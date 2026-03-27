Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Avraham Zafer İşcen | 27 Mart 2026 03:08:16

Bu kutuplaşma, değişik üniversite kampüslerinde ve kentin sokaklarında giderek fiziksel çatışmalara dönüşmüş, 1976–1980 arasındaki dönemde binlerce kişi siyasi şiddet, saldırı ve provokasyonlar nedeniyle yaşamını yitirmiş, çok sayıda saldırı sivillere ve örgütlü gruplara yönelmiştir. Bu atmosferin en trajik ve simgesel örneklerinden biri 8 Ekim 1978’de Ankara’nın Bahçelievler semtinde Türkiye İşçi Partisi üyesi yedi üniversite öğrencisinin silahlı bir militan grup tarafından katledilmesi olayıdır ve bu olay tarih literatüründe Bahçelievler Katliamı olarak yer almıştır.









1970’li yıllar Türkiye’si, ekonomik istikrarsızlığın, öğrenci hareketlerinin, işçi sendikalarının ve küresel Soğuk Savaş dinamiklerinin etkisiyle siyasal kutuplaşmanın en üst seviyeye çıktığı bir dönem olarak kayda geçmiştir. Bu dönemde sol eğilimli örgütler arasında işçi sınıfı odaklı Türkiye İşçi Partisi (TİP), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) gibi farklı ideolojik arkaplanlara sahip gruplar yer alırken, bunların siyasi söylemleri genellikle anti-emperyalist, devlet karşıtı ve sınıf mücadelesine dayalı bir hukuk anlayışı etrafında şekillenmiştir. Buna karşılık sağ-milliyetçi çevreler, anti-komünist retorik, ulusal birlik vurgusu ve devletin güvenlik reflekslerini merkeze alan örgütlenme biçimleri geliştirmiştir.Bahçelievler Katliamı, bir öğrenci evinin gece vakti basılması şeklinde gerçekleşmiş, saldırı grubunun evde silahsız bulunan gençleri hedef alarak ilk beşini evde yüzüstü yatırıp ateşle öldürdüğü ve ardından iki genci arabaya bindirerek şehir dışına götürüp başlarına ateş ederek infaz ettiği şekilde cereyan etmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmalar neticesinde fail profilleri ortaya konmuş, bu grupta yer alan isimlerden biri olarak Haluk Kırcı ve diğer bazı militanlar tanımlanmıştır. Kırcı ve arkadaşları, katliam sonrası yaptıkları savunmalarda eylemin “ideolojik bir intikam” olduğunu iddia etmişlerse de hem kamuoyu hem de hukuk çevreleri tarafından bu gerekçe reddedilmiştir. Bu militan grubun ideolojik kökenleri, o dönemde sağ paramiliter hareketler içerisinde örgütlenmiş olan ve Ülkü Ocakları ile bağlantılı gençlik örgütleri olarak tanımlanan militan çevrelere dayanmaktadır ve bu unsurların devletin anti‑komünist söylemleri ile örtük şekilde örtüştüğü kabul edilmektedir. Bahçelievler Katliamı, bu çerçevede 1970’lerin siyasal atmosferinde sağ‑sol kutuplaşmasının en kanlı tezahürlerinden biri olarak yorumlanmıştır.Olayın fail profilleri ve ideolojik arka planı incelendiğinde, Bahçelievler Katliamı’nın yalnızca bir suç eylemi olmadığı, aynı zamanda Türkiye’deki ideolojik şiddetin, devlet reflekslerinin ve gayriresmî güç ağlarının örtük etkileşimlerinin de bir göstergesi olduğu ortaya çıkar. Bu dönemde sol örgütler, küresel sol geleneğin yanı sıra yerel ekonomik adaletsizlik ve toplumsal eşitsizlik gibi sosyo‑ekonomik etkenlerden beslenen bir ideolojik söylem inşa ederken, sağ paramiliter unsurlar anti‑komünist vurgularla kamu güvenliği algısını güçlendirmeye çalışmışlardır. Bu bağlamda Bahçelievler Katliamı, sadece TİP’li gençlere yönelik bir saldırı olarak değil, aynı zamanda siyasal şiddetin normalleştiği, devletin güvenlik söylemleri ile radikal paramiliter unsurların birbirini tahrik ettiği bir ortamın ürünü olarak değerlendirilmelidir. Dönemin tarihsel dinamikleri, ekonomik krizlerin derinleşmesi, genç nüfusun artan politik katılımı, üniversitelerdeki ideolojik mücadeleler, sendikal hareketler ve küresel jeopolitik baskılar gibi çok katmanlı unsurların etkileşimiyle şekillenmiş, bu etkileşim siyasal şiddeti olağanlaştırmıştır.Bahçelievler Katliamı’na ilişkin yargı süreci, Türkiye’nin hukuk tarihi açısından da önemli bir örnek teşkil etmiştir. Soruşturmalar sonucunda militan grubun üyeleri tespit edilmiş, Başta Haluk Kırcı, Ünal Osmanağaoğlu ve Bünyamin Adanalı olmak üzere birçok fail mahkeme tarafından yargılanmış ve yedişer kez idama mahkûm edilmişlerdir. Ancak daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde idam cezasının kaldırılmasıyla bu cezalar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına dönüştürülmüş, bu durum hem cezanın ideolojik etkisi hem de hukuki normların dönüşümü açısından farklı bir boyut kazanmıştır. Yıllar içinde bu hükümlüler çeşitli adli yollarla tahliye edilmiş; özellikle 1990’ların sonu ve 2000’lerin başındaki serbest bırakılmaları toplumun farklı kesimlerinde derin tepkilere yol açmıştır. Bu tahliyeler, yalnızca Bahçelievler Katliamı’nı gerçekleştiren kişilerin yeniden özgürlüklerine kavuşması değil, aynı zamanda siyasi şiddet ve cezalandırma mekanizmalarının hukukî tartışmalara konu olması bağlamında önemli bir örnektir.Bahçelievler Katliamı sonrası yargı süreci ve serbest bırakmalar, Türkiye toplumunda uzun süre etkisini sürdüren bir travma yaratmış, sol çevreler ve demokratik kitle örgütleri tarafından her yıl 8 Ekim’de anma programları ile hatırlanmaya devam etmiştir. Bu anmalar sadece yaşamını yitiren gençleri anmak değil, aynı zamanda siyasal şiddeti önleme, demokratik normları yeniden hatırlama ve hukukun üstünlüğüne dikkat çekme gibi daha geniş toplumsal hedeflere hizmet etmiştir. Anma etkinlikleri, olayın tarihî bağlamıyla birlikte, Türkiye’deki demokratik süreçlerin siyasal şiddetle nasıl sınandığını sorgulayan bir bilinç ve hafıza pratiğini derinleştirmiştir.Bahçelievler Katliamı, Türkiye’nin yakın tarihindeki siyasi şiddetin en dramatik örneklerinden biri olarak sadece bir cinayet vakası değil; ideolojik kutuplaşmanın yükseldiği, paramiliter grupların sokak düzeyinde etkin olduğu, devlet refleksleriyle gayriresmî güç odaklarının örtük temas halinde bulunduğu bir dönemsel dinamiğin sonuçlarından biri olarak değerlendirilmelidir. Olayın faili olarak yargılanan ve yıllar sonra tahliye edilen şahısların hukuki süreçleri, Türkiye’de siyasi şiddet vakalarının adalet sistemi tarafından nasıl ele alındığını, ceza politikalarının nasıl değiştiğini ve toplumun bu konudaki algılarını yeniden şekillendirdiğini göstermektedir. Bu tarihî olay, Türkiye’de siyasal şiddetin normalleşme riskini, demokratik normların ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin bu tür vakalar karşısında nasıl sınandığını toplumsal düzeyde ortaya koymaktadır; aynı zamanda Bahçelievler Katliamı, tarihî hafızanın canlı tutulmasının ve demokratik hesap verebilirliğin sağlanmasının önemini vurgulayan bir vakıa olarak kalarak, geçmişle yüzleşmenin ve toplumsal barışın sağlanmasının dinamik bir sürecin gerekliliğini ortaya koyar.