Çin, tek bir kurşun bile atmadan Amerika'yı yeniyor.

18 Nisan 2026 12:35:13

Bu, geleneksel emperyal anlamda doğrudan küresel egemenlik arayışı değil. Çin'in küresel polislik veya ideolojik misyonerlik gibi yükümlülüklerle pek ilgisi yok. Bunun yerine, yaklaşımı daha incelikli ve birçok yönden daha kalıcı; vazgeçilmez, kendi kendine yeten ve kilit alanlarda etkileşim koşullarını belirleyebilen bir ülke olma yolunda metodik bir çaba. Güney Çin Denizi'nden Kuşak ve Yol Girişimi'ne (BRI) ve İran ile olan stratejik ortaklık gibi girişimlere kadar Pekin, bu vizyonu sabır, ekonomik kaldıraç ve kasıtlı bir belirsizlikle ilerletiyor.









Dr. Gerald Walker



Dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve giderek daha güçlü bir teknolojik güç olan Çin, Cumhurbaşkanı Xi Jinping yönetiminde hem iddialı hem de dikkatlice planlanmış büyük bir strateji izliyor. Amaçları açık: 2049 yılına kadar "ulusal yeniden dirilişi" gerçekleştirmek, Asya genelinde tartışmasız üstünlüğü sağlamak ve ABD liderliğindeki küresel düzeni kademeli olarak aşındırarak Pekin'in ekonomik ve teknolojik etkisine dayalı çok kutuplu bir sisteme geçmek.Çin'in emelleri, stratejisinin hem en gelişmiş hem de en iddialı olduğu Asya'da en belirgin şekilde görülmektedir. Son on yılda Pekin, Güney Çin Denizi'ni fiilen Çin kontrolündeki bir deniz alanına dönüştürmüştür. Ada inşası, askeri üslerin kurulması ve sürekli sahil güvenlik operasyonları yoluyla Çin, yasal olarak tartışmalı olan ancak kaynak bakımından zengin ve hayati ticaret yollarına sahip sular üzerinde egemenlik iddiasında bulunmuştur.Aynı zamanda, bölgesel komşularına karşı ekonomik baskı uygulama isteğini de göstermiştir; Avustralya, Filipinler ve Tayvan gibi ülkelere ticaret kısıtlamaları getirmiş, eş zamanlı olarak da Kuşak ve Yol Girişimi aracılığıyla altyapı finansmanı sağlayarak Güneydoğu Asya, Orta Asya ve ötesinde ekonomik bağımlılığı derinleştirmiştir.Çok taraflı çerçeveler bu bölgesel stratejiyi güçlendiriyor. Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) ve genişletilmiş BRICS grubu gibi örgütler, Quad ve AUKUS gibi ABD yanlısı koalisyonlara alternatif platformlar sunuyor. Xi'nin "önce komşuluk" diplomasisi, çevredeki devletleri Çin'in ekonomik yörüngesine bağlamayı hedeflerken, özellikle Pekin'in temel egemenlik endişesi olarak nitelendirdiği Tayvan krizi durumunda dış müdahaleyi caydırmak için tasarlanmış giderek daha gelişmiş bir askeri duruş sergiliyor: hipersonik füzeler, uçak gemisi grupları ve yapay zeka destekli sistemler.Küresel arenada Çin'in hedefleri, uzun vadeli öncelikleri somutlaştıran 15. Beş Yıllık Planı'nda (2026-2030) kodlanmıştır: "Yapay Zeka Artı" gibi girişimlerle teknolojik öz yeterlilik, kuantum hesaplama ve yarı iletkenlerdeki gelişmeler ve dijital ekonominin GSYİH'nin %12,5'ini oluşturacak şekilde genişletilmesi. Bu iç çabalara paralel olarak Pekin, Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ve genişletilmiş BRICS+ dahil olmak üzere alternatif uluslararası kurumları teşvik ederken, yuan cinsinden petrol ticareti yoluyla dolardan uzaklaşmayı sessizce teşvik etmektedir. Küresel Güney'de Çin, kendisini pragmatik bir ortak olarak sunmakta; Batı yardımıyla sıklıkla ilişkilendirilen siyasi koşullar olmadan altyapı ve teknolojik kalkınma sunmaktadır.Amaç, Amerikan tarzı hegemonyayı tekrarlamak değil, devletlerin Çin'in ekonomik gücüne doğru yöneldiği ve zamanla onun tercihlerine boyun eğdiği hiyerarşik bir sistem kurmaktır. Böyle bir sistemde Pekin, ticaret, teknolojik standartlar ve yönetim normları için vazgeçilmez bir merkez görevi görecektir. Eleştirmenler aşırıya kaçma