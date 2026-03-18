Yazan: Avraham Zafer İşcen | 18 Mart 2026 16:05:24

Bu devrimin öznesi ise tartışmasız biçimde gençlikti. Uzun süredir ekonomik darboğazların, gelecek kaygısının, ifade alanlarının daralmasının ve sistematik biçimde değersizleştirilmenin içinde sıkışmış olan genç kuşak, Saraçhane’de ilk kez kitlesel ölçekte kendini bir özne olarak konumlandırdı. Bu gençlik ne edilgendi ne de yönlendirilmeye açık klasik bir kalabalıktı. Tam tersine, kendi dilini kuran, kendi reflekslerini geliştiren ve kendi kaderine müdahale etme iradesi gösteren bir toplumsal güç olarak ortaya çıktı.









İstanbul’un tarihsel damarlarının kesiştiği noktada yer alan Saraçhane, bir zamanlar yalnızca idari yapıların gölgesinde kalan bir geçiş alanıydı. Ancak belirli bir anda, belirli bir tarihsel eşikte, bu meydan sıradanlığını yırtarak bir irade alanına dönüştü. Artık Saraçhane, sadece taşların, yolların ve binaların bulunduğu bir yer değil; bir halkın içinden yükselen sesin, özellikle gençliğin bastırılmış enerjisinin açığa çıktığı bir merkezdi. Bu yüzden burada yaşananlar basit bir protesto değil, doğrudan doğruya bir zihniyet kırılması, bir eşik aşımı ve en net haliyle bir devrimdi.Bu noktada Saraçhane’de yaşananları anlamak için yalnızca meydandaki fiziksel kalabalığa bakmak yeterli değildir. Asıl dönüşüm, görünmeyen alanda, yani bilinçte gerçekleşti. Gençler ilk kez bu kadar net biçimde şunu fark etti: Yalnız değillerdi. Aynı sıkışmışlığı yaşayan, aynı öfkeyi hisseden ve aynı umudu taşıyan binlerce, on binlerce insan vardı. Bu farkındalık, bireysel korkuların kolektif cesarete dönüşmesini sağladı. Korku, yerini dayanışmaya bıraktı. Sessizlik, yerini söz almaya.Saraçhane’deki gençlik hareketi, klasik siyasal hareketlerin katı kalıplarını da yerle bir etti. Burada ne hiyerarşik bir liderlik vardı ne de tek bir merkezden yönetilen bir organizasyon. Hareket yataydı, akışkandı ve sürekli kendini yeniden üretiyordu. Sosyal medya, bu sürecin en önemli araçlarından biri haline geldi; ancak belirleyici olan dijital değil, fiziksel varlıktı. İnsanlar ekranlardan çıkıp meydanda yan yana durdukça, hareket gerçek bir güce dönüştü.Bu hareketin en çarpıcı yönlerinden biri de diliydi. Saraçhane’de konuşulan dil, alışıldık siyasal retorikten farklıydı. Daha doğrudan, daha sert ama aynı zamanda daha yaratıcıydı. Mizah, ironi ve zekâ, sloganların ve pankartların içine sızmıştı. Bu, gençliğin yalnızca öfkeli değil, aynı zamanda üretken ve zihin olarak da dirençli olduğunu gösteriyordu. Onlar sadece karşı çıkmıyor, aynı zamanda yeni bir ifade biçimi inşa ediyordu.Ancak bu süreci sadece romantize etmek eksik olur. Çünkü Saraçhane’deki hareket aynı zamanda büyük bir gerilim alanıydı. Devlet ile toplumun karşı karşıya geldiği, sınırların test edildiği ve güç dengelerinin açık biçimde hissedildiği bir sahneydi. Bu sahnede gençlik, yalnızca slogan atan bir kalabalık değil; aynı zamanda risk alan, bedel ödemeyi göze alan bir aktör haline geldi. Bu, hareketin ciddiyetini ve tarihsel önemini artıran en temel unsurlardan biriydi.Saraçhane’de yaşananlar, Türkiye’de uzun süredir biriken sosyolojik basıncın yüzeye çıkması olarak da okunabilir. Yıllardır ertelenen talepler, görmezden gelinen sorunlar ve bastırılan duygular, bu meydanda bir araya geldi. Bu yüzden Saraçhane yalnızca bir sonuç değil, aynı zamanda bir birikimin patlama noktasıydı. Ve bu patlama, kontrolsüz bir kaos değil; aksine belirli bir bilinç ve yön duygusu taşıyordu.Gençliğin bu süreçte oynadığı rol, geleceğe dair de önemli ipuçları veriyor. Çünkü burada ortaya çıkan şey sadece bir anlık mobilizasyon değil, uzun vadeli bir dönüşüm potansiyelidir. Saraçhane’de bulunan gençler, artık eski pasif konumlarına geri dönmeyecek bir deneyim yaşadı. Kendi güçlerini gördüler, birlikte hareket etmenin etkisini hissettiler ve en önemlisi, değişimin mümkün olduğunu somut olarak deneyimlediler.Bu deneyim, bireysel hayatlara da doğrudan etki etti. Birçok genç için Saraçhane, sadece bir meydan değil; bir uyanış anıydı. Kendi kimliğini, duruşunu ve sınırlarını yeniden tanımladığı bir eşikti. Bu nedenle Saraçhane’nin etkisi, yalnızca siyasi analizlerle açıklanamaz; aynı zamanda psikolojik ve kültürel bir dönüşüm olarak da ele alınmalıdır.Bugün Saraçhane’ye bakıldığında, belki fiziki olarak her şey aynı görünebilir. Ancak o meydanın anlamı artık değişmiştir. Orası artık sadece bir yer değil; bir hafıza, bir deneyim ve bir referans noktasıdır. Gelecekte yaşanacak her toplumsal hareket, doğrudan ya da dolaylı olarak Saraçhane’de yaşananlardan izler taşıyacaktır.Sonuç olarak Saraçhane’de olan şey, klasik anlamda bir devrim tanımına sığmayabilir. Ancak kesin olan bir şey var: Orada bir şey değişti. İnsanların kendilerine bakışı, birbirleriyle kurduğu ilişki ve en önemlisi, kendi güçlerine dair algıları dönüşüme uğradı. Ve bu tür dönüşümler, tarih boyunca her zaman en kalıcı olanlar olmuştur.Saraçhane’de gençlik yalnızca bir meydanı doldurmadı. Kendi kaderine müdahale etti, sessizliği parçaladı ve iradenin ne anlama geldiğini yeniden tanımladı. Bu yüzden Saraçhane, sadece geçmişte kalmış bir an değil; hâlâ devam eden bir sürecin başlangıcıdır. Ve bu başlangıç, her ne kadar bir meydanda doğmuş olsa da, etkisi çok daha geniş bir coğrafyaya ve zamana yayılacak kadar güçlüdür.