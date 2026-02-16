Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 16 Şubat 2026 14:07:40









Demokratik restorasyon veya yarımküresel dayanışma hakkındaki alışılagelmiş söylemlerden arındırıldığında, mesaj açık ve netti. Washington'ın Venezuela stratejisi özünde ideolojiyle ilgili değildi. Petrol ile ilgiliydi: dünyanın en büyük kanıtlanmış rezervleri, Amerikan şirketlerine olan milyarlarca dolarlık borç ve bir zamanlar "günde 3 milyon varilden fazla" petrol pompalayan bir sektörü yeniden açmanın cazip olasılığı.

ABD ordusunun Nicolás Maduro'yu yakalamasından saatler sonra, Başkan Donald Trump, Venezuela'da tehlikede olduğuna inandığı şeyleri açıklamakta hiç vakit kaybetmedi . NPR'ın bildirdiğine göre , "çok büyük ABD petrol şirketlerinin" "gideceğini", "kötü durumdaki altyapıyı onaracağını" ve "ülke için para kazanmaya başlayacağını" ilan etti. Bu açıklık dikkat çekiciydi.Bu çerçeve, Beyaz Saray'ın 5 Ocak'ta Maduro'nun tutuklanmasını "olağanüstü bir dış politika zaferi" olarak kutlayan açıklamasıyla tam olarak örtüşüyordu . Maduro'nun artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanmasıyla birlikte, dikkatler neredeyse anında halefiyet meselesine çevrildi. Venezuela'yı bundan sonra kim yönetecek ve daha da önemlisi, Washington kimi destekleyecekti?Trump'ın ilk cevabı, Maduro'nun anayasal halefi olan Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodríguez oldu. Onu meşru geçici başkan olarak kamuoyu önünde destekleyerek, kopuş yerine sürekliliğin önemini vurguladı. POLITICO'nun 14 Ocak tarihli haberine göre, Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanmasına ve toparlanmasına yardımcı olurken muazzam ilerleme kaydediyoruz... bugün harika bir görüşme yaptık ve o harika bir insan" diye ısrar etti . Altta yatan mesaj açıktı: önce istikrar. Kurumları içten içe çökmüş ve petrol altyapısı yıllarca süren kötü yönetim ve yaptırımlar sonrasında bozulmuş bir ülkede, siyasi belirsizlik, Trump'ın canlandırmayı vaat ettiği yatırımları kolayca tehlikeye atabilirdi.Mantık tamamen mantıksız değildi. Venezuela'nın petrol endüstrisi, yıpranmış olsa da, enerji analistlerinin "kahverengi alan" fırsatı olarak adlandırdığı , rezervlerin bilindiği ve altyapının, ne kadar bozulmuş olursa olsun, rehabilite edilebileceği yerleşik bir alan olmaya devam ediyor. Bu tür ortamlarda, şirketler yerin altında ne olduğuna dair nispeten sağlam bir fikre sahipler. Jeolojik spekülasyona kumar oynamıyorlar; yenileme maliyetlerini ve siyasi riski hesaplıyorlar. Bir zamanlar karlı olan bir pazara yeniden erişim sağlamaya hevesli Amerikan firmaları için bu ayrım önemlidir. Bu nedenle, yönetimin ilk tutumu pragmatik ve işlem odaklı bir şey öneriyordu: öngörülebilir bir siyasi geçişi güvence altına almak, üretim kapasitesini geri kazandırmak ve Amerikan sermayesine kapıyı yeniden açmak.Ancak bu açıklık kısa süreli oldu.Hemen hemen anında, dikkatler uzun süredir muhalefet lideri olan ve adı Chavista karşıtı direnişle özdeşleşmiş María Corina Machado'ya çevrildi . Maduro'nun tutuklanmasının hemen ardından Trump, durumu küçümser gibi göründü. The Hill'e göre, "Bence lider olması çok zor olurdu. Ülke içinde ne desteği ne de saygısı var" dedi . Bu açık sözlü bir değerlendirmeydi, ancak mantıksız değildi. Venezuela muhalefeti uzun zamandır parçalanmış durumda, liderleri sırayla sürgüne gönderiliyor, hapse atılıyor veya diskalifiye ediliyor. Maduro'nun eleştirmenleri arasında bile, tek bir figürün kutuplaşmış ve ekonomik olarak harap olmuş bir ulusu birleştirebileceği konusunda sorular devam ediyor.Machado, dikkatlice planlanmış bir "cazibe saldırısı" olarak nitelendirilebilecek bir girişime başladı. 15 Ocak'ta Başkan Trump ile görüştü ve ona Nobel Barış Ödülü'nü takdim etti; bu, özellikle Trump'ın ödüle olan belgelenmiş hayranlığı göz önüne alındığında, sembolizmle dolu bir jestti. NBC'ye göre, Trump'ın en sevdiği konuşma konularından birini kullandı ve göreve döndüğünden beri sona erdirdiğini söylediği savaşları övdü. Sembolizm tartışılmazdı: tanınma, hayranlık, onaylama.Ertesi gün Machado, Heritage Foundation'da yaptığı konuşmada paralellikleri daha da belirginleştirdi. Konuşmasında, Maduro rejimine karşı mücadelesi ile Trump'ın seçimlerdeki haksızlık iddiaları arasında doğrudan bir bağlantı kurdu . "Venezuela'da halk egemenliğinin nasıl ifade edildiğinden ve bunu yaptığımız son derece kötü koşullardan ve [Maduro] rejiminin bu sonucu nasıl çaldığından kesinlikle bahsediyoruz," dedi ve Trump'ın "bunu kesinlikle anlayabileceğini" ekledi. Bu sadece diplomatik bir nezaket değildi; retorik bir yansıtmaydı.Ve işe yaradı.Cuma öğleden sonra, başkanın tavrı değişmişti. NBC'nin gözlemlediği gibi , "saygısızlıktan söz edilmeye başlanmamıştı." Trump şimdi Machado'dan sıcak bir şekilde bahsediyor, " çok saygı duyduğum ve bana ve ülkemize saygı duyan, bana Nobel Ödülü'nü veren bir kişiyle" yaptığı "harika görüşmeyi" övüyordu. Şunları da ekledi : "Onu tanıdım. Daha önce hiç tanışmamıştım ve çok, çok etkilendim. Gerçekten de çok iyi bir kadın... ve tekrar görüşeceğiz."Değişimin hızı çarpıcıydı. Sadece birkaç gün önce Machado, destekten ve güvenilirlikten yoksun olarak gösterilmişti. Şimdi ise saygın bir muhatap ve potansiyel ortak olarak görülüyordu. Bu dönüşüm, yeni bir seçim zaferine, koalisyon anlaşmasına veya ayrıntılı bir yeniden yapılanma planına dayanmıyordu. Bir dizi sembolik jest ve övgü dolu karşılaştırmanın ardından gerçekleşti.Bu elbette yeni bir durum değil. Trump, önceliklerini yansıtan veya kamuoyu önünde konumunu teyit eden liderlere sıklıkla olumlu yanıt vermiştir. Machado bu dinamiği anlamış ve doğrudan harekete geçmiş gibi görünüyor. Onun bakış açısından, Amerikan başkanıyla kişisel bir ilişki kurmak tamamen mantıklı bir strateji olabilir. Washington'ın desteğinin Venezuela'nın siyasi geleceğini şekillendirebileceği bir geçiş döneminde, erişim önemlidir.Asıl endişe Machado'nun samimiyetinde değil, kişisel yakınlığa duyarlı görünen dış politikanın kırılganlığında yatıyor. Resmi olarak, yönetim ne Rodríguez'e olan desteğini geri çekti ne de Machado'yu resmen atadı. Kurumlar yerinde duruyor; diplomatlar çalışmalarına devam ediyor. Ancak başkanlık sinyalleri önemlidir. Piyasalar bunlara tepki verir. Müttefikler bunları yorumlar. Venezuela'daki iç aktörler bunlara göre hesaplamalar yapar.ABD politikasının enerji güvenliği ve kurumsal istikrara dayalı bir stratejiden kişisel yakınlığa dayalı bir stratejiye kayması, sonuçları çok ciddi olabilir. Washington, tam olarak incelemediği bir figürle ve defalarca yanlış değerlendirdiği bir ülkeyle ittifak kurma riskini göze alıyor. Venezuela'nın siyasi manzarası, Amerikan onayını bekleyen boş bir sayfa değil. Askeri sadakatlerin, bölgesel güç simsarlarının, ekonomik çaresizliğin ve halkın tükenmişliğinin yoğun bir ağıdır. Herhangi bir geçici yönetimin meşruiyeti, Washington'da yapılan iltifatlara değil, Caracas ve ötesinde kabul görmesine bağlı olacaktır.Bir de beklentiler meselesi var. Machado, Washington'ın gözde ortağı olarak ortaya çıkarsa, sadece Venezuelalılar tarafından değil, hızlı sonuçlar bekleyen Amerikalı yatırımcılar tarafından da değerlendirilecektir. Petrol üretimini mevcut düşük seviyelerden tarihi zirvelere yaklaştırmak zaman, sermaye ve sürdürülebilir siyasi istikrar gerektirecektir. Güvenlik garantileri, düzenleyici açıklık ve rakip gruplar arasında uzlaşma gerektirecektir. Bu ön koşulların hiçbiri sadece kişisel ilişkilerle sağlanamaz.Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika'daki demokratik söylemi ile stratejik çıkarları arasında uzun süredir denge kurmakta zorlanıyor. Venezuela'da bu gerilimler tüm açıklığıyla sergileniyor. Maduro'nun yakalanması, enerji gerçeklerini kabul ederken kurumsal reformlarda ısrar eden tutarlı bir politika ortaya koyma fırsatı sunmuştu. Bunun yerine, konuşma kişisel çekişmelere kaydı.Başlangıçta petrol itici güç olmuş olabilir. Şimdi ise ego, hızlandırıcı unsur haline gelme tehdidi taşıyor. Washington, Venezuela stratejisini politika yerine övgüye dayandırırsa, yalnızca yurt dışında yanlış hesaplama riskiyle karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda Amerikan dış politikasının ulusal çıkardan ziyade kişisel yakınlıkla ilgili bir mesele olduğu algısını da güçlendirecektir.Venezuela gibi kırılgan bir ülke için bu, yeni bir başlangıç inşa etmek için tehlikeli bir temeldir.Kaynak : Robert Weiner - Emma Paris | intpolicydigest.org