risklerine işaret etse de, Xi'nin odağı özellikle Çin'in ABD gümrük vergileri, ihracat kontrolleri ve daha geniş kapsamlı ayrışma baskılarıyla mücadele ettiği bir dönemde, iç dirençte kalmaya devam etmektedir.Bu daha geniş strateji içinde, yeterince incelenmemiş ancak giderek daha önemli hale gelen bir unsur var: Çin'in İran ile derinleşen ortaklığı. Bu ilişki, Pekin'e yalnızca ekonomik avantajlar sunmakla kalmıyor, aynı zamanda doğrudan çatışmaya yol açmadan dolaylı olarak ABD'nin gücünü zorlayan asimetrik stratejileri test etme olanağı da sağlıyor.Çin, İran'ın en kritik ekonomik can simidi haline geldi. 2021'de imzalanan 25 yıllık Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Pekin, İran'ın enerji ve altyapı sektörlerine 400 milyar dolara kadar yatırım yapmaya istekli olduğunu belirtti; ancak gerçek sermaye akışları çok daha mütevazı düzeyde kaldı. Buna rağmen, anlaşmanın sembolik önemi devam ediyor. Bugün Çin, İran'ın ihraç ettiği petrolün tahminen %80 ila %90'ını, genellikle karmaşık bir yaptırım ihlal ağı sayesinde elde edilen büyük indirimlerle satın alıyor.Küçük bağımsız "çaydanlık" rafinerileri, paravan şirketler, Hong Kong aracıları ve yaşlanan tankerlerden oluşan gizli bir filo bu ticareti sürdürüyor ve işlemler giderek yuan cinsinden gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak, İran'ın bütçesini, askeri yeniden yapılanmasını ve ABD'nin sürekli baskısına rağmen vekalet operasyonlarını finanse etmeye yardımcı olan, yıllık on milyarlarca dolarlık istikrarlı bir gelir akışı oluşuyor.Bu ilişki enerjiyle sınırlı değil. Çin, İran'ın füze ve insansız hava aracı programları için kritik öneme sahip sensörler, yarı iletkenler, voltaj dönüştürücüler ve sodyum perklorat gibi kimyasal öncüller de dahil olmak üzere bir dizi çift kullanımlı teknoloji tedarik etti. Belgelenmiş birçok vakada, toplamda 1.000 tondan fazla sevkiyatın İran gemileriyle Çin limanlarından ayrıldığı görülüyor. Bu transferler, yaptırımların veya çatışmaların arttığı dönemlerde yoğunlaşma eğilimindedir ve raporlar, insansız hava araçları, gemisavar seyir füzeleri ve karadan havaya sistemleri içeren ek satış olasılığını öne sürüyor. Mali açıdan, Çin bankacılık ağları ve aracı firmalar, kara para aklama ve teknoloji transferini kolaylaştırarak, ABD yetkilileri tarafından yüzlerce Çin ve Hong Kong merkezli kuruluşun yaptırıma tabi tutulmasına yol açtı.Diplomatik olarak Pekin, İran'a hayati önem taşıyan siyasi destek sağlamıştır. Suudi Arabistan ve İran arasındaki 2023 yakınlaşmasında merkezi bir rol oynamış, Tahran'ın hem Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (SCO) hem de BRICS'e katılımını desteklemiş ve Birleşmiş Milletler'deki Batı girişimlerini sık sık engellemiştir. ABD-İsrail'in nükleer tesisleri, füze sistemlerini ve üst düzey liderliği hedef alan saldırılarıyla tetiklenen devam eden İran çatışması sırasında Çin, ikili bir tutum sergilemiştir. Kamuoyu önünde ateşkes çağrısında bulunmuş ve Pakistan ile koordineli olarak geliştirilen beş maddelik bir plan da dahil olmak üzere barış çerçeveleri önermiştir. Gizlice ise İran'ın ekonomik can damarlarını desteklemeye devam ederken, kendi gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişini sağlamıştır. Bunun etkisi, Çin'i çatışmanın bir tarafını sessizce desteklerken, sorumlu bir küresel aktör olarak konumlandırmaktır.Dikkat çekici bir şekilde, Çin ve İran arasında resmi bir savunma anlaşması bulunmamaktadır. Pekin, doğrudan askeri çatışmalardan kaçınmaya özen göstererek, resmi ittifak taahhütleriyle ilişkili risklerden ziyade enerji güvenliği ve ticari çıkarlarına öncelik vermektedir.