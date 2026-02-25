Kategori: Avustralya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 25 Şubat 2026 05:03:05









Dilin klişeleşmiş kontrolüne rağmen, vurgu sorunluydu. Metnin üzerinde, Avustralyalı politika uzmanlarına oldukça kafa karıştırıcı sorunlar yaşatan Başkan Donald Trump'ın gölgesi vardı. Yazarlar , "Birçok ülkedeki siyaset de parçalanmış ve istikrarsız hale geldi. Milliyetçilik daha güçlü bir siyasi güç haline geldi ve korumacılık eğilimi arttı" diye belirtiyorlar.

Avustralya Dış Politika Beyaz Kitabı, politika tüketicileri için ana yemek niteliğinde, Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı'nda çalışanların iç işleyişini ortaya koyan bir belge olarak lanse edildi. Ancak üslubu tahmin edilebilir, dili yapmacık, sesi ise bir hükümdarın bedenine hapsolmuş bir satrapın sesi gibi. Geleneksel baş sallamaları, ABD gücüne yönelik takdir dolu, yaltaklanıcı bakışlar vardı. Uluslararası düşmanlıklar ve anlaşmazlıklar hakkında incelikli yorumlar yapılıyordu. Monash Üniversitesi'nden Remy Davison, "Hiçbir sürpriz yok," dedi : "Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın Dış Politika Beyaz Kitabı silahlarla değil, ticaretle ilgili."Avustralya dış politikasının doğasında, terk edilme korkusu ve güçlü bir dost arayışı gibi birçok unsur yer almıştır. Canberra ne kadar olgun ve bağımsız görünmek istese de, bu eğilim yeniden ortaya çıkmaktadır.Bunun büyük bir kısmı da, politika analistlerinin asla bulaşmaması gereken büyük çaplı kehanetlerden ibaret. Ancak Dışişleri Bakanlığı'ndakiler için durum farklı; orada astroloji, sosyal bilimler ve ekonomi bir araya geliyor. Belgeye duyulan bu sürekli ilgi, hatta takıntı, istikrarsızlaştırıcı unsurlardan duyulan korkudan kaynaklanıyor. Dolayısıyla, vurgu, devletler arasındaki uzun zamandır yerleşik olan "etkileşim kurallarına", tercihen Washington tarafından dikte edilenlere yapılıyor.Dışişleri Bakanı Julie Bishop ve Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Steven Ciobo'nun imzaladığı bakanlık önsözüne göre , belge "rekabetçi ve çekişmeli bir dünyada Avustralya'nın güvenliğini ve refahını ilerletmek için kapsamlı bir çerçeve ortaya koymaktadır."Bununla birlikte, bu tür bir gücün sorgulandığı da belirtiliyor. ABD, "dünyanın en önde gelen gücü ve uluslararası ilişkiler üzerindeki en önemli etkiye sahip ülke" olmaya devam edebilir, ancak "artık büyük nüfus ve ekonomilere sahip birçok ülkeyle aynı sahneyi paylaşıyor." Devlet dışı aktörlerin etkisi ve sonuçlarının devreye girmesiyle yazarlar net bir sonuca varıyor: "Küresel yönetişim giderek daha karmaşık hale geliyor."Buradaki kaş çatma açıkça hissediliyor ve her gözlem, mütevazı bir olumsuzluk notuyla yumuşatılıyor. Çin, Avustralya'nın geleceği için paha biçilmez, hatta vazgeçilmez bir öneme sahip, ancak Washington'ın "liderliği" tarafından şekillendirilen aynı ABD gücüne meydan okuyor. "ABD liderliği, ABD ittifakları ağı ve Asya ve Avrupa'daki ABD askeri varlığı da dahil olmak üzere küresel güvenliği desteklemiştir." Beyaz Kitabın yazarlarının yavan umudu, güçler arasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların, tercihen arabuluculuk ve tahkim yoluyla, dostane bir şekilde çözüleceğidir.Bu tür gözlemler ancak ABD ile yakın askeri bağları olan bir uydu devletin senaryosundan çıkabilirdi. Öyle ki, Avustralya savunma kuvvetlerinin çok uzak olmayan bir gelecekte ABD'li muadilleriyle tamamen birlikte çalışabilir hale gelmesi öngörülüyor.Teknolojik fırsatlar, teknolojik kabuslarla dengeleniyor. Açık siber alan isteği, bu alanda dolaşan aktörlerin oluşturduğu tehlikeleri kontrol etme isteğiyle dengeleniyor . "Küresel bilgi ve iletişim teknolojisi ağlarına artan bağımlılık, olası aksama maliyetlerinin büyük ve giderek artmakta olduğu anlamına geliyor."Küreselleşme ideologları ağır bir darbe alıyorlar – yazarların görüşüne göre bu kötü bir şey. Beyaz Kitap, Asya'da yüz milyonlarca insanı yoksulluktan kurtaran neoliberal ticaretin faydalı bolluğuna ısrarla vurgu yapıyor. Bununla birlikte, tüketiciler için "dünyanın dört bir yanından mal ve teknolojilere daha düşük fiyatlarla erişim"den kaynaklanan faydalar da geliyor. Her zaman olduğu gibi, bunlar incelikten ve sosyal farkındalıktan yoksun gözlemlerdir.Çevre konusundan bahsedilmiyor, ancak belge, bazı eleştirilerle birlikte, "küreselleşmenin, özellikle de göçün, kültürel kimlik ve sosyal uyum üzerindeki etkisi" hakkındaki şüpheleri dile getiriyor. Belgedeki anlaşmazlığın temel noktası, Avustralya'nın doğru yolu bulduğu, diğer devletlerin ise bulamadığı yönündeki bir algı. Evet, popülizm, yerleşik siyasete duyulan şüphe de dahil olmak üzere yükselişte olabilir, ancak bunun bir önemi yok. Seçmenler ve bu duyguları kullanan liderler yanılıyor ve Avustralya'nın doğru yolu bulmasının yolları var.Serbest ticaret anlaşmaları, bu tür kendini kandırma fantezilerinin kaynaklarından biridir; bu tür gündemlerin devam eden ve artık komik bir hal alan takibi, statüko özlemleri olarak kalmaktadır. ABD'nin katılımının olmaması ve Kanada'nın şüpheciliği nedeniyle giderek zayıflayan Trans-Pasifik Ortaklığı'nın ayakta tutulması gerekiyor.“Ekonomik milliyetçilik” büyük bir sorun olarak görülüyor ve “küreselleşme ve siyasi yabancılaşma düzeylerine ilişkin endişeler” dile getiriliyor. Dünya “birbirine bağlı” olabilir, ancak “bireysel vatandaşları güçlendiren şey, uluslararası sistemde riski ve oynaklığı artırır.” Bu tür gözlemleri okumak, kör bir adamın düşüncelerini gözden geçirmeye benziyor: sürekli duvara çarpıyor ama varlığını kabul etmeyi reddediyor.Bakanlığın önsözü, "rekabetçi ve çekişmeli bir dünyada" Avustralya'yı pohpohlamayı amaçlıyor; bu ifade, belgenin tamamında robotik bir tutarlılıkla tekrarlanıyor. "Güçlü ekonomimiz ve kurumlarımız, yenilikçi işletmelerimiz, eğitimli ve yetenekli nüfusumuz ve güvenli sınırlarımız, başarı için sağlam temeller sağlıyor."Hint-Pasifik bölgesi , adeta El Dorado gibi fırsatlarla ve altınla dolu sokaklarıyla, ciddi bir etkileşim alanı olarak öne çıkıyor. "Önümüzdeki 15 yıl içinde, satın alma gücü paritesi açısından dünyanın en büyük beş ekonomisinden dördünün Asya'da olması muhtemel: Çin, Hindistan, Japonya ve Endonezya."Buradaki umut, bölgenin yükselen orta sınıfıdır; bu sınıf, Avustralya işletmeleri ve ticari fırsatları için kolayca elde edilebilecek bir hedef gibi gösteriliyor. "Bazı tahminler, 2030 yılına kadar Asya'nın yaklaşık 3,5 milyar kişilik bir orta sınıfa ev sahipliği yapabileceğini öne sürüyor." Bu kişiler Avustralya madenlerine ve enerjisine (ne şanslıyız ki bunlar zaten yer altında, ihracatı bekliyor) aç olacaklar, ancak "hizmetler ve birinci sınıf tarım ürünleri" de belirtiliyor.Bu bağlamda, Beyaz Kitap Avustralya'nın kendi kendine dayattığı gerçeği ortaya koyuyor: Asya'nın tahıl ambarı veya emtia tedarikçisi rolünden tamamen kurtulamaz. Aynı şekilde, ABD'nin uydusu olma kaderinden de kendini ayıramaz. Umabileceği en iyi şey, sorunlardan tamamen uzak durmaktır.Kaynak : Binoy Kampmark | intpolicydigest.org