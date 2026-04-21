A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri Ekitap Radyo

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

40 HARAMİLER

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 21 Nisan 2026 09:46:32

Bilmem hatırlar mısınız, Binbir Gece Masalları adında, Antoine Galland'ın kaleme aldığı "Les Mille et Une Nuits" adlı bir kitapta anlatılırdı bu hikayeler. Esası, Recep Baba ve 40 Haramiler miydi, yoksa Ali Baba ve 40 Haramiler mi? Tam olarak çıkaramadım. Hikaye bu ya, Ali ile Kasım tüccar bir babanın çocuklarıdır. Baba ölünce ağabey Kasım zengin bir kadınla evlenir. Babasının işini devam ettirmeye çalışırken kardeşi Ali fakir bir kadınla evlenir ve odunculuk yapmaya başlar. Ali ormanda odun kesmek için ağaç ararken 40 Haramiler'in hazine ambarı olan mağaranın yanına gelir. Bu arada 40 Haramiler de ganimetleri mağaraya koymak için mağaranın girişine gelirler.

Mağaranın girişi büyük bir kaya ile kapalıdır. Ali sessizce olayı gizlenerek izlemeye başlar. 40 Haramiler mağaranın önüne gelip bir sihirli sözle kayaya doğru haykırırlar: "Açıl Susam açıl!" Bu sözle koskoca kaya kütlesi hareket etmeye başlar. Bir müddet sonra mağaranın girişi açılır ve 40 Haramiler mağaraya girerler. Yanlarında getirdikleri ganimetleri mağaraya istiflerler.



Bir müddet durduktan sonra mağaradan çıkıp bu sefer başka bir cümle olan "Kapan Susam kapan" sözlerini söyleyip mağaranın girişini kaya ile kapattıktan sonra eşya ve hayvanlarını yanlarına alarak giderler.

40 Haramiler genelde kervan yollarında kervanlardan haraç toplayıp bu mağarada istif ederlermiş. Harami anlamının "haram" kelimesinden türetilmiş bir kelime olduğuna inanırım. Eşkıya veya hırsızların zorla zapt ettikleri mal ve parayı ele geçiren haydutlara verilen bir lakaptır "harami". Ali Baba, haramiler gittikten sonra mağaranın kapısına gelip "Açıl Susam açıl" diye komut vermiş, bir de bakmış ki mağaranın önündeki kaya açılmaya başlamış. Hızlıca içeri girip bir torba dolusu altın ve ziynet toplayıp dışarı çıkmış. Kayanın kapanış kelimesini söyleyince mağaranın kapısı kapanmış.

Eve gelince ağabeyi Kasım'dan tartı aletini istemiş. Kardeşi Ali'nin ne tartacağı konusunda şüphelenen Kasım, tartıyı verirken kenarına balmumu sürmüş. Ali aldığı altınları tartmış, sonra tartıyı geri vermiş ağabeyine. Küçük bir altının balmumuna yapışmış olduğunu görünce Kasım kardeşini sıkıştırmış: "Nereden buldun bu altını da tarttın?" diye sormuş. Ali Baba da başından geçeni anlatmış ağabeyine.

Ağabeyi de yük hayvanını alıp haramilerin mağarasına gitmiş. "Açıl Susam açıl" demiş ve kaya açılmaya başlamış. İçeri girmiş, hayvanın üzerine yükleyebileceği kadar eşya, altın yüklemiş. Ancak bakmış ki mağaranın kapısı içerdeyken kaya kapanmış. Kasım ne söyleyeceğini unutmuş. Mağarada kapalı kalmış. Bu arada haramiler mağaraya gelmişler. Kasım'ı mağaranın içinde bulunca onu öldürmüşler.

Hikaye uzayıp gider. "Ali Baba ve 40 Haramiler" adı ile bilinen bu hikayenin nerede geçtiği konusunda bazı tevatürler vardır. Ancak, ben bunun Çin'den başlayıp Anadolu'nun iki ayrı noktasında son bulan İpek Yolu ve üzerindeki  kervansaraylarda anlatılan, muhtemel destansı hikayeler olduğunu düşünmekteyim. 

Ülkemde mevcut yönetim sisteminin, beş tepeden başlayarak,  işleyişini okudukça, gördükçe, izledikçe bu ülkede yaşamaktan nefret etmeye başladığımı ifade edebilirim. Aslında "yaşamak" denmeyecek bir ortamdayız. Yurdumda çalışanların %48'i asgari ücretli veya daha altında geliri olanlardan oluşmakta. Bu kesimin 9,4 milyon olduğunu söylemekte yetkililer. Neredeyse ülke çalışanlarının yarısı yoksulluk sınırında bir gelirle yaşamaya mahkum edilmiş durumda.

Bir eli yağda bir eli balda olan saray, bu konu ile hiç ilgilenmemekte. Hele emeklilerin neden yaşadıklarını sorgulayacaklar neredeyse. İnsan biraz olsun utanmaz mı? Bir meclis haberini dinlerken yürekten beddua ettim. İnsanın utanması gerek dedim kendime. Ben vatandaşlığımdan utanmaktayım, ancak bir harami kesim var, hiç de utanma duygusu taşımamakta. Bakın Meclis'te konuşulurken televizyonda dinledim. Türk Hava Yolları'nın 15 adet yönetim kurulu üyesi olduğunu öğrendim. Tahsillerinin ne olduğu önemli değil. Bir güreşçiyi bir devlet bankasının yönetim kurulu üyesi yapan idare, Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu üyeliklerine de akraba-yı taallukat atamalarına şaşırmam. THY yönetim kurulu üyelerinden bazıları: Ticaret Bakanı'nın kardeşi Ahmet Bolat 404.000 TL huzur hakkı, Bay Recep'in kız kardeşinin damadı Burak Şeker 2.194.000 TL huzur hakkı, diğer biri Bilal Ekşi 2.416.000 TL huzur hakkı, Bilal'in okul arkadaşı Abdülkerim Çan 1.994.000 TL huzur hakkı... Bu liste uzayıp gitmekte. THY yönetim kurulu toplam üyeleri 15 kişiden müteşekkil. Bu 15 kişinin ayda ne kadar huzur hakkı aldığını biliyor musunuz?

Huzur hakkı adı altında tam tamına 21 milyon 115 bin TL aylık, THY yönetim kuruluna ödenmekte. Ülkemin yoksul asgari ücretlisi, emekli yurdum insanı 20.000 TL'sına geçinmeye mecbur edilirken, milletin sırtındaki bu kambur bana 40 Haramiler'i hatırlatmakta diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Çin, tek bir kurşun bile atmadan Amerika'yı yeniyor.
Trump, Amerikan gücünü içini boşalttı.
Amerikan egemenliğinin ahlakı çöküşü: Yeni Bir Barbarlık Çağı
Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni

Türkiye 2025'te kira artışlarında AB ülkelerini geride bıraktı.
Küresel Ticaretin Görünmez Altyapısı
SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
Dünya ekonomisi, İran savaşının etkilerinin “ön faturasını” bekliyor.
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!

Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
Saraçhane’de Halk Var, Liderler Nerede Cesaretin Yerine Sessizliği Seçenlere Açık İsyan!
ÜST GEÇİŞ
YURDUM İNSANI
ÖZGÜRLÜK
OKKALI YALAN

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 