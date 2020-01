Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 22 Ocak 2020 02:42:39









Güney Kore'de ilk vaka hafta başında görüldü













Çin: ‘Gizemli virüs’ dört ülkeye yayıldı, kurban sayısı 6'ya yükseldi









Çin'in Wuhan kentinde patlak veren SARS benzeri koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkeler Çin'den gelen yolcularla ilgili önlemler almaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün ölümcül virüsün yayılma ihtimalinin yüksek olduğunu açıklamasının ardından yetkililer harekete geçti. Bir tur operatörü Kuzey Kore'nin ülkedeki yabancı turizmini geçici olarak tamamen durduracağını söyledi. Kuzey Kore'ye giden yabancı turistlerin çok büyük bir bölümünü Çinliler oluşturuyor.İlk vakanın pazartesi günü duyurulduğu Güney Kore'de havalimanlarında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Wuhan'dan doğrudan uçuş olan tek havalimanı Incheon'da bu kentten gelen yolcular ayrı olarak iki giriş kapısından alınıyor. Yetkililer kulak termometreleri kullanarak yolcuların vücut sıcaklığını ölçüyor. Giriş kapıları haftada iki defa dezenfektan spreylerle temizleniyor.Rusya yolcuları termal taramadan geçiriyorRusya'da havaalanlarında virüs taşıyanları tespit edebilmek için Çin'den gelen yolcuları termal kameralardan geçirmeye başladı. Moskova'daki Şeremetyevo ve Vnukovo havaalanları ile Yekaterinburg ve Irkutsk'daki havaalanlarına termal kameralar yerleştirildi.Ayrıca Rus yetkililer Çin'e gidecek yolculara Wuhan şehrini ziyaret etmemeleri, hayvanat bahçeleri ve hayvan pazarlarından uzak durmaları uyarısında bulundu.Hong Kong'ta uçak ve trenler dezenfekte ediliyorÇin'in yarı özek bölgesi Hong Kong'da yetkililer termal tarayıcılar dışında Wuhan'dan gelen tren ve uçakları temizlik önlemlerini arttırarak dezenfekte etmeye başladı. SARS salgınında Çin'den sonra en fazla etkilenen yer olan Hong Kong yönetimi bilgilendirme konusunda yavaş olmak ve yeterince ihtiyatlı davranmamakla eleştirilmişti. Bunun tekrar yaşanmasını istemeyen yetkililer alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı.Japonya'da bir vaka tespit edildiJaponya'da Wuhan şehrini ziyaret eden 30'lu yaşlarda bir erkeğin virüsü taşıdığı tespit edildi. Sağlık Bakanlığı söz konusu kişiyle temasa geçen 41 kişiye ulaşıldığını ve izlenmeye başlandığını açıkladı. Bakanlık bu kişilerden hiçbirinin şu ana kadar semptomları göstermediğini duyurdu. Başbakan Şinzo Abe havaalanları ve diğer ülkeye giriş noktalarında kontrollerin artırılması ve karantina önlemlerinin alınması talimatı verdi. Wuhan'dan gelen ziyaretçilere bir sağlık formu doldurma zorunluluğu getirildi.Avustralya Wuhan'dan uçakları kontrol ediyorAvustralya Sağlık Bakanlığı Wuhan'dan gelen uçuşların sağlık ekipleri tarafından karşılanarak taramadan geçirildiğini duyurdu. Ayrıca Yeni Güney Galler eyaletinde yolculara İngilizce ve Çince broşürler dağıtılarak hastalığın belirtileri hakkında bilgi veriliyor. Brisbane şehrinde yetkililer Wuhan'dan gelen bir yolcunun nefes alma problemleri yaşaması üzerine karantinaya alındığını ama şu an iyileştiğini açıkladı.ABD'de üç ana havalimanında taramalar yapılıyorAmerika Birleşik Devletleri'nin üç ana hava limanı olan New York'taki John F. Kennedy, San Fransisco International ve Los Angeles International Havalimanlarında Wuhan'dan gelen yolcular termal taramada geçirilmeye başlandı. Amerikan Hastalıklarla Mücadele Merkezi yeni koronovirüsünün tespit etmek için yeni bir test geliştirildiğini ve bunun yurt içi ve yurt dışı paydaşlara aktarılacağını duyurdu.İtalya uyarı levhası astıİtalya'nın başkenti Roma'da Sağlık Bakanlığı havaalanına virüsle ilgili bir uyarı levhası astı. Levha'da virüsün neden olduğu semptomlar ve bulaşma riskinden korunma yöntemleri hakkında bilgi veriliyor.Singapur ve MalezyaSingapur ve Malezya'daki ana havalimanlarında da Wuhan'dan gelen yolcular termal tarayıcılardan geçiriliyor. Singapur'da zatürre belirtileri gösteren ve son 14 gün içerisinde Wuhan'ı ziyaret etmiş olanlar karantinaya alındı.Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri 'gizemli virüs' nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.Wuhan kentindeki 258 vakanın yanısıra Pekin, Şanghay, Guangdong ve Zejiang'da 20 vaka rapor edildi. Ayrıca Güney Kore, Japonya ve Tayland'ı ziyaret eden 4 Çinli'de de hastalık tespit edildi. Wuhan'dan iş gezisinden dönen bir Tayvanlı işkadının da hastalık virüsü taşıdığı onaylandı.Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) pazartesi günü yaptığı açıklamada salgının bir hayvandan yayılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu ve yakın temasla insandan insana bulaşabildiğini açıkladı.WHO acil durum komitesi, salgının uluslararası bir acil durum oluşturup oluşturmadığını değerlendirmek üzere çarşamba günü toplanacak. Toplantıda virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tedbirler ele alınacak.Çin yeni yılı olması sebebiyle pek çok Çinli yurt dışına seyahat ediyor.Çin Hükümeti, Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi'nde 200'ü aşkın insanı etkileyen virusün Corona virüsü olduğunu açıkladı.Çinli yetkililer ayrıca hastalığı kapan aile üyesinin, virüsün ilk ortaya çıktığı belirtilen Çin’in Wuhan kentinde bulunmadığını fakat bulundukları şehrin merkezine gittiğini dile getirdi.Enfeksiyon ilk olarak geçen yıl Aralık ayında 11 milyon nüfuslu metropol kent Wuhan'da görülmüştü.