Saraçhane’de Halk Var, Liderler Nerede Cesaretin Yerine Sessizliği Seçenlere Açık İsyan!

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Avraham Zafer İşcen | 27 Mart 2026 03:30:15

Bu ülkenin meydanları suskun değil; suskun olan, o meydanların sesini omuzlayıp büyütmesi gerekenlerdir. Saraçhane’de toplanan kalabalık, yalnızca bir anlık öfkenin değil, yılların biriktirdiği adaletsizlik hissinin, görmezden gelinmiş taleplerin, bastırılmış umutların dışavurumudur. Bu insanlar bir “organizasyonun parçası” oldukları için değil, kendi hayatlarının daraldığını, nefeslerinin kesildiğini hissettikleri için oradadır. Ve tam da bu yüzden, böylesi anlarda siyaset kurumu ya tarihin önüne geçer ya da tarihin gerisinde kalır.

Bugün tartıştığımız şey basit bir “pasiflik” meselesi değildir. Bu, irade meselesidir. Bu, yön verme cesareti ile kalabalığın arkasına saklanma arasındaki farktır. Çünkü halk bazen kendi yolunu bulur, ama o yolun bir istikamete dönüşmesi için bir siyasal akla, bir kararlılığa ihtiyaç vardır. Gezi Parkı protestoları bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Orada milