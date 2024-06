Kategori: Dünya | 0 Yorum | Yazan: M. Şehmus Güzel | 15 Haziran 2024 07:46:08









Ana-babalar çocukları değil çocuklar ana-babalarını red ediyor. Gel de üzülme bakalım. Cbşk'nın İtalya'daki G7 toplantısındaki hali ve hele yalnızlığı göz yaşartıcıydı. Hele gazetecilerin toplantıya ilişkin sorularını yanıtlamada Fransa'daki içgelişmelere atlayıp sohbete başlaması, işi uzatması milleti hasta etti. Bilhassa hemen sonraki program yapıcılarını. O böyle işte: Varolmak için televizyon kameralarına ve lafa ihtiyacı var. Yazık!













9 Hazirandan bugüne beş gün geçti: Kotarılmaları genellikle enaz iki yılı alan işler bu beş güne sığdırıldı: Halk Cephesi kuruldu. Hemen harıl harıl çalışmaya başladı. "Solcu partiler asla birlik kuramaz” diyenler çok şaşırdı. En başta Chbşk. Hesabını, başka birçok çok derin analizleri yanında bu saptamasına da dayandıran, fesih kararını başka hiçbir şeyi umursamadan veren Chbşk sınıfta kaldı. Artık, inanmayacaksınız belki ama, en yakınları bile malum chbşk'ndan kaçıyor. Yeniden aday olan eski milletvekilleri afişlerinde O'nun fotoğrafına yer vermedikleri gibi partisinin ismini bile yazmıyorlar.Chbşk'nı bırakıp konumuza dönelim.577 Seçim bölgesi YHC kurucusu ortak partilerin güçüne uygun biçimde paylaşıldı, hangi partinin kimi nereden aday göstereceği belirlendi.Halk Cephesi'nin 140 önerisinden oluşan 25 sayfalık Hükümet Programı çoşkulu bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Geleceğimize umutla baktığımız gençlik zamanlarımızın şenlikli günlerindeki gibi kameralar karşısında her partinin/ortağın lideri birer kısa konuşma yaptı. Program gazetecilere dağıtıldı.Bu kadar kısa bir zaman diliminde bunca işi gerçekleştiren mimar Yeni Halk Cephesi'dir (YHC. Fransızcada Nouveau Front Populaire-NFP). YHC'nin kimler tarafından kurulduğunu bir önceki makalemde yazdım. Başka bir makalemde fazla uzatmadan daha ayrıntılı bilgiler sunmak niyetindeyim. Bugün kaldığımz yerden devam edelim: Ama önce şu isimleri bir görelim. Çünkü işin mühendisleri bu isimler YHC iktidara gelirse bakan olacak, sorumluluk üstlenecekler. İsimleri henüz bilinmeyen onlarca yönetici, militan, sempatizan da var. Yemek saatinde sandviç hazırlayıp dağıtanlar da, bol salçalı makarna yapıp gece gündüz çalışanları besleyen kadın ve erkekler de. Hakiki bir imece. Abidin'in kulakları çınlamıştır. Eminim.Şimdilik şu isimleri yazıyorum: Sosyalist Parti genel sekreteri (bizdeki genel başkana tekabül ediyor) OLİVİER FAURE, Boyuneğmez Fransa "ulusal delegesi" MANUEL BOMBARD, Yeşiller genel sekreteri MARİNE TONDELİER, Fransız komünist Partisi ulusal sekreteri FABİEN ROUSSEL.Programın tümü için "Le programme du Nouveau Front Populaire pour les élections législatives" diye yazın Googla Baba sunsun. Fransız Komünist Partisi'in yayın organı L'Humanite gazetesi sitesinde yayınlanan programın tümünü, ayrıntılı birçok bilgiyi okumanızı, videoları izlemenizi tavsiye ederim.Programda ilk onbeş günde alınacak ve uygulanacak 20 kararla, kararnamelerle ivedi bir biçimde Macron siyasetiyle tüm bağların koparılması planlanıyor: "Maksat yoksul ailelerin 2024 yazını rahat geçirmeleri."İşte birkaç örnek:İlkokul ve ortaokul masrafları, kantin giderleri, çocukların okula gidip-gelmelerindeki ulaşım ödentileri devlet tarafından karşılanacak.Birinci derecede önemli gıda ürünlerinin fiyatları dondurulacak.Enerji ürünlerine, elektiriğe, gaza ve benzine son yıllarda yapılan, kimi kez peşpeşe gelen zamlar iptal edilecek.Enaz ücret NET 1600 ÖROYA çıkarılacak.Bugünkü hükümetin gösterilere karşın anti-demokratik bir şekilde yürürlüğe koyduğu Emeklilik Yasası yürütmeden kaldırılacak. 60 Yaşında emeklilik yeniden kural olacak.1 Temmuzda yürürlüğe konulacağı birkaç gün önce başbakanca ilan edilen "İşsizlik Sigortası Kararnamesi" yırtılacak.Yeni Kaledonya'da seçmen nüfusunu "Avrupalıların" lehine değiştirmek için kabul edilen, çatışmalara ve dokuz kişinin ölümüne, bir milyar örodan çok kayıba yolaçan Anayasa değişikliği kaldırılacak. (Yeni Kaledonya'da çatışmalar yeniden başlayabilir.)Filistin devleti hemen tanınacak.Ukranya halkına yardım sürdürülecek, verilen söz tutulacak.Böylesi bir cömertlik karşısında akla gelen ilk soru bu çeşmenin suyunun nereden geleceği. Yeni Halk Cephesi kurucularının öteden beri savundukları şu yollardan:"Zenginlerin ve hele çok zenginlerin" malum Chşk'nın 2017'de seçilir seçilmez yürürlükten kaldırdığı Varlık Vergisi Kanunu'un "iklim sorunlarına çözüm için giderler" de dikkate alınarak yeniden yürürlüğe konulması. Birçok gidere sadece bu verginin bile yeteceği ileri sürülüyor: "Çocuklarımıza kağıt ve kalem, sıcak yemek, hastalaramıza doktor ve hastane." Fransa'da son on yıllarda taşrada ve hele kırsal bölgelerde, köy ve kasabalarda doktor yok, hastane yok, sağlık ocağı bile yok. Bunun sonucunda "desert medical" (tıbbi çöl) gibi bir kavram yerleşti fransızcaya.Malum Chbşk'nın devletlerüstü şirketlere, dünya çapında neredeyse tekel biçimine dönüşen "devlere" Fransa'ya gelip yatırım yapmaları için her yıl, evet her yıl 40 kimi kez 50 milyarı bulan güya teşvik primi dağıtılmasından vazgeçilmesi, bu paranın halkın daha iyi yaşaması için harcanması.Yeni Halk Cephesi yöneticileri yapacakları her harcamanın kaç öroya mal olacağının hesabını tek tek çıkaracaklarını ve pek yakında kamuoyuna sunacaklarını da duyurdu.Umud yeniden yeşerdi Seine kıyılarında. Eyfel kulesi selama durdu. Bugün, 15 Haziranda, ülke çapında faşizme karşı yapılacak gösterilerde yarım milyon gösterici bekleniyor.