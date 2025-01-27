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Kaliforniya, ABD'den ayrılmak için ilk adımı attı

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 27 Ocak 2025 04:29:57

Calexit lideri Marcus Ruiz Evans, The Independent'a "Ayrılığı desteklediğinizde deli olduğunuzu düşünüyorlar" diye konuştu. Organizatörler girişim için imza toplamaya başlamak üzere resmi izin aldığından, Kaliforniyalılar 2028 gibi erken bir tarihte birlikten ayrılmak için oy kullanabilir. Kaliforniya Dışişleri Bakanı Shirley Weber perşembe günü yaptığı açıklamada, önlemin ana savunucusu Marcus Ruiz Evans'ın, Kasım 2028 oy pusulasına dahil edilebilmesi için kayıtlı seçmenlerden en az 546 bin 651 imza toplanması gerektiğini duyurdu.



Bu sayı, Kasım 2022 genel seçimlerinde vali için kullanılan toplam oyların yüzde 5'ine karşılık geliyor. Weber'in duyurusuna göre, Fresno'da ikamet eden Ruiz Evans'ın imzaları ilçe seçim yetkililerine teslim etmek için 22 Temmuz 2025'e kadar süresi var. Ruiz Evans'ın internet sitesinde "CALEXIT, yasalarımızın Washington'da bizim seçmediğimiz bürokratlar tarafından değil, Kaliforniya halkı tarafından belirlenmesi anlamına geliyor" deniyor.

“Bu, Kaliforniya sınırlarında başlayan ve biten bir hükümete sahip olmamız anlamına geliyor. Bu, Kaliforniya vergi mükelleflerinin cebinden hortumlanan paranın sona ermesi anlamına geliyor. En önemlisi de hayatımızda ilk kez kendi kaderimizi kendimizin kontrol edeceği anlamına geliyor.”

2012'den bu yana ayrılma çabası içinde olan Ruiz Evans, yıllar süren girişimlerinin ardından projeden vazgeçen bir önceki ortağının aksine, sıkı bir Donald Trump karşıtı.

Evans, The Independent'a ikilinin üstesinden gelinmesi imkansız olan kutuplaştırıcı siyasi farklılıklar nedeniyle yollarını ayırdığını söyledi. Ayrıca kapısının önünde FBI ajanları tarafından Louis Marinelli hakkında sorgulanışını anlattı. New York'un Buffalo kentinden sıkı Trump destekçisi Marinelli'nin ayrılıkçı aktivitelerinin Rus istihbaratınca fonlandığı iddia edilmişti.

Marinelli, 2023'te Ionov ve diğer birkaç kişi federaller tarafından suçlanana kadar, Rus bağışçısı olduğu iddia edilen Aleksandr Ionov'un Kremlin'in güvenlik servisleriyle bağlantılı olduğunu bilmediğini söylemişti.



Ruiz Evans cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ayrılığı desteklediğinizde deli olduğunuzu düşünüyorlar" dedi.

"Donald Trump'tan nefret ediyorum."

"Ben safkan Meksikalıyım. Televizyona çıkıp tüm Meksikalıların tecavüzcü olduğunu söylediği gün, '********* gitsin' dedim."

"Trump'ın kadınlarla, LGBTQ bireylerle uğraştığını gördüğümde... Ailem bundan kaçmak için Teksas'tan Kaliforniya'ya gitti. Trump'a bakmak bana annemin ve büyükannemin gitmeden önce anlattıkları tüm korku hikayelerini hatırlatıyor."

Uluslararası Para Fonu'na göre Kaliforniya sadece ABD'nin en kalabalık değil, aynı zamanda dünyanın 5. en büyük ekonomisine sahip en zengin eyaleti.

Trump, eyaleti kasıp kavuran ve iklim değişikliği ve kendisinin desteklediği fosil yakıt kullanımıyla ilişkilendirilen yıkıcı orman yangınlarının ardından Kaliforniya'nın yeniden inşası çin federal yardıma koşullar eklemeyi teklif etmişti.

Başkan, sosyal medya paylaşımlarında ve basın toplantılarında Demokratlara "Newscum" (Newsome ve pislik anlamına gelen scum'un birleşimi) diyerek Kaliforniya Valisi Gavin Newsome'la kavga etmeyi sürdürüyor.

The Independent'a konuşan Ruiz Evans, Kaliforniyalıların 6 Ocak 2021 ayaklanmasının ardından Trump'ın seçim zaferine çok öfkelendiğini ve hayalini gerçeğe dönüştürmek için destek toplayabileceğine inandığını söyledi.

Kaynak : independent.co.uk

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