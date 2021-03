Kategori: Nalına Mıhına | 0 Yorum | Yazan: Metin Atamer | 27 Mart 2021 12:44:48









Çocukken bir sarman kedim vardı, bir kaç sene baktıktan sonra, yatılı okula gideceğimden, ondan kurtulmak istedim. Ankara’da Kurtuluş’ta otururken, sarmanı sepet içinde trenle Sincan’a götürüp bir sokağa bırakıp geri döndük. Bir gün sonra evin penceresinin dışında duruyordu. Bize kızmamış, aynı sevecenlikle mırıldanmaktaydı. Bu sefer trenle çok uzak bir yere götürdük, sepet içinde, bahçelerin arasında bıraktık. Dönerken kediyi götürdüğümüz sepeti de orada bırakıp, trene binip geri geldik. Bir hafta sonra bir de baktık, bizim sarman yine pencerenin önünde volta atmaktaydı.

Kedilerin ve köpeklerin insanlarla olan iletişimini hiç araştırdınız mı bilmem ama onlar bilhassa yanlız yaşayan insanlara ev arkadaşlığı yaparlar. Evlerinde bu hayvanları besleyen insanlar, bu can yoldaşlarından genelde vazgeçmezler . Fakat kedi ve köpeklerin de bir yaşama süreci olduğunu hepimiz biliriz. Genelde kedilerin 10-15 sene, köpeklerinse 13-17 sene yaşadıkları söylenir. Kediler sahiplerine, en az köpek kadar sadıktır, fakat bazılarının yaşadığı mekana sadık kaldığı söylenmektedir.Çok önemli uluslararası bir konuda 45 ülke ve Avrupa Birliği tarafından kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bu konularda mücadele verilmesi hususunda 7 Nisan 2011 Strazburg’da Avrupa Konseyi Bakan Yardımcılarının 1111 inci toplantısında bir sözleşme taslağı üzerinde karar verildr. Sözleşmeye göre, İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 11 Mayıs tarihindeki 121. toplantısında, sözleşmenin imzaya açılması kararı alındı. Sözleşme İstanbul’da imzaya açıldığı için ‘ISTANBUL’ sözleşmesi adı ile anıldı. Türkiye bu sözleşmeye imza koyan ilk ülke oldu. 45 ülkeden en son imza koyan ülke Moldova ise 06.02.2017 tarihinde imzaladı. Türkiye bu sözleşmedeki imzasını, 24 kasım 2011 tarihinde parlamentosunda ilk onaylayan ülke oldu. Bu onay belgesi 14 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine iletildi.Bu sözleşme 80 maddeden oluşmakta. Her bir maddesinde kadın olsun, erkek olsun kişilerin şiddete maruz kalmasını önleme hedef seçilmiştir. Bu sözleşmedeki hususların ülkelerde uygulanmasını denetlemek için, bir de denetim mekanizması ön görülmüş.Sözleşmenin 66. maddesinde, GREVİO adı ile denetim kurumu tesisi, denetimin görev ve yetkileri sıralanmış. Hatta bu komitenin ilk başkanlığına Feride Acar hanım seçilip göreve getirilmiştir. Zaman içinde Cumhurbaşkanına, din baskılı cemaatler tarafından bu sözleşmeden çıkılması konusunda, dolaylı olarak baskı yapıldığı bilinmekte. Hatta, Erbakan uzantısı bir siyasi parti kurucusunun, Cumhurbaşı’nın kendisini ziyaretinden sonra, bu sözleşmeden çıkılabileceği ni telaffuz ettiğini izledik. Sadece o siyasi partiden koparılabilecek birkaç oy için yapılan bu değerlendirme sonrası, bir gece ansızın Kararname ile İSTANBUL sözleşmesinden, Türkiye’yi çekmek, abesle iştigal olsa gerek.Gidin kadınlar arasında bir referandum yapın. Bakın ne sonuç çıkacak. 2018 yılında MetroPOLL Araştırma firmasının yaptığı ankette, halkın %64‘ünün sözleşmeden çekilmeyidüşünmemekte olduğu görüldü. Bir garabet durum bulunmakta ortada. Anayasamızın 90 ıncı maddesinde şöyle ifade edilmekte:Gelelim Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hakkında 104/17 de belirtilen bir hususu dikkatlice okuyalım. Bu maddeye göre:Yine Anayasa’ya göre:Bu konuda bir başka cümlede şu ifade bulunmaktaİstanbul sözleşmesi konusunda 2011 yılında Meclis Komisyonları yaptıkları bir çok araştırmada, ve bilhassa Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu raporunda, her bir satırı ince eleyip sık dokumuştur. Komisyon üyeleri, İstanbul Mutabakatı konusunu oy birliği ile kabul ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu komisyonda görev alan 20 üyenin sadece 3’ü haricindeki bütün üyelerin kadın ve A K P li olması önemlidir.‘Ülke ekonomisinden ben sorumluyum’ diyen Cumhurbaşı, Merkez Bankası Başkanını 2 senede 3 defa değiştirdi. Ocak 2019 da dolar 6.32 T.L. iken, bu gün 7.93 T.L. ye gelmesi neticesinde, iki senede Türkiye %25.47 fakirleşmiş oldu. Cumhurbaşı, son 19 senede ‘Uluslararası anlaşmalar benim ihtisas alanımdır,’ diyerek, bütün sınırlarımızı düşmanla donattı. Kim fitilledi Saray’ın ateşini de, bir gecede Sarmanı sepete koyduğumuz gibi, Cumhurbaşı da İstanbul Sözleşmesinden kurtulmanın çaresini kararname hazırlamakta buldu?Bizim Sarmandan kurtulmak için boş çırpınmamıza benzemekte. Sarman elbet bir gün pencereye geri dönecek diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.