İran'ın "Direniş Ekseni" olarak adlandırılan ve Hizbullah, Husiler, Hamas ve çeşitli Irak milisleri gibi grupları içeren yapısı, klasik bir asimetrik araç seti sunmaktadır. Bu aktörler, ABD ve müttefik güçlerine önemli yükler getiren düşük maliyetli, inkar edilebilir operasyonlar yürütmektedir. Çin bu grupları kontrol etmemektedir, ancak İran'ı ekonomik olarak ayakta tutarak ve teknolojik olarak tedarik ederek, dolaylı olarak faaliyetlerini mümkün kılmaktadır. Sonuç olarak, Amerikan dikkatini ve kaynaklarını dağıtmaya yarayan fiili bir vekalet savaşı dinamiği ortaya çıkmaktadır.Sonuçlar şimdiden görünür durumda. 2026 yılına kadar devam eden Husi saldırıları, küresel ticaretin maliyetli bir şekilde yeniden yönlendirilmesine ve ABD deniz kuvvetlerinin sürekli konuşlandırılmasına yol açtı. Hizbullah ve Irak milisleri ek cepheler açarak ABD ve İsrail'in stratejik hesaplamalarını karmaşıklaştırdı. ABD-İsrail operasyonları İran'ın doğrudan yeteneklerini zayıflatıp bazı vekil güçlerini azaltmış olsa da, Tahran etkisini koruyor. Husiler İsrail'e karşı füze saldırılarına yeniden başladı ve Çin'in çift kullanımlı sevkiyatlardan uydu ve yapay zeka sistemleri aracılığıyla potansiyel istihbarat paylaşımına kadar uzanan devam eden desteği, İran'ın yıpratma stratejisini sürdürmesine yardımcı oldu.Pekin için faydalar somut. ABD güçleri Orta Doğu'ya yayılmış durumda, enerji piyasaları Batı ekonomilerini zorlayan dalgalanmalar yaşıyor ve Washington, Ukrayna ve Hint-Pasifik gibi bölgeler arasında kaynak tahsisi de dahil olmak üzere zorlu tercihler yapmak zorunda kalıyor. Aynı zamanda Çin, kendi yöntemlerini geliştiriyor; yapay zeka destekli vekil güç kullanımı, inkar edilebilir tedarik zincirleri ve maddi desteği kamuoyuna yönelik barış çağrılarıyla birleştiren çift yönlü bir strateji üzerinde deneyler yapıyor.Bu vekalet savaşı dinamiğinin de sınırları var. İran'ın ağı zaaflar gösterdi ve ABD ile İsrail operasyonları önemli maliyetlere yol açtı. Ancak Çin'in bakış açısından, düşük riskli, yüksek etkili bir araç olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni Asya'dan uzakta kaynak harcamaya zorluyor ve Pekin'e bölgesel konumunu sağlamlaştırmak ve teknolojik açıkları kapatmak için zaman kazandırıyor.Çin'in İran'la olan ilişkisi, daha geniş bir modeli göstermektedir: doğrudan büyük güç çatışmasına yol açmadan, ABD merkezli düzeni kademeli olarak zayıflatan, karşılıklı çıkara dayalı ortaklıklar. Bu stratejinin başarısı, Çin'in artan iç baskılar karşısında ekonomik büyümeyi sürdürme ve kontrolünün ötesine geçebilecek bir tırmanmayı önleme yeteneğine bağlı olacaktır.Washington için sonuçlar oldukça vahim. Çin'e karşı koymak, Asya'da askeri caydırıcılıktan daha fazlasını gerektirecek. Kapsamlı bir yaklaşım gerektirecek; yaptırımlardan kaçınma ağlarını bozmak, enerji tedarik zincirlerini çeşitlendirmek ve tek bir çatışmanın çok ötesine uzanan vekalet savaşlarını destekleyen ekosistemi ele almak gerekecek.Çin'in emelleri ne gizli ne de kaçınılmazdır. Bunlar, Asya'nın önce Pekin'in çekim gücüne boyun eğdiği, ardından da fetihlerden ziyade bağımlılıkla şekillenen daha geniş bir küresel sistemin izlediği yavaş ve kasıtlı bir yeniden düzenlemeyi temsil eder.İran'daki durum, bu yaklaşımın hem inceliğini hem de kısıtlamalarını aydınlatıcı bir şekilde ortaya koyuyor: ekonomik kaldıraç ve diplomatik manevralar üzerine kurulu, ancak doğrudan askeri müdahale risklerini üstlenme konusunda açık bir isteksizlikle kısıtlanmış bir strateji. Çatışma uzadıkça, Çin'in hem kolaylaştırıcı hem de barış yapıcı olma rolü, artan önemini ve Amerikan üstünlüğüne yönelik kalıcı meydan okumasını vurguluyor.