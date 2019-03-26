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Pauline Hanson'ın One Nation partisi : ABD silah lobisinden para istedi.

Kategori Kategori: Avustralya | Yorumlar 0 Yorum | 26 Mart 2019 11:14:41

Kimliğini gizleyen Al Jazeera haber kanalı muhabiri, One NationPartisi personel şefi James Ashby ve Queensland parti lideri Steve Dickson’ı ABD’nin güçlü silah lobisi NRA-Ulusal Tüfek Birliği’nden seçimler için para isterken kaydetti. Görüntülerde Ashby, “Parlamentonun alt kanadında iki sandalye kazanırsak güç dengesini ele alabiliriz” diyor.

Ashby, “Sanırım bunu 2 milyon dolarla yapabiliriz. Eğer 20 (milyon dolarınız) olsa, hem alt kanadı ve üst kanadı alabilirsiniz” diyor.



Ashby ve Dickson, görüşme sırasında bir silah lobicisiyle konuştuklarını zannediyorlardı.

Dickson ve Ashby ABD’nin başkenti Washington DC’ye NRA-Ulusal Tüfek Birliği üyeleriyle görüşmeye gitmişti.

Dickson gizli kayıtta, “Böyle bir para alabilirsek, düşünün, Avustralya’yı değiştirebiliriz” diyor, “You’d have the whole government by the balls” diye ekliyor (Bu kısmı çevirmeyi uygun görmüyoruz, ama öneminden dolayı kesmiyoruz.)

Gizli kamera kayıtları yayınlanınca Disckson ve Ashby yorumlarının “bağlamı dışına çıkarıldığını” ve uzun süre alkol aldıktan sonra yapıldıklarını savundu.

Dickson, Avustralyalı yetkilileri Al Jazeera hakkında soruşturma açmak için yabancı müdahale yasalarını devreye sokmalarını istedi.

Steve Dickson, “Bir Orta Doğu ülkesi tarafından tutulan Al Jazeera muhabiri Avustralya’ya casus olarak gelip Avustralya siyasetine sızıyor” iddialarını ileri sürdü.


Başbakan Scott Morrison, “One Nation yetkililerinin Avustralya’nın silah yasalarını en çok para veren yabancı alıcılara satmaya çalıştığı haberlerini alıyoruz ve ben bunu iğrenç buluyorum” dedi.

Morrison, “John Howard’ın bir Koalisyon hükümeti döneminde yaptığı bu yasalar, Avustralyalıları korumak için yapıldı” diye konuştu.

Ashby ve Dickson’ın skandal konuşmalarının Ocak ayında siyasi bağışlara daha sıkı düzenlemeler getirilmeden önce yapıldığı belirtiliyor.

Bu sabah One Nation’dan yapıan bir açıklamada Al Jazeera televizyonunda yayınlanan konuşmalar yalanlanmadı, fakat kanala ilgili soruşturma yapılması istendi.





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