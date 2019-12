Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 09 Aralık 2019 14:35:20

Açıklamada, yolsuzluğa Karşı İttifak (United Against Corruption) kampanyasının güçlendirileceği vaadinde bulunuldu.









BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de mesajında, "Bu uluslararası günde, herkesi yolsuzluğa karşı verilen mücadeleyi kazanmak için yenilikçi çözüm arayışındaki çabaları sürdürmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.





Örgüt, yolsuzlukla mücadele için iklim krizi ile ilişkili lobi ve kampanyalarda finansal hareketliliğin kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulundu.









Uluslararası Yolsuzluk Endeksi’nde 11 uluslararası kuruluş tarafından 180 ülkede yapılan 13 farklı araştırmanın bulguları baz alınıyor. Uzmanlar, iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin kamu sektöründeki yolsuzluk algısını ölçmek için 100'ün en düşük, 0'ın en yüksek yolsuzluk algısına denk sayıldığı 0-100 arasında derecelendirme sunan bir metedoloji kullanıyor.





Her yıl küresel çapta 1 trilyon dolar rüşvet veriliyor, tahmini 2,6 trilyon dolarlık yolsuzluk yapılıyor. Rakamlar, dünyanın 80 milyar dolarlık toplam gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 5'inde daha fazla. 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü'nde bu verileri paylaşan Birleşmiş Milletler (BM), yolsuzluğun tüm toplumlarda sosyal ve ekonomik gelişmeyi baltalayan ağır bir suç olduğunu hatırlattı."Yolsuzluk can alıyor"Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü kapsamında, özellikle kamu fonlarının şahsi hesaplara aktarılmasının başlı başına bir suç olmanın ve ekonomik zararın yanı sıra, iklim krizini körüklediği, küresel ısınmadan kaynaklı doğal afetlerde daha fazla canın yitirilmesinde de başlıca rol oynadığı vurgulanıyor.Uluslararası Şeffaflık Örgütü, 9 Aralık dolayısıyla yayınladığı mesajında yolsuzluğun nasıl insan hayatına mal olduğunu anlattı."İklim ile yolsuzluk arasında akıllarımızda bir bağ kuramasak da her ikisi derinden bağlantılı" diyen örgüt, doğal afetler için ayrılan insani yardım fonlarının, sürdürülebilir ulaşım veya yenilenebilir enerji sistemleri gibi çevresel sorunlar için ayrılan bütçelerin, kişisel çıkarlar için kullanılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Örgüt ayrıca, "kamusal alanda yolsuzluğun en fazla olduğu ülkelerin iklim krizinin etkileri karşısında en savunmasız ülkeler" olduğunun da altını çizdi.Dünya Bankası verilerine göre su sektörü, bütçesinin yüzde 20 ila 40'ını yasa dışı faaliyetlerden dolayı kaybediyor. Ulaşım ve enerji sektörünün kaybı da aynı oranlarda. Dünya genelindeki kaçak ağaç kesimi yüzde 15 ila 30 iken, bu oran ormancılığın yoğun olduğu ülkelerde yüzde 90'a kadar çıkabiliyor."Türkiye, Macaristan'la birlikte en fazla gerileyen ülke oldu"Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2018 yılı raporunda, "Siyasi cinayetlerin gerçekte hükümetler tarafından onay gördüğü veya bizzat ısmarlandığı ülkelerin yolsuzluk endeksinde de dikkat çekici biçimde en fazla yolsuzluk görülen ülkeler arasında yer almaktadır." denildi.Türkiye, 2018 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'nde (CPI) 180 ülke arasında 41 puanla 78'inci sırada yer aldı. Yolsuzluk algısının en az hissedildiği ilk üç ülke ise, sırasıyla Danimarka, Yeni Zelanda ve Finlandiya olarak kayıtlara geçti.