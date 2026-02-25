Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 25 Şubat 2026 05:02:23









Bu varsayım, Başkan Donald Trump'ın gelişiyle yıpranmaya başladı . Avrupa'ya yönelik çatışmacı yaklaşımı, diplomatik nezaketi bozmaktan öte, Avrupa Birliği'nin temellerini de sarstı. Washington'ın dış politika kurumunun merkezinden geçen partizan bir ayrılığı daha da keskinleştirdi.

Amerikan dış politikasında, Avrupa ile olan bağ -özellikle Avrupa Birliği ve NATO aracılığıyla– uzun zamandır dekoratif bir unsurdan ziyade yapısal bir temel taşı işlevi görmüştür. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana, bu ortaklık krizleri, ticaret anlaşmazlıklarını ve stratejik görüş ayrılıklarını atlatmıştır. Ancak temel öncül değişmeden kalmıştır: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa, ortak çıkarlar ve küresel düzen konusunda ortak bir vizyonla birbirine bağlıydı.On yıllarca Avrupa konusundaki anlaşmazlıklar genellikle yük paylaşımı formülleri veya taktiksel düzenlemeler etrafında dönüyordu. Bugün ise daha temel bir şeyi yansıtıyorlar. Bir yanda, ittifakları koşullu pazarlıklar olarak gören bir işlemci milliyetçilik var. Diğer yanda ise Amerikan amacının ifadesi olarak kolektif güvenliğe ve kalıcı kurumlara olan inanç var. Tartışma artık transatlantik ilişkinin nasıl yönetileceğiyle ilgili değil. Tartışma, bu ilişkinin Amerikan stratejisinin temelini oluşturup oluşturmamasıyla ilgili.Trump, en başından itibaren NATO üyelerine savunma harcamalarını artırmaları için baskı yaptı, Avrupa mallarına gümrük vergisi uyguladı ve Avrupalı liderlere çoğu zaman kamuoyu önünde azarlamaya varan bir açıklıkla yaklaştı. Destekçileri bunu gecikmiş bir dürüstlük olarak gördüler. Eleştirmenler ise savaş sonrası düzeni destekleyen diplomatik alışkanlıklarla bir kopuş olarak değerlendirdiler. Zamanla bu farklılıklar, belirleyici bir siyasi ayrılığa dönüştü. Trump'ın görüşüne katılan birçok Cumhuriyetçi, Avrupa'nın ekonomik tavizlere direnirken ABD korumasına çok rahat bir şekilde güvendiğini savunuyor. Demokratlar ise bunun aksine, Avrupa'yı 1945'ten sonra inşa edilen liberal uluslararası sistemi sürdürmek için vazgeçilmez olarak görmeye devam ediyor.Bu zıtlık, uzun zamandır transatlantik ilişkilerin sağlığının bir göstergesi olarak hizmet veren yıllık toplantı olan son Münih Güvenlik Konferansı'nda açıkça sergilendi. Trump'ın yeniden göreve gelmesi ve sert tavrının politikaları şekillendirmeye devam etmesiyle, önde gelen Demokratlar Münih'e gözle görülür sayılarda seyahat etti. Bunlar arasında, gelecekteki potansiyel başkan adayları olarak sık sık adı geçen Gavin Newsom ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi isimler de vardı. Verdikleri mesaj açık ve netti: Trump Oval Ofis'te oturuyor, ancak ittifak devam ediyor.Görünüşte, varlıkları endişeli Avrupalı yetkililere güvence sunuyordu. Ancak bu güvencenin altında çarpıcı bir itiraf yatıyordu. Bir partinin önde gelen üyelerinin, kendi başkanlarının dış politikasının geçici olabileceğini işaret etmek için Atlantik'i geçmesi, iç siyasi uzlaşmanın ne kadar derinden aşındığını ortaya koyuyor. Soğuk Savaş sırasında ve hatta onu takip eden çalkantılı yıllarda bile, partizan çatışma nadiren transatlantik ittifakın kendisini hedef almıştır. Bugün ise bu ittifak, ulusal kimlik üzerine daha geniş bir mücadelede vekalet savaşı alanı haline gelmiştir.Trump'ın bu bölünme üzerindeki etkisi, kademeli değişimden ziyade tersine çevirmeden kaynaklanıyor. Mevcut çerçeveyi ayarlamak yerine, onun öncüllerine meydan okudu. NATO'nun stratejik amacını sorgulayarak ve Avrupa Birliği'ni açıkça eleştirerek, bir zamanlar iki partinin de desteğini alan varsayımları bir kenara bıraktı. Demokratlar ise Avrupa bağlarının savunmasını Amerika'nın küresel karakterinin bir sınavı haline getirerek karşılık verdiler. Avrupa, aslında, ülkenin iki vizyonunun rekabet ettiği bir alan haline geldi: biri özerkliği ve nüfuzu önemseyen, diğeri ise ittifakları ortak değerlere dayalı güç çarpanları olarak gören bir vizyon.Üslup, özü büyütmüştür. Diplomaside, dil, politika kadar güçlü bir şekilde sürekliliği veya kopmayı işaret edebilir. Trump'ın uzun süredir müttefik olan ülkelere yönelik küçümseyici açıklamaları, Avrupa başkentlerinde sembolik bir ağırlık taşıdı. Demokratlar için bu tür söylemler, Amerikan güvenilirliğini aşındırıyor ve uzun zamandır ABD liderliğine eşlik eden ahlaki otoriteyi zayıflatıyor. Bu görüşe göre, güveni yeniden inşa etmek sadece askeri işbirliğini yeniden kurmakla ilgili değil. Nesiller boyunca küresel beklentileri şekillendiren güvenilirlik anlatısını yeniden teyit etmekle ilgili.Bu gerilimler, son derece gergin bir stratejik ortamda ortaya çıkıyor. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı sürüyor, Avrupa'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor ve Batı birliğini sınamaya devam ediyor. Çin'in genişleyen etkisi de baskıya bir katman daha ekliyor. Böyle bir ortamda, Avrupa'nın Amerikan stratejisi için önemi abartılamaz. Demokratlar, tereddütlü bağlılığın rakipleri cesaretlendirme ve NATO'yu istikrarsızlaştırma riski taşıdığını savunuyor. Trump'ın destekçileri ise çöküş uyarılarının abartılı olduğunu ve Avrupa hükümetlerinin kendi savunmaları için daha büyük sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savunuyor. Onlara göre, yeniden ayarlama terk etme değil, gecikmiş bir düzeltme anlamına geliyor.Avrupa hakkındaki tartışma böylece daha geniş "Önce Amerika" çerçevesine kusursuz bir şekilde oturuyor. İttifaklar öncelikle anlık getirilerine göre mi yoksa kümülatif istikrar sağlayıcı etkilerine göre mi değerlendirilmelidir? Liderlik, nüfuzla mı yoksa yönetim becerisiyle mi ölçülür? Her iki taraf da gerçekçilik iddiasında bulunuyor, ancak bunu farklı şekilde tanımlıyorlar. Biri maliyet paylaşımını ve egemenliği vurgularken, diğeri caydırıcılığı ve kurumsal sürekliliği vurguluyor.Bu açıdan bakıldığında, Demokrat heyetin Münih'teki varlığı sembolik bir jestten daha fazlasıydı. Amerikan istikrarına dair alternatif bir anlatı sunma çabasıydı. Avrupa'nın en önemli güvenlik sahnesinde yer alarak, kurumsal hafızanın ve tarihsel bağlılığın ABD siyasi sisteminde hâlâ yerleşik olduğunu göstermeyi amaçladılar. Ancak böyle bir güvenceye duyulan ihtiyaç, güvenin ne kadar azaldığını vurguluyor. Eğer iki partili uzlaşma hâlâ geçerli olsaydı, güvence için partizan bir koreografiye gerek kalmazdı.Etkiler iç içe geçmiş durumda. Yurtdışında, Avrupalı yetkililer ABD'nin taahhütlerinin kalıcılığı konusunda belirsizlikle karşı karşıya kalıyor. Yurt içinde ise, her iki taraf da Avrupa'nın tepkilerini kendi bakış açısıyla yorumlarken, partizan söylemler yoğunlaşıyor. Yurtdışında ne kadar çok şüphe ortaya çıkarsa, Demokratlar da o kadar çok itibar kaybı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu uyarılar ne kadar keskinleşirse, Cumhuriyetçiler de bunları görevdeki bir başkanı baltalamak için tasarlanmış bir panik yaratma çabası olarak nitelendiriyor. Atlantik'in her iki yakasında da şüpheyi güçlendiren bir geri bildirim döngüsü oluşuyor.Özünde, anlaşmazlık gümrük tarifeleri veya zirve adabı ile ilgili değil. Amerikan liderliğinin anlamıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri, 1945'ten beri olduğu gibi, etkiyle birlikte gelen yükleri kabul ederek transatlantik sistemin temelini oluşturmaya devam etmeli mi? Yoksa Avrupa'yı, koşullar değiştikçe yeniden müzakereye tabi tutulan birçok ortaktan biri olarak mı görmeli? Cevaplar artık parti bağlılığıyla yakından örtüşüyor ve aradaki farkın daralacağına dair pek bir işaret yok.Trump'ın Avrupa ve Avrupa Birliği'ne karşı sert tutumu, diplomatik tarihte bir bölümden daha fazlasıdır. Amerikan siyasi hayatındaki daha derin bir kırılmayı ortaya koymuştur. Münih'te kıdemli Demokratların Trump'ın geçici, ittifakın ise kalıcı olduğunu ısrarla savunmaları, paradoksu özetlemektedir. İttifak gerçekten de devam edebilir, ancak onu bir zamanlar destekleyen fikir birliği artık güvence altında hissettirmiyor. Bu gidişat devam ederse, sonuçları Brüksel veya Berlin'in ötesine uzanacaktır. Gelecek yıllarda Amerikan dış politikasının tutarlılığını şekillendirecektir.Kaynak : Peter Rodgers | intpolicydigest.org