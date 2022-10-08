A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

30 Sene Rotarlı “Türban Yasası”…

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | 08 Ekim 2022 08:26:41

Sağolsunlar, baba muhalefet partisi (“ana” muhalefeti Meral Hanım’a bırakayım dedim) ileri gelenleri, bizleri şok edici şaşkınlıklara gark edecek; “düğün yoktu, bayram yoktu; eniştem beni niye öptü” dedirtecek muzipliklerden geri duymuyorlar… Önce, İBB Başkanı İmamoğlu durup dururken kendine lüks ve milyonlarca liralık bir otobüs alıp, üstüne kocaman adını yazdırıp, bir İstanbul mahallesi olan Rize’ye, Nagehangilleri de alıp giderek boy boy pozlar vermiş (ki; bu bize özel uçak filosunda böyle pozlar veren bir muhteremi anımsatmıştı), ben de “Amanın Ekrem Bey ABD Başkanlığına mı soyunuyor” düşüncesi yaratmıştı…



Sonra Sayın Kılıçdaroğlu, yine durup dururken, “hemen gelsinler, hepsiyle helalleşeceğim” diye ortaya atılmış, zihinlerimizi dumura uğratmıştı… “Hmmmm” dedim kendi kendime, “demek ki; Kemal Bey büyük bir yanlışlık yapıp, birilerinin hakkını gasp etmiş olmalı ki, helalleşmek ihtiyacı hissetmiş…”. Sonraki günlerde CHP binasının önü tesettürlü, sakallı, Kürtçe konuşan, ne bileyim işte Kılıçdaroğlu’ nun haksızlık ettiği nice kitlelerle dolup taşmış; helalleşmenin getirdiği bir birlik ve beraberlik havası nice gözleri yaşartmış olmalı…

Veeeee… geldik iki gün önceye. Yaptığı çıkışlarla sayısız muhafazakar oyu partisine çeken Kılıçdaroğlu hızını alamamış olacak ki; yine durup dururken yeni bir “Kılık Kıyafet Yasası Teklifi” ile Meclis’e akıyordu… İroniye bakın ki; kendisi ve Ümit Özdağ’ ın da içlerinde olduğu, 30 küsür vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için iktidarın fezlekesinin Meclis’e geldiği aynı günde. “E pes artık” dedim… neden öyle dediğimi şöyle sıralayıvereyim:

1- Bildiğim kadarıyla, TC Anayası’ nın, Atatürk yıllarına dayanan bir “Kılık-Kıyafet” bendi zaten vardır. Ama, bu yasa özellikle son 30 yıldır ne kadar uygulanabilmektedir, orası tartışmaya açıktır. İktidar cephesine göre, “türban takan, sakallı, imanlı insanların üstüne her gün deri pantolonlu imansızlar işemekte, onlar saçlarından tutulup yerlerde sürüklenmekte, aşağılanmaktadır”. Gariptir ki; 30 yıldır bunları yapanlardan bir örnek bile bulunup, tutuklanamamıştır. Ancak haber bültenlerimiz, “açık-seçik giyindiği, dövme yaptırdığı” için darp edilen hatta öldürülen, rocktan başka istekleri bilip söyleyemediği için şişlenen, rakı içerken fotoğraf çektirdiği için işten atılan insanların hikayeleri ile doludur… Sayın Kılıçdaroğlu, siz hangi “kılık-kıyafeti” kurtaracaksınız?.

2- Sayın Kılıçdaroğlu, bu yasa için 30 yıl kadar geç kadığınızın farkındamısınız? Siyasal İslam zihniyetinin eline bu “türban” hikayesini silah olarak vermemek için gerekeni 30 yıl önce yapmanız gerekmez miydi?. Etrafınıza (hangi şehirde olursanız olun) şöyle bir bakın; tek tip sakal ve tek tip başörtülü sayısını, diğerleri ile bir kıyaslayın; geç kalıp kalmadığınız anlaşılacaktır.

3- Bu yaptığınıza, bizim yaşadığımız ellerde “Cheap political goal scoring” deniyor, yani; “ucuz siyasi gol atmaca”. Ne elde edeceğinizi umuyorsunuz?. Siyasal İslam zihniyetindeki ana iktidarın, ya da biraz daha ılımlılaştırarak “şövenist” diyebileceğimiz iktidar ortağı parti takipçilerinin kitleler halinde partinize yönelmesini mi?.

4- Böyle girişimlerde bulunarak, kendinizi “savunma yapması gereken” bir suçlu haline düşürdüğünüzün farkında mısınız?. Bunu resmen kabullendiğinizin?

5- Diyelim ki; geniş muhafazakar kitleler bu açıklamalarınız sonucunda partinize aktı. Gerçekten, kazananı önceden belli bir seçime, kısa vadede bile ne yapacağı belirsiz bir ittifak ile girerek kazanacağınızı mı düşünüyorsunuz?. Umarım, umarım, umarım düşleriniz gerçekleşir… umarım ben ve benim gibi düşünenler yanlış çıkar. Ama,daha henüz 2015’teki 2.5 milyon geçersiz oyun geçerli saydırıldığı ve 2018 de YSK’ nın abluka altına alınarak kuş uçurtulmadığı seçim anıları belleğimizden  silinmemişken…Tüm devlet kurum ve kuruluşları çalışanları tepeden tırnağa Saray tarafından seçilip nemalandırılmışken… Medyanın %90 ı yalakalaştırılmışken… Meclisten geçtikten sonra “kulaktan kulağa fısıldamanın” bile suç olacağı Sansür Yasası an be an kabul edilirken… ”Yapamazlar, AB var” diye umutlandığımız Avrupa despot’a karşı tek bir ciddi yaptırım uygulamamışken… böyle göstermelik, ofsayttan gol atma girişimleri ile malı alır götürürüm diye mi umuyorsunuz?.

Adam bir milyon sosyal konut yapacağım diyorken (ki bu projelerin ne menem tuhaflıklar olduğunu hepimiz biliyoruz); siz “Ben gelince hepsi bitecek, hepsi düzelecek, hadi helalleşelim” diye zaman öldürüyorsunuz. Sizce ne kadar inandırıcısınız?.

Aklıma bir Tarkan parçası getirdiniz sayın Kılıçdaroğlu:
“Başkası olma kendin ol,
Böyle çok daha güzelsin,
Ya gel bana sahici sahici,
Ya da; anca gidersin.”

Düşünürler düşünürü Mevlana’nın evrensel saptaması ile bitereceğim:
“Ya göründüğün gibi ol, ya olduğun gibi görün”.

Mustafa Kemal Doğan

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İkisi de Hataylı
YUSUF DA GİTTİ...
Bir ülke çocuklarının üstünü açık bırakırsa...
Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
“SİYAH GÖMLEKLER”İN DÖNÜŞÜ (mü?)
Küba, eşcinsel evliliğe ‘Evet’ dedi
'Erdoğan haber merkezlerini nasıl etkiledi?'
Eski Başbakan Morrison'a soruşturma
HAKİKİ SOL MECLİS’TE

“ Eat. Play. Cash back”
ŞİRİNKFLASYON
Konya kart batağında, Hakkari bankaların takibinde
88 bin milyonerin göç etmesi bekleniyor
İngiltere'de 70 şirkette pilot uygulama: Binlerce işçi haftada 4 gün çalışacak
Avrupa’nın ardından ABD’de maymun çiçeği virüsü alarmı
Ötenazi makinesi “Sarco” İsviçre’de yasal oldu
Yananlar
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.

“KOŞARAK GELDİM, ÇORABI DELDİM”
NECO’YU NASIL BİLİRSİNİZ?
Sevdakeş – Şiire Dönüşen Şair
Abidin Dino’yu anmak
HAYDİ KALKIN TİYATROYA GİDİYORUZ.
O kadar da şey etmeyin yani
Sandık Lekesi
Seni Kaldır Beni Kaldır…
Yenilenmek
Injured

Akdeniz’e Türkiye’den günde 144 ton plastik atılıyor
Avustralya’nın doğası hiç olmadığı kadar tehlike altında
Dünya 2,4 derecelik bir sıcaklık artışına doğru gidiyor
Türkiye iki yıl içinde susuz kalacak.
2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
Su ve deterjan olmadan çalışan bir çamaşır makinesi
Akıl okuyabilen robot tasarladılar
Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik , Metaverse, Sanal Uzay Nedir?
Apple'dan iPhone Uygulamalarına Dev Zam: 1 Dolarlık Uygulama 17 TL Oldu
Yapay Et Şirketi Üretime Hazırlanıyor

UÇAN KÜÇÜK ŞIRINGALAR
Kanser hücrelerini öldüren virüs hastalar üzerinde olumlu sonuç verdi
Çin'de havadaki Covid-19'u tespit eden maske geliştirildi
Orta Çağ'da Bir Mühendislik Dehası Cezeri
Tarihi değiştirecek yazıt… İlk kez geçiyor
Dünya genelinde 771 milyon kişi okuma yazma bilmiyor
Türkiye’de en mutlu insanlar Ege’de yaşıyor
Yoğun zihinsel faaliyet neden yorgunluğu tetikliyor?
Dünyanın en mutlu ülkesi Finlandiya
Dünyanın en mutlu ülkeleri belli oldu: Avustralya 12 Türkiye 112 inci sırada

ÖZLÜ SÖZLER, ÖZDEYİŞLER
30 Sene Rotarlı “Türban Yasası”…
Bir film, bir kitap, bir anı
“FIRIN”DAN ÇIKTIK
UMUMİ VAZİYET: YANGIN VAR!
DERSİMİZ TARİH
UMDUĞUM BULDUĞUM
REJİM
DARB-I MESEL
ISIDAM

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 