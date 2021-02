Kategori: Kültür/Sanat | 0 Yorum | 19 Şubat 2021 13:23:57

Sevilen halk türkülerini kendi yorumlarıyla sunan grubun konseri pandemi döneminde görevlerini fedakârca sürdüren sağlık çalışanlarına bir teşekkür niteliği taşıyor. Konser, 14 Mart Tıp Bayramında saat 20.30′dan itibaren İş Sanatın YouTube kanalında ve internet sitesinde yayında olacak.









Şubat ayında başlayan Provadan İzle serisi, William Shakespearein Fırtına eseri ile devam edecek. Oyun, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde yayımlanacak. İş Sanat Masal Tiyatrosu Karlar Kraliçesi, 12 Dans Eden Prenses, Gulliverin Gezileri ve Deniz Kızı masallarıyla çocukları ve masal seven büyükleri eğlenceli serüvenlere davet ediyor.









Yazarının Sesinden serisinde 1 Martta Sunay Akın Makiler, 15 Martta Artun Ünsal İktidarların Sofrası, 22 Martta Nilgün Öneş Ağlamak Yok ve 29 Martta Selçuk Altun Ayrılık Çeşmesi Sokağı adlı eserleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Seri, sezon boyunca İş Sanatın YouTube kanalında ve internet sitesinde erişime açık olacak.





Sevilen türkülerden klasik müziğe, dünyaca ünlü masallardan, tiyatro eserlerine uzanan İş Sanat'ın mart ayı programı, sanatseverleri çevrimiçi ortamda bir araya getirecek. Tüm etkinlikler sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak. İş Sanat mart ayında da sanatseverlerin buluşma noktası olacağını açıkladı. Mart ayı takvimini açıklayan İş Sanat, Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez’in solisti olduğu grup Barabarı izleyiciler ile buluşturduğunu duyurdu.MEYDAN FASLI VE CAZTürk Sanat Müziğinin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı başlıklı konser 6 Martta hanendeler ve sazendeler ile sahnede olacak. Caz sanatçıları Frank Sinatra ve Ella Fitzgeraldın klasikleşmiş şarkıları Şenova Ülker Bandin yorumuyla 20 Martta yayımlanacak. Klasik müzik serisinde 4 Martta Yiğit Karataş, 11 Martta Milli Reasürans Oda Orkestrası ve keman sanatçısı Cihat Aşkın, 25 Mart’ta Camerata Barok İstanbul ile kontrtenor Kaan Buldular sanatseverlerle buluşacak.OKUMA TİYATROSUNDA ŞEVVAL SAMİş Sanat Okuma Tiyatrosunda ise Kış Masalı, Figaro’nun Düğünü veya Çılgın Gün, Kibarlık Budalası ve Olmedo Şövalyesi mart programında yerini aldı. Düşten Güzel başlıklı Cahit Sıtkı Tarancı şiir dinletisi 8 Martta yayında olacak. Tilbe Saran, Hakan Gerçek, Metin Belgin ve Bülent Emin Yararın şiirleri seslendirdiği dinletinin solisti Şevval Sam olacak.DENİZ KIZI MASALIYAZARININ SESİNDEN SUNAY AKINYazarının Sesinden serisine Sunay Akın, Artun Ünsal, Nilgün Öneş ve Selçuk Altun konuk olacak. İş Kuleleri Salonunda seyircisiz çekilen tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00ten itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalından ve internet sitesinden sezon boyunca ücretsiz izlenebilecek.BARABAR TIP BAYRAMINDA SAHNEDE OLACAKPandemi döneminin özverili kahramanları sağlık çalışanlarına teşekkür amacıyla sahne alan Barabar ekibi, 14 Mart Tıp Bayramında izleyicileriyle buluşacak. Aralarında Serkan Keskin (basgitar) ve Taner Ölmezin de (vokal) bulunduğu topluluk, halk türkülerini kendi yorumlarıyla sahneye taşıyor. Orkestrada Caner Malkoç, Cihan Tanrıverdi, Fırat İkisivri, Özgür Taş, Serkan Polat, Sibel Altan da yer alıyor.HANENDELER VE SAZENDELER İLE KÜRDÎLİHİCAZKÂR MEYDAN FASLIKanun sanatçısı Serkan Halili ve udi Enver Mete Aslanın İş Sanat için hazırladığı Kürdîlihicazkâr Meydan Faslı başlıklı konser mart ayında yayında olacak. Türk Sanat Müziğinin değerli temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu hanendeler ve sazendeler ile bu eşsiz müzik ziyafeti 6 Mart saat 20.30dan itibaren İş Sanatın YouTube kanalından ve internet sitesinden izlenebilir.İŞ SANATTA CAZ BAHARICaz müziğin efsane isimleri Frank Sinatra ve Ella Fitzgeraldın unutulmayan şarkıları mart ayında içinizi ısıtacak. Erdem Özkan ve Sibel Kösenin yer alacağı konserde solistlere Şenova Ülker Caz Orkestrası eşlik edecek. Halil İbrahim Işıkın düzenlemeleri ve yıldız solistleriyle Caz Baharı, 20 Martta saat 20.30dan itibaren izlenebilir.BAROK DÖNEM ESERLERİ CAMERATA BAROK İSTANBUL YORUMUYLA İŞ SANATTAİş Sanatın klasik müzik konserleri Camerata Barok İstanbul ile devam ediyor. Barok dönem eserlerini icra eden topluluk, bu konserde orkestral eserlerin yanı sıra dönemin operalarından aryaları da seslendirecek. 2011 yılında topluluğun başkemancısı Ceren Gürkan tarafından kurulan Camerata Barok İstanbul ve solist kontrtenor Kaan Bulduların yer aldığı konser, 25 Mart akşamı yayında olacak.MİLLİ REASÜRANS ODA ORKESTRASININ SOLİSTİ CİHAT AŞKINİş Sanat ve Milli Reasürans iş birliğinde düzenlenen, Milli Reasürans Oda Orkestrasının konseri şef Hakan Şensoy yönetiminde gerçekleşecek. Mendelssohn, Vivaldi ve Rossininin eserlerinin yanı sıra besteci Cem Küçümenin ikili keman konçertosunun da seslendirileceği konser, 11 Marttan itibaren İş Sanatın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden izlenebilecek. Konserin solisti keman sanatçısı Cihat Aşkın olacak.YİĞİT KARATAŞ RESİTALİİş Sanatın Parlayan Yıldızlar serisinden tanınan bugüne kadar Carnegie Hall, Lincoln Center gibi dünyaca önemli salonlarda konserler veren keman sanatçısı Yiğit Karataş, mart ayında İş Sanata konuk olacak. Karataşa piyanist Tayfun İlhan eşlik edecek. Konser 4 Mart akşamı klasik müzik severlerle buluşacak.CAHİT SITKI TARANCININ ŞİİRLERİ İŞ SANATTATürk edebiyatının önemli isimlerinden Cahit Sıtkı Tarancı’nın şiirleri, 8 Martta izleyicisiyle buluşacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyarladığı ve Serdar Yalçın’ın müzik yönetmenliğini üstlendiği “Düşten Güzel” başlıklı dinletide, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek şiirleri, Şevval Sam ise şarkıları seslendirecek. Dinleti, İş Sanatın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon boyu erişime açık olacak.İŞ SANAT OKUMA TİYATROSUNDA MART AYIKlasik tiyatro eserlerinden bölümlerin seslendirildiği Okuma Tiyatrosu serisi mart ayında da devam ediyor. William Shakespearein Kış Masalı 3 Martta, Pierre-Augustin Beaumarchaisin Figaronun Düğünü veya Çılgın Gün 17 Martta, Moliere’in Kibarlık Budalası 24 Martta, Lope de Veganın Olmedo Şövalyesi başlıklı eserleri 31 Martta yayımlanacak. Her ay farklı eserlerden çarpıcı bölümlerin, oyuncuların sesiyle hayat bulduğu serinin tamamı sezon sonuna kadar ücretsiz erişime açık olacak.HEYECAN VERİCİ MASALLAR MASAL TİYATROSUNDALerzan Pamirin yönetmenliğinde, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydının canlandırdığı masallar her pazar İş Sanat Masal Tiyatrosunda çocuklarla ve masal seven yetişkinlerle buluşuyor. 7 Martta Karlar Kraliçesi, 14 Martta 12 Dans Eden Prenses, 21 Martta Gulliverin Gezileri ve 28 Martta Deniz Kızı izlenebilecek. Sezondaki tüm masallar İş Sanatın YouTube kanalında ve internet sitesinde sezon sonuna kadar yayında olacak.PROVADAN İZLE SERİSİ FIRTINA İLE DEVAM EDİYORİş Sanatın Provadan İzle başlıklı yeni serisi yine bir klasik eserle devam ediyor. William Shakespearein iktidar, hırs, özgürlük ve vicdan temalarını işlediği Fırtına oyununun tamamı bir okuma provası düzeninde seyircilere sunulacak. Kemal Aydoğan yönetmenliğindeki oyunda, Hüseyin Avni Danyal, Cenk Dost Verdi, Mürsel Yaylalı, Gürsu Gür, Zeynep Tuğçe Bayat, Selen Şeşen, Münircan Cindoruk, Yaşar Bayram Gül, İnanç Koçak, Kaan Songün, Ertürk Erkek ve Deniz Elmas yer alıyor. Moda Sahnesi oyuncularının Fırtına yorumu 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde izleyiciyle buluşacak.YAZARININ SESİNDEN SERİSİNİN YENİ KONUKLARI