümet tarafından, Yahudi cemaatinin arzusu doğrultusunda davet edildiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Herzog, Bondi kurbanlarını onurlandırmak, ülke topraklarında tanık olduğumuz bu en ağır terörist ve antisemit saldırı sonrasında Avustralya Yahudi toplumunun yanında olmak ve onlara destek sağlamak üzere davet edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Filistin yanlısı aktivistler ülke çapında protesto gösterileri çağrısında bulunurken Sydney polisi ise gösteri izni vermedi.

