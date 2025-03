Kategori: Dünya | 0 Yorum | 05 Mart 2025 00:40:19













Hakeem Jeffries'in Temsilciler Meclisi grubu kavga için can atıyor: "Bir noktada insanın kahrolası bir omurgaya sahip olması gerekiyor." Donald Trump geçen hafta Kongre'nin "temiz, geçici bir hükümet finansmanı tasarısı" geçirmesini istediğini açıkladığında, federal bir kapanmanın olasılığı neredeyse sıfıra inmeliydi. Sonuçta, kapanma tehditleri genellikle harcamaları kısmaya niyetli muhafazakar sertlik yanlıları tarafından yönlendiriliyor; peki onları hizaya getirip hükümetin açık kalmasını sağlayacak Trump'tan daha iyi kim olabilir?Yani Trump'ın son altı haftada Washington'ı ne kadar dramatik bir şekilde sarstığının kanıtı, kapanma olasılığının azalmamış olması. Aslında, benim raporlamama göre, artmış bile olabilir. Bu sefer kavga çıkarmak için can atanlar Demokratlar ; Trump'ın onayladığı ve vekil işadamı Elon Musk'ın neşeyle uyguladığı Hükümet Bakanlığı Verimliliği kesintileri yüzünden.Hafta sonu görüştüğüm çok sayıda iyi konumdaki Demokrat kaynağa göre, Temsilciler Meclisi'ndeki kıdemli Demokratlar son günlerde DOGE kesintileri nedeniyle hükümeti kapatmaya istekli olup olmadıklarını öğrenmek için üyelerine özel anketler düzenlediler.Şimdiye kadar çok az dirençle karşılaşıyorlar.Her görüşten Demokratlar, hatta uzun zamandır kapanmaya karşı çıkan bazı merkezciler bile, "temiz" bir harcama tasarısına oy vermenin Musk'ın tartışmalı çalışmalarını zımnen kutsamak olacağını düşünüyor. Cumhuriyetçilere ajansları açık tutmak için ihtiyaç duyacakları oyları vermemenin daha az kötü olacağına inanıyorlar."Kimse kapanma istemiyor, ancak Musk ve Trump'ın özellikle sağlık hizmetlerine bir yıkım topu atması nedeniyle olan bitene yardım ve yataklık etmek istemiyorlar," dedi, konuştuğum diğerleri gibi parti içi konuşmalar hakkında açıkça konuşmak için anonimlik hakkı verilen kıdemli bir Temsilciler Meclisi Demokrat yardımcısı. "Buna neden ortak olalım ki?"Kıdemli bir Demokrat milletvekili daha açık sözlüydü: "Bir noktada lanet olası bir omurgaya sahip olmanız gerekir. Eylül ayına kadar onlara boş çek vermeyeceğim."Bu, sadece birkaç hafta öncesine göre büyük bir dönüş. Şubat ayının başlarında, solun Musk'a karşı bir duruş sergilemek için 14 Mart hükümet fonlama son tarihini kullanma çabasını küçümsedim - ve ardından Capitol'ün her iki tarafındaki bir dizi üst düzey Demokrat yetkiliden, özel olarak benim değerlendirmemle aynı fikirde olduklarını duydum.Demokratların neden olduğu bir kapanmanın, partilerine siyasi olarak ters tepeceğini ve Musk'ın federal ajanslarda yolunu kesip yakarak açmasını daha da güçlendireceğini kabul ettiler. Ve tabanın ateşle oynamanın cevap olmadığını anlamamış gibi görünmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradılar.Peki, fonlama son tarihinin iki haftadan az bir süre kala?"İnsanlar artık daha tehlikeli bir pozisyonun, hesap verebilirlikte herhangi bir değişiklik olduğu algısı olmadan oy vermek olduğunu düşünüyor," dedi bana ikinci kıdemli Temsilciler Meclisi Demokrat yardımcısı. "Şu anki teşvik yapısı, onlara oy sağlamak değil."Elbette, değişimin bir kısmını müzakere taktiklerine bağlayabilirsiniz. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin Musk'a bazı politika kelepçeleri takmasını istiyor, Cumhuriyetçiler ise bunu kesin bir şekilde reddediyor. Temsilciler Meclisi Tahsisat Başkanı Tom Cole, Pazartesi günü bunu "başarısız bir başlangıç ve Amerikan halkına kaybettikleri bir mücadele" olarak nitelendirdi.Ve Demokrat liderlerin, Temsilciler Meclisi, Senato ve Beyaz Saray'daki kontrolleri göz önüne alındığında, GOP muadillerine mümkün olduğunca çok oy vermeleri için baskıyı artırmaları için her türlü nedenleri var. Gerçek bir kapanma tehdidi olmasa bile, onlar için işleri kolaylaştırmanın bir nedeni yok, değil mi?Ancak Temsilciler Meclisi Demokratları, özelde bile, böyle konuşmuyor. Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile komite liderleri arasındaki son toplantıda, Connecticut'tan en büyük tahsisatçı Rosa DeLauro , Meclis Başkanı Mike Johnson'ın temiz fon uzatmasını yutmalarını sağlamaya çalışacağı konusunda öfkelendi."Kesinlikle hayır!" diye bağırdı, odadaki bir kişi bana söyledi. Jeffries geri adım atmadı ve şimdi liderlik ekibi üyelerinin bu mücadeleyi sonuna kadar götürmeye istekli olup olmadıklarını ölçüyor.Genellikle kapatma kılıç şakırtıları iki partinin uçlarında başlar ve liderler bunu görmezden gelemeyecekleri, kendi işlerini riske atamayacakları noktaya kadar ivme kazanır. Ancak bu sefer, bu öfke liderlik masasının kendisinden geliyor — burada, federal ajansları yok etmek için yıldırım hızındaki Trump-Musk kampanyasına ve bunu durdurmak için mahkeme işlemlerinin buz gibi temposuna yönelik büyüyen bir öfke var.Bazı üst düzey Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri, DOGE kesintilerinin etkilerinin bir tür kapanmaya yol açtığına ve temiz bir fon uzatmasının fiilen statükoyu yeşil ışıkla dolduracağına ve potansiyel olarak Trump ve Musk'a karşı devam eden mahkeme davalarını baltalayacağına inanıyor.Ayrıca, bana söylendiğine göre, Demokratlar, Amerikalılar potansiyel olarak faydalarını kaybetme ve gazilerin işlerinden atılma konusunda daha fazla şey duydukça, halkın DOGE'ye karşı dönmeye başladığını gösteren son anketlerle cesaretlendi. Cumhuriyetçi milletvekillerinin DOGE'ye karşı öfkelenen seçmenlerden bir sürü şey duyduğu son belediye binası protestolarından bahsetmiyorum bile.Belki de en önemlisi, Demokratların liderlik zincirinin her noktasında yalnızca liberal tabandan değil, aynı zamanda daha ana akım olarak gördükleri insanlardan da ses duyuyorlar; bağışçılar, stratejistler ve bir miktar mücadele göstermeleri gerektiğine inanan ve bunu hemen yapmaları gerektiğini düşünen seçmenler.Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların ikinci yardımcısı, "Bu insanlara geri dönüp, 'Evet, buradaki statükoya oy verdim ve ayağa kalkmak için hiçbir şey yapmadım' demek çok zor" dedi.Ancak Temsilciler Meclisi Demokratları için daha da zor olan şey, bir son oyun belirlemek olabilir.Demokratların Temsilciler Meclisi'nde temiz harcama tasarısına karşı oy kullandığını ve kapanmaya izin verdiğini varsayalım: Musk on binlerce federal çalışanı işten çıkarmış olabilir, ancak Sam Amca hala ücretsiz izne çıkarılacak 2 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor.Parmak sallamaların ortasında Cumhuriyetçiler, hükümet dairelerinin yeniden açılması için oylama çağrısında bulunacak ve Demokratları, daireleri kapalı tutmayı ve çalışanları maaşsız evde tutmayı tekrar tekrar seçen taraf olarak gösterecek.Siyasi açıdan bakıldığında, mücadele edilmesi zor bir alan ve özellikle de bir kapanmanın Demokratların şu anki temel mesajını nasıl zayıflatabileceğini düşündüğünüzde, bu durum daha da zorlaşıyor: Trump ve Musk, milyonlarca Amerikalının güvendiği hizmet ve faydaları zayıflatıyor.Şu anda, üst düzey parti liderleri poz veriyor, Cumhuriyetçileri mantıksız olanlar olarak göstermeye çalışıyor. Pazartesi günü Washington'dan Senato Tahsisat Başkan Yardımcısı Patty Murray , "Şu anda kapanmayı isteyen tek kişi Elon Musk," dedi ve Trump ve Johnson'ın istediği altı aylık yasa tasarısı yerine "kısa vadeli" bir geçici çözüm çağrısında bulundu .Jeffries hafta sonu GOP liderlerini finansman görüşmelerinden "çekilmekle" suçladı ve hükümeti finanse etmenin tek başına GOP'a ait olduğunu, çünkü her şeyi onların kontrol ettiğini savundu.Demokratların en üst düzey üyeleri, tam olarak doğru olmayan şu gerçeği herkes kadar iyi biliyor: Tahsisatlar, Senato'daki 60 oy barajı göz önüne alındığında iki partili olmak zorunda ve bu, Cumhuriyetçilerin önerdiği harcama kesintilerine karşı koymak için uzun zamandır kullandıkları bir kaldıraç. Ve bu argüman, nihayetinde halkı ikna edebilecek türden yankı uyandıran bir mesaj değil.Ancak Demokratların, 2013 ve 2019'da sırasıyla sağlık hizmetleri ve sınır politikaları nedeniyle yaşanan ve haftalarca süren Cumhuriyetçi Parti'nin başlattığı kapanışlardan bir ders çıkarmış olabilecekleri ortaya çıktı: Kazanmak her zaman önemli değildir; bazen öfkeli bir tabanla uğraşırken, sadece yel değirmenine karşı savaşmanız gerekir.