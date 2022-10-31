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YENİDEN E-KİTAPLARIMIZLA

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 31 Ekim 2022 08:49:09

Yaz tatili geçeli epey oluyor. Sonbahar gelip gelmemekte, kalıp kalmamakta kararsız. Fransa’da kimi gün sanki yaz. Korsika ve Marsilya gibi Akdeniz’le sarmaş dolaş mekanlarda plajlar yüklü. 25 ve/veya 30-32 derecelerde kimi babayiğitler veya anakahramanlar denize bile giriyor. Güneş gülüyor. Biz uzaktan seyrediyoruz. Taa Paris’lerden... İtiraf etmeliyimki bizim için şu son aylar aktif tatil damgası taşıyordu: güya yaz tatilindeydik ama çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Nitekim ayorum.com’daki makalelerimizle hizmette kusur etmemeyi görev bildik. Ama bir noktada eksiğimiz oldu: ekitap sunumlarımızda. Aktif de olsa tatil-matil gibi nedenlerle ekitap sunumunu nisandan bu yana maalesef sürdüremedik.



Ama can sağolsun. Aşırı sıcaklara, kuraklığa, sellere, yazgünüyağandolulara, yangınlara, savaşlara, korona salgınına, cana kıymalara, bu dünyanın malum belalarına karşın daha sonra yayınlamak üzere yazmayı sürdürdük. Nihayet zamanı geldi ve işte 28 Ekim 2022’de, yeniden ekitap sunumunu da başlattık. Ferruh Dinçkal’ın seçkin katkıları ve teknik yönetmenliğiyle. Takımımız yeniden sahada. Kitap ve ekitap yazmak ve okumak sevgimiz aynen sürüyor.
Bugün bu iyi haberi iletmek için yazıyorum.

Yeni sezonu iki ekitapla açıyorum. Birincisi fransızca: Livre de Voyage İmmobile. Türkçeye “Hareketsiz/Hareket etmeden Yolculuk Kitabı” diye çevirebiliriz. Naci’ye bıraksam O, “Yok yav ‘Yola Çıkmadan Seyahat Kitabı’ diye çevirmek daha yerinde olacak” diyebilir. Naci işte, bildiğiniz gibi hep aynı. Bu çalışmanın türkçe kısa tanıtımını ve fransızca kısadan kısa tanıtımını sunuyorum. Hemen aşağıda.
İkinci ekitab ise Harita-Metod Defteri. Yayınlanmışlar yanında birçoğu ilk kez sunulan makalelerimi içeren bu ekitabın çok kısa tanıtımını aşağıda sunuyorum.

Böylece yaz tatilini boşuna geçirmediğimizi umarım bir parça ispat edebiliyorum. Geçmiş tatil aylarında başka şeyler de yazdım, onları da sırası gelince sunacağım. Güneş sözünde durur, havalar iyi olursa.

İşte öncelikle tadım-lık-lık-lar. Sonrası size kalıyor. Tıklatmanız yeter. Ekitaplar daha öncekiler gibi ücretsiz. Bu kadarcık bir ikramımız da olsun artık.

LİVRE DE VOYAGE İMMOBİLE için TÜRKÇE KISA TANITIM:

Heykeltıraş Françoise Giannesini’nin yünden ve ardoise’dan (arduvaz veya kayağantaş, kayrak diyenler de var) yarattığı eserlerine, “dünyasına”, ilk kez görüyormuşcasına şaşkınlıkla bakalım: Rüyamsı bir “göçebe” dünyasıdır bu. Başıboş, kaçmak, kaçamak yanlısı bir dünya. Sanatçının yaratışındaki. Bu kendine özgü dünya sözcüklerin ve imajların akıntısına kapılmış, peşine takılmış, romansı anlatımlarla çocukluk durumlarının, akılda kalanlarının, an(ı)larının karışımıdır. Bileşimidir. Damıtılmış halidir. Katıksız. Ailemsi kıvılcımlarla, nereden esinlendikleri, neden ve nasıl biriktirildikleri bilinemeyen, belki de unutulmuş, üstü örtülmüş, kalmasın denilenlerin, bulanık, belli belirsiz, insanlık, çocukluk ve kadınlık durumlarının karışımı. Bileşimi diyorum ve burada yineliyorum. Damıtılmışları.

Eşsiz. Tekil. Çekinçesiz.

Tamamı sanatçının kendinden, özünden, özbeözünden, iç derinliklerinden sulanan, “Doğu’yu” asla ıskalamayan bir dünya. Yaşanmış, içselleştirilmiş bir dış dünyanın yeniden sunumu.

Çömertçe.

İmajlar karşısında durmaksızın hareket. Hareketlilik kesintisiz. Kendi hafızasında “yolculuk”. Kaçak. Kendi hayaletleri, fantomaları, anıları, yaşadıkları ve yaşayamadıklarıyla ve daha bilmemneleriyle, “neblemneleri”yle, “karşılıklı konuşmaları”, tartışmaları, atışmaları. Tümü tamamı.

Sansürsüz.

Yolculuklarımızı kim ya da kimler  düzenliyor? Neden? Nasıl? Nerede?

Sizi işte böyle bir dünyaya yolculuğa davet ediyorum:

Vizesiz.

Hareket etmeyen. Hiçbir yere gitmeyen. Ama hiç te durmayan. Düşünen. Dinleyen. Dinlenen. Paradoks. Firar.

Gezegenlerde gezinen. Masmavi bir denizde, yemyeşil bir yeryüzünde, sonsuz bir gökyüzünde, karanlık ay’da, geleçeği bilinmeyen mars’ta, ne olacağı meçhul jupiter’de. Ve diğerlerinde.

Neyle olursa olsun. Gemide, uzay gemisinde, trende, uçakta, füzede hareketsiz binbir yolculuğun paramparça olmuş ama dağıtılmamış, sadece serpiştirilmiş an(ı)larını toplamaya, biriktirmeye davet ediyorum. Rüyamsı bir göçebeliktir bu. Haydi kalkıyoruz. (Paris, 26 Ekim 2022.)

LİVRE DE VOYAGE İMMOBİLE için FRANSIZCA çok KISA TANITIM:

Les oeuvres de Françoise Giannesini sont petites, moyennes, monumentales. Massives. Tendues entre ciel et terres. Des blocs de sensations qui tiennent lieu de langages.

Créer c’est suggérer, guérir, inventer.

Grâce à elle nous avons un autre plaisir de contempler en profondeur. Ecouter en silence, dans un long moment de silence. Voyager: dans différentes planètes. Mobile ou immobile. Dans un monde réel ou irréel. Visible ou invisible. Ou les deux en même temps.

C’est à vous de décider: Et partir. Bon vent.

“La sculpture se fait en se faisant.” Parole d’artiste.

HARİTA-METOD DEFTERİ için KISA TANITIM :

İyi çizilmiş bir harita bir bakışta birçok şeyi şıp diye anlamamıza yardımcı olabilir.

İyi çizilmiş bir haritanın “altındakilere”, “sakladıklarına” ulaşabilirsek haritanın üstündekilerinin ve komşularının coğrafyasını, jeopolitiğini, stratejisini ve jeostratejisini daha iyi ve daha kolayca anlayabiliriz.

İyi çizilmiş bir harita çömertçe cografya ve tarih dersleri sunar.

İyi çizilmiş bir harita aynı zamanda derli toplu toplumsal meseleler, kimlikler, “aidiyetler” yumağıdır da.

“Kimliğiniz?” diye sorulması bir rastlantı değildir bir haritada bir noktadan öbürüne geçmek üzereyken.

Haritaları iyi çizmek, iyi okumak, yerinde ve haklı renklerle donatmak gerekiyor :

Denizler ve akarsular mavi, dağlar kahverengi, vadiler yeşil olmalı, her şey iyi ve güzel çizilmeli.

Peki ya insanlar hangi renkte çizilecek? Bu çalışmada yanıtlamaya çalışıyorum.

Katkılarınızı bekleyerek.

Haydi hep birlikte.



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