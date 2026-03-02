Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: Haberci | 02 Mart 2026 05:53:56

Koreografi tanıdık geldi. Dil ezberlenmiş gibiydi. Gerekçeler, açıkça bir déjà vu kokusu taşıyordu. Sağduyulu diplomasi yerine, eskimiş bir senaryonun yeniden canlandırılması geldi: 2003'te ABD liderliğindeki güçlerin Irak işgali sırasında ilk kez ortaya konan rejim değişikliği şablonu, şimdi hafifçe revize edilip Tahran'a karşı yeniden kullanıldı; sanki tarih bir uyarıdan ziyade bir kılavuzmuş gibi.









Birçok Amerikalı, zaman içinde o kadar uzak kadim medeniyetlerin mirasçısı olan ve neredeyse efsanevi görünebilen İran ve Irak arasındaki farkı açıklamakta zorlanacaktır. Eğer Marvel evreninin bir parçası değilse, nadiren hayranlık uyandırıcı olarak algılanır. Şubat ayının sonunda ise, ABD ve İsrail bir kez daha kendilerini küresel güç uygulayıcıları –bazıları küresel yıkıcılar diyebilir– olarak konumlandırarak, Aslan Kükremesi ve Destansı Öfke Operasyonu gibi operatik bayraklar altında İran'a bir yıldan kısa bir süre içinde ikinci bir saldırı başlattığında, sahneye bir başka kurgu daha girdi.Buradaki fark, ne ABD'nin ne de İsrail'in kara kuvvetleri göndermeye istekli olmamasıdır. İran rejiminin kilit liderlerini ve figürlerini öldürecekler ve din adamlarına karşı henüz tam olarak şekillenmemiş bir direnişin günü ele geçirmesine izin verecekler. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü iddia ediliyor ve ABD Başkanı Donald J. Trump onu "tarihin en kötü insanlarından biri" olarak nitelendirdi . İsrail ayrıca , ilk saldırılarda Hamaney'in baş güvenlik danışmanı Ali Şamhani, İslam Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Bakanı Aziz Nasirzade ve İran askeri istihbarat şefi Salih Asadi de dahil olmak üzere yedi üst düzey savunma ve istihbarat yetkilisinin öldürüldüğünü iddia ediyor .Trump'ın 28 Şubat'ta Truth Social'da 8 dakikalık bir video olarak yayınladığı açıklamasında , saldırının amacının "İran rejiminden gelen yakın tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmak" olduğu belirtildi. Bu, Haziran 2025'te ABD-İsrail'in düzenlediği ve görünüşe göre "Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok eden" önceki saldırılar göz önüne alındığında oldukça tuhaftı. Ardından, İran'ın nükleer silah edinme girişiminde bulunmasını engellemek için bir anlaşma arayışına girildiği iddia edildi. "Denedik. Bunu yapmak istediler. İstemediler. Tekrar istediler."Bu kafa karışıklığı ortamında Trump, Tahran'ın nihayetinde "nükleer programını yeniden inşa etmeye ve artık Avrupa'daki çok iyi dostlarımızı ve müttefiklerimizi, denizaşırı ülkelerde konuşlanmış birliklerimizi tehdit edebilecek ve yakında Amerikan topraklarına ulaşabilecek uzun menzilli füzeler geliştirmeye devam etmeye" karar verdiğine karar vermişti. Füze sanayileri yerle bir edilecek, donanmaları yok edilecek, vekil güçleri felç edilecekti. İslam Devrim Muhafızları mensupları, silahlarını bırakmaları halinde tam dokunulmazlık kazanacaklardı, "aksi takdirde kesin ölümle karşı karşıya kalacaklardı." Belirtilmeyen "İran'ın büyük gururlu halkına" gelince, bombalama devam ederken sığınaklarda kalmaları gerekiyordu. İş bittiğinde, hükümet "sizin elinizde olacak."İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun açıklaması , "İran'daki Ayetullah rejiminin tehdidine son verme" amacını da teyit etti. Bu rejim, kendi vatandaşlarını içeriden baskı altına almış, "bölge halklarına korku salmış", küresel bir terör ağı kurmuş, "İsrail'i dünya haritasından silmeyi amaçlayan atom bombaları ve on binlerce füze geliştirmek için muazzam kaynaklar yatırmış" ve "terörist vekilleri" silahlandırmıştı.Netanyahu, Trump'tan bile daha sert ve fanatik bir şekilde, kötü niyetli Pers'in karakteristik özelliği olan varoluşsal tehdit ve güvenilmezlik temalarını yeniden dile getirdi. Geçen Haziran ayında rejime ve vekillerine "kesin bir darbe" vurulmasına rağmen, "yaralı yırtıcı, aynı amaçla, yani bizi yok etmek için toparlanma girişimlerine son vermedi." (Görünüşe göre o kadar da kesin bir darbe değilmiş.) Yıllardır her yıl İran'ın kısa süre içinde İsrail'i yok edecek araçları geliştireceğini söyleyen Netanyahu, bir başka kurgusal olaya da girişti: Tiranlar sadece "nükleer ve füze kapasitelerini yeniden inşa etmeyi planlamakla kalmıyor," aynı zamanda bunları "ulaşamayacağımız yer altına" yerleştiriyorlardı. "Eğer onları şimdi durdurmazsak, yenilmez hale gelecekler."Her iki açıklamada da yer alan yalanlar ağı etkileyici ve düzeltilemez nitelikte. Gece Yarısı Çekiç Operasyonu'nun İran'ın nükleer tesislerini yok etmediği , operasyonun etkisiz, müsamahakar veya beceriksiz olduğu öne sürülüyor. Askeri bir çözüm kaçınılmazsa, Tahran'ın nükleer programı konusunda ABD-İran diyaloğunu sürdürmenin ne anlamı var? Anlaşma yapma yeteneğiyle övünen bir başkan için, son zamanlarda çok az anlaşma yapılıyor.Hem İsrail hem de ABD, daha önce olduğu gibi aynı sözlü formülleri kullandı: yasadışı bir savaş için fikir birliği oluşturmak amacıyla İran'ın yeteneklerini abartmak; var olmayan, İncil'deki güçlere benzer bir askeri gücü abartmak. Yine, Mart 2003'te Irak'a yapılan önleyici saldırıya giden süreçte George W. Bush yönetiminin izlediği modele çok fazla ürpertici paralellik var. O dönemde Saddam Hüseyin'in devrilmesini haklı çıkarmak için kullanılan histerik söylemin önemli bir parçası da yakın tehditlerdi.ABD hükümeti, havadan uydurulmuş gerekçelere ihtiyaç duyarak, Birleşik Krallık'tan destekleyici kanıtlar aradı. Başbakan Tony Blair, Irak güçlerinin emir verildikten sonra 45 dakika içinde kimyasal ve biyolojik silah konuşlandırabileceği yönündeki tüyler ürpertici iddiayı içeren, kötü şöhretli 2002 dosyasını hazırladı. (Bu, Saddam Hüseyin'in Nijer'den 500 ton sarı kek uranyum tozu satın alarak nükleer silah programı yürüttüğü yönündeki uydurma iddiayı güzelce tamamladı .) Dosyanın arkasındaki kilit yetkili, çalışkan silah uzmanı David Kelly, 45 dakikalık iddiayı eklemesi emredildikten sonra umutsuz bir tiksintiyle intihar etti. Bu tür silahlar asla bulunamadı ve işgalin temel gerekçelerinden biri çöktü. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ve çeşitli koalisyon üyelerinin haydut olduğu ortaya çıktı.Şüphesiz ki, bu saldırılar İran'da, özellikle de dinci ve otoriter bir rejimin elinde acı çekmiş gençler arasında bir sevinç dalgası yaratacaktır. Washington'ın müttefikleri, İran rejiminin vahşetini öne sürerek ve onayladıkları uluslararası hukuk ihlallerini görmezden gelerek, zorla onaylayarak sızlanacaklardır. Şii-Sünni ayrımı sınanacak; Körfez ülkelerinde çeşitli ABD üsleri ve askeri varlıkları, hayatta kalmaya çalışan bir rejim tarafından zaten vurulmuştu . Birleşmiş Milletler, etkisi başka bir döneme ait olan, yatağa bağlı bir dul kadın gibi muamele görmeye devam edecek; bu davranış, birçok Batı devletinin en azından Güvenlik Konseyi kararı yokluğunda ABD ve müttefiklerinin güç kullanımını reddetme konusunda dayanışma gösterdiği 2003 yılından bile daha aşağılayıcı olacaktır. Bu arada, sınır bölgelerine uzanan ağızlarını açıp barış ve müzakerelerle ilgilendiklerini iddia eden Amerikalı diplomatlar, herkesi silaha sarılmaya sevk etmelidir.Kaynak : Binoy Kampmark | intpolicydigest.org