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Türkiye’de çocuklar ekmek veya makarna ile besleniyorlar...

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 23 Mart 2023 13:04:54

En az 3 çocuk diyen iktidarın ortaya çıkardığı tabloyu TÜİK bile saklayamadı: Çocuklar açlığa mahkûm. TÜİK araştırmasının sonuçlarına göre et ve balık yiyemeyen çocuklar ekmek ve makarnayla beslendi, sanattan uzak kaldı. Çocuklarda kaygı ve depresyon verilerinin de yüksek olduğu saptandı. AKP iktidarının etkisi altında kaldığı ve gerçek verileri yansıtmadığı eleştirileriyle gündemde olan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Türkiye Çocuk Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı. 10 Ekim-16 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen araştırma sonucunda elde edilen veriler ise çarpıcı.

Buna göre ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı yüzde 62.4. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise sadece yüzde 12.7.



SÜR ÜRÜNLERİ YİYEMİYORLAR

Araştırmaya göre, meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 50.5, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33.0, fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri her gün tüketen çocukların oranı yüzde 10.9. Peynir ve yoğurt gibi sütten yapılan yiyecekleri her gün tükettiği belirtilen 6 aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların oranı yüzde 57.8.

KÜLTÜRDEN UZAKLAR

Anneleri/temel bakım verenleri tarafından son 12 ayda sinema ve/ veya tiyatroya gittiği belirtilen 6-17 yaş grubundaki çocukların oranının yüzde 39.1 olduğu görüldü. Bu çocukların yüzde 40.1’inin aileleri tarafından maddi olarak bu etkinliğin karşılanamadığı, yüzde 24.3’ünün yaşadığı yerin yakınında sinemanın/tiyatronun olmadığı, yüzde 21’inin sinema veya tiyatroya ilgi duymadığı, yüzde 6.2’sinin ailesinin zamanı olmadığı için götürmediği, yüzde 5.2’sinin pandemi ile ilgili durumlar nedeniyle, yüzde 2.8’inin ailesinin izin vermediği için gidemediği belirtildi. Kütüphaneye veya kitapçıya gittiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 28.5’te kaldı.

HASTA BAKIYORLAR

Araştırmaya göre kendine ait odası olan çocukların oranı sadece yüzde 34.0. Kendine ait odası olmayan çocuklar arasında, uyumak için kullandığı odayı bir hanehalkı üyesi ile paylaşanların oranı yüzde 29.4, iki veya daha fazla hanehalkı üyesi ile paylaşanların oranı ise yüzde 36.6 oldu. Bir haftada kız çocuklarının yüzde 36.2’si bulaşık yıkadığını, ev temizlediğini, yüzde 24.9’u yemek yaptığını, yüzde 3.5’i hasta baktığını söyledi. Son bir haftada erkek çocuklarının yüzde 42.5’i ev için alışveriş yaparken yüzde 7.1’i eve su taşıdığını belirtti. Yüzde 4.1’inin ise kömür taşıdığı ortaya çıktı. İşlevsel zorluğu olan çocuklarda en yüksek oran kaygı ve depresyon verilerinde çıktı. Her gün depresyonda hissettiğini belirten çoukların oranı yüzde 4.7, kaygı hissedenlerin oranı yüzde 7.3 oldu.

'SUÇ ORANI ARTACAK'

Cumhuriyet’e konuşan CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, 2018’den beri görülen yetersiz beslenme sorununun önlem alınmaması nedeniyle son yıllarda arttığını kaydetti. Foggo, “MEB verilerine baktığımızda okul terki oranının arttığını görüyoruz, buradaki veriye baktığımızda da evde iş yaptıklarını, hasta baktığını, kömür taşıdığını görüyoruz. Bu çocukların bir kısmı hem okula giden hem evde temizlik yapan çocuklar. Tüm verileri birlikte değerlendirmemiz gerekiyor” dedi. Yoksulluktan kaynaklanan depresyonun da gözlemlendiğini belirten Foggo, “Bu durum önlem alınmazsa kalıcı hale gelecek. Suça sürüklenme oranları artacak” dedi. Foggo, “Sebzeye, meyveye, peynire ve süte erişemeyen çocuk tabii ki sinemadan ve tiyatrodan geri kalacak. Bu durumda kültürel beslenme de ortadan kalkıyor” diye konuştu.

Uzmanlara göre çocukların günde dört öğün yemek yemesi gerekiyor. Beslenme programlarında karbonhidrat, protein, vitamin ve mineral ile yağlar yeterli düzeyde olmalı. Çocukların tüketmesi gereken besinler ve porsiyonlar şöyle olmalı:
Süt ve süt ürünlerinden 2-3 porsiyon
Et ve yumurta ya da kuru baklagillerden 2-3 porsiyon
Mevsim sebze ve meyvelerinden en az 5 porsiyon
Ekmek ve tahıl gurubundaki besinlerden 6-9 porsiyon
Yağ ve yağlı bitkilerin tohumlarından yeterli düzeyde












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