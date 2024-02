Kategori: Bilim | 0 Yorum | Yazan: Günal Hınçal | 08 Şubat 2024 04:01:39









Türkiye’den Görev Uzmanı Albay Alper Gezeravcı, ABD/İspanya’dan Michael Lopez-Alegria, İtalya’dan Pilot Walter Villadei ve İsveç’ten ESA (Avrupa Uzay Ajansı) proje astronotu Marcus Wandt ile birlikte. Kaynak Ax-3 to Now Launch on Jan. 18 — Axiom Space









Axiom Mission 3, ile birlikte astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılması. Cape Canaveral, Florida, ABD, 18 Ocak 2024. (Reuters Fotoğrafı)















Kapsülün Dünya’ya dönüşünü anlatan şema











Görsel Anadolu Ajansı



Ticari astronot denmesinin nedeni uçuşun tamamen özel olarak finanse edilmesinden kaynaklanmaktadır. Yani ticari astronot dendiği zaman “astronotluk” görevinin anlamı düşmemektedir ve küçümsenmemelidir. Bu açıklamayı maalesef son zamanlarda okuduğum bir takım olumsuz yorumlardan dolayı yapmak istediğimi de söylemeden geçemeyeceğim. Ticari astronot, özel olarak finanse edilen bir uzay aracına komuta eden, pilotluk yapan veya aktif mürettebat üyesi olarak görev yapan kişiye denmektedir.













Uçuş, Axiom Space firması tarafından, Falcon 9 Block 5 ile Crew Dragon uzay aracı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.











Ax-3 görevi için Dragon uzay aracını taşıyan Falcon 9 roketinin havalanışı





UUİ, alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur.







UUİ’nin alttan eğik açılı görünümü

Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur ve hatta uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle bile görülebilmektedir.







Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Discovery Uzay Mekiği'nden çekilmiş bir pozu. Arkada ise Hazar Denizi ve Volga Deltası görünüyor.











Laboratuvarların balıkgözü lensten görünümü.











Crew Dragon, Mart 2019'da Demo-1 sırasında ISS'ye yaklaşıyor. Kapsülün modül ile kenetlenmesi bu şekilde oluyor.



İlk cümlemde söylediğim gibi belki insanlık için küçük ama Türkiye için çok büyük bir adım niteliğinde olan bu uçuş, Türkiye’nin de artık uzay sektörüne yer aldığını ve alacağını gösteren çok önemli bir kilometre taşı olmuştur.

















3 - UzMAn

Alper Gezeravcı, UUİ’de 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deney gerçekleştirdi. Görev sırasında gerçekleştirilen deneyler, 9 Haziran 2022'de TÜBİTAK tarafından açılan Bilim Misyonu Çağrısı sonrasında belirlendi. Alınan proje başvuruları ise TUA ve TÜBİTAK UZAY uzmanlarından oluşan bir komisyon tarafından değerlendirildi. Değerlendirme; bilimsel katkı, değer, maliyet, takvim, uygulanabilirlik ve Uluslararası Uzay İstasyonu altyapılarına uyumluluk gibi kriterlere göre yapıldı.













Bu olağanüstü başarının Türkiye'nin uzay araştırmalarına katılımı ve katkısını artıracağına dair hiçbir şüphe yok. Astronotumuzun Uluslararası Uzay İstasyonunda gerçekleştirdiği misyon, bilimsel ilerlemenin yanı sıra, ülkemizin uzay ve bilim teknolojilerindeki yeteneklerini de göstermiştir. Bu, gelecek nesilleri ilham vererek ve onları bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirerek, Türkiye'nin uzay araştırmalarına ve teknolojisine olan bağlılığını pekiştirecektir.





Yakın uzayın keşfi, evrenimizi anlamada ve keşfetmedeki rolü nedeniyle de büyük önem taşıyor. Uzayın sınırsız bilinmezliklerini araştırmak, sadece insanlığın merakını tatmin etmekle kalmıyor, aynı zamanda Dünya dışı yaşam arayışımızı, enerji kaynaklarını, ve daha pek çok şeyi de geliştiriyor. Bu yolculukta atılan her adım, bilim ve teknolojiyi ileriye taşıyan, gelecek nesillere daha parlak bir gelecek vaat eden bir adımdır. Astronotumuzun misyonu, Türkiye'nin bu büyük ve heyecan verici keşifteki yerini almasının sadece başlangıcıdır.









Sonuç olarak, Türkiye'nin uzay keşfindeki rolü, sadece bilimsel bilgi ve teknolojik becerilerin geliştirilmesiyle sınırlı değildir. Bu, aynı zamanda, ülkemizin gençlerine bilime ve araştırmaya olan ilgilerini teşvik etmek, bilimsel düşünme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için de bir fırsattır. Bu, gelecek nesillerin bilim ve teknolojiye dayalı bir toplum yaratma konusundaki çabalarını destekleyecektir. Türkiye'nin uzay araştırmalarına olan bağlılığı, ülkemizin bilim ve teknoloji alanında daha büyük başarılara ulaşmasının yolunu açacaktır.

