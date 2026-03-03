A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

TARİH

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 03 Mart 2026 12:00:25

Her zaman dile getirmeye çalıştığım bir konu vardır: İnsanoğlu için tarih ve tarihteki olaylar ders niteliğindedir. Çok eskilere gitmenin fazla bir kıymeti yoktur çünkü o günlerin şartlarını analiz etmeden olaylara yorum yapmanın doğru olmadığını düşünmekteyim. Roma tarihinde bazı önemli kişiler ve olaylar vardır. Her ne kadar Roma İtalya'da olsa da, ta Mısır'a kadar bu coğrafyaya hükmetmiş bir imparatorluktur. Roma denince iki ismi hemen hatırlarız. Birincisi Jül Sezar'dır. MÖ 100 ile MÖ 44 yılları arasında yaşamış ve imparatorluğu yönetmiştir. Yaşam sürecinde güçlü bir asker profili çizmiştir.

Diğeri ise herkesin Roma İmparatorluğu'nda aklında kalan bir isim: Neron. Milattan sonra 37'de doğan Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus, Julio-Claudian Hanedanı'nın son imparatoru olarak bilinir. Aslında o hanedandan gelen biri olmamakla beraber, amcası tarafından evlatlık edinilmiş bir taht varisidir. Zaten bu hanedanın son imparatorudur. 54-68 yılları arasında Roma tahtına oturan Neron, daha çok yeni gelişen Hristiyan halk ile uğraşmış, onların kırımı için arenada gösteriler düzenletmiştir. Bu arada kendi annesini de öldürttüğü bilinir. 64 yılında 19 Temmuz akşamı Roma'da yangın çıkar ve bir hafta Roma şehri yanar. Bazı tarihçiler yangının Neron tarafından çıkarıldığını söylemektedirler. Bunun doğru olup olmadığı yoruma açıktır. Ancak Neron'un insanları öldürtmesi hatta kendi annesini de öldürtmesi, akıllı bir insanın yapacağı iş olmasa gerek.



Tarihin içinde Osmanlı Devleti sürecine bakarsak Kösem Sultan'ın oğlu İbrahim, Osmanlı tarihinde ilginç bir yerde bulunur. Kösem Sultan, Yunan asıllı olup asıl adı Anastasya'dır. Osmanlı İmparatorluğu'nda güçlü bir kadın figürüdür. Sultan I. Ahmet'in hasekisi olarak bilinir. 1617'de I. Ahmet'in vefatından sonra Osmanlı tahtı için başlayan çekişmede boğdurulan şehzadelerin sonucunda, Kösem Sultan'ın marifetiyle Şehzade İbrahim tahta oturur. Aslında İbrahim'i koltuğa oturtup ülkeyi Kösem Sultan'ın yönettiğini söyler tarihçiler.

Sultan İbrahim'in akli dengesinin yerinde olduğunu tarihçiler içinde kimse iddia etmemekte. Hani dilim varmıyor ama, Sultan İbrahim 'Deli İbrahim' olarak tarih kitaplarına işlemiştir.

Yakın tarihe geldiğimizde Avusturya-Macaristan arasında bulunan Braunau am Inn şehrinde 1889 yılında doğan Adolf, Hitler ailesinin sahip olduğu 7 çocuğun en küçüğü ve en delisi olduğuna inanmaktayım. Aslında Hitler soyadı daha sonraları alınmış bir addır, ailenin ilk soyadı ise Schicklgruber'dir. Adolf, Almanya'da Alman ordusuna 'Hitler' soyadı ile kaydolmuştur. Verdiği hizmetlerden ötürü Demir Haç madalyası ile ödüllendirilmiş bir askerdir. 1919'da Alman İşçi Partisi'ne katılmış. Kısa zamanda DAP başına seçilen Hitler, 1923'te Münih'te başarısız bir darbe girişiminde bulunur ve 5 yıl hapis cezası alır. Mein Kampf, yani mücadelem adlı kitabını hapisteyken yazar. DAP başına geçen Adolf, 30 Ocak 1933'te Şansölye olarak Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg tarafından atandı. İşte bundan sonra dünyanın başına gelen bir felaket olarak nitelenir.

Hitler'le aynı zamanda İtalya'da idareyi ele alan Benito Mussolini, Çizme'nin mutlak hakimliğini eline alır. Kendisi 'Duce' unvanını taşır. Aslen gazeteci olan Mussolini, ülkede faşizmin kurucusu olarak bilinir. 1922 senelerinde İtalya Kralı III. Vittorio Emanuele tarafından başbakan olarak atanır. İşte bundan sonra tek adam rejimini ülkenin her yerine yerleştirir. Hitler ile aynı dönemlerde ülkelerini yöneten biri olarak bilinir. Nazi Almanyası ile Mihver Devletleri'ni oluşturur. II. Dünya Savaşı döneminde beraber hareket eden Mussolini'yi tarihçiler 'Deli Duce' olarak anarlar.

Daha yakın bir tarihe bakmakta yarar olduğu muhakkak. Ülkesini yönetirken ülke menfaatlerini düşünüyor gibi görünen pek çok ülke liderinin, aslında kendi çıkarları ve yakın çevrelerinin çıkarlarını gözettiğini görmekteyiz. İdare edenler tarafından bir polit yandaş grup teşkil edilir. Bu topluluk, geri kalan halkı yönetir. Polit kısmı toplumun %3-5'ini aşmaz. %95 halk ise fakirlik ve yoksulluk ile uğraşır. Yoksul halkın problemleri, polit kısmını fazla ilgilendirmez. Nede olsa yaşam, üst seviyedeki insanlar için önem taşır.

Bu her ülkede böyle olmaz diyebilmek çok isterdim. Ancak çoğunluğu cahil olan toplumlarda, bunu açık olarak görürsünüz. Polit büroda bulunanlar hakkında olumsuz bir durum hasıl olduğunda, hemen ülkenin gündemini değiştirirler. Halkın dikkatini bir başka yöne kaydırırlar. Günümüzde bunun misalini dolu dolu yaşamaktayız. Yalnız ülkemizde olan bir olay değil, başka ülkelerde de durum değişmemekte.

Bakınız Amerika'yı sarsan bir olay var günümüzde: Jeffrey Epstein dosyaları. Bu dosyaların konusu hakkında fazla bir malumat olmasa da, okuduklarımızdan anladığımız, Türkiye'ye kadar uzanan bir kirli çamaşır sepeti. İçinde neler var neler. Amerika başkanını çokça hırpalayacak bir durum. Hal böyleyken Amerika'nın İran'a karşı başlattığı harekat, İran yönetiminde rejim değiştirme operasyonu olarak görünse de, harekatın esas konusu, topluma Epstein dosyalarını unutturmak. Dikkatleri bir başka tarafa çekerek, konuyu soğutmak.

Böyle şeyleri ülkemde yaşamıyoruz dersek, fazla iyimserlik olur.  Olmayan bir diploma konusu, günlerce gündemde sürmekte, hani varsa görelim, yoksa bunca senedir KHK lere atılan imzanın tartışılmasını dinlemek, ülkemin geleceği hakkında bizleri derin endişeye götürmekte, diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Aile hekimleri sokağa çıkıyor.
Migros Direnişi ve Kar Düzeninin Açığa Çıkan Gerçeği
Çocuklar Nasıl Suikastçı Olur?
Aynı Karanlık, Farklı İsimler Epstein’dan Savile’a Kapitalizmin İstismar Düzeni
500 Milyon Dolar Geldi… Peki Kime Geldi, Kime Gitmedi?
İran'ın Zayıflaması Türkiye İçin Hem Fırsat Hem de Tuzak
Yalancı Gerekçeler: Aslan Kükremesi Operasyonunun Ardındaki Yalanlar
Dış Politika Sıkıntıları: Avustralya Dış Politika Beyaz Kitabı
Trump'ın Avrupa'ya Karşı Savaşı Washington'ı Parçalıyor
Venezuela, Washington ve Dalkavukluk Politikası

Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
Altın Örümceğin Karanlık Ağı, Türkiye’de Altın Piyasası, Suç, Siyaset ve Kapitalist Çürüme
Türkiye’de konkordato alarmı: 2025’te başvurular tarihi zirveye gidiyor
Dijital Yuan Etki Aracı Olarak: Güneydoğu Asya'nın Para Egemenliği ve Stratejik Özerkliği
ABD-Avustralya Kritik Mineraller Anlaşması Pasifik Tedarik Zincirlerinin Geleceğini Nasıl Yeniden Şekillendiriyor?
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!
Türkiye’de tek kişilik

Mali Devletin Çatlağı 11 İlde 93 Vergi Müfettişi Operasyonu Üzerinden Yapısal Bir Hesaplaşma
Devletin Sınıfsal Ele Geçirilişi ve Kadrolaşma Rejiminin Teşhiri
Açlık Oyunları Düzeni ve Türkiye
Amerikada Saklı Karanlık Bir Ailenin Nazi Casusluk Gizemi
Bir Gençlik Çağrısı: Yosef’in Son Akşamı
TARİH
KADI BURHANETTİN
Ne Şam'ın Şekeri
Hangi Çağda
Hasan Tahsin

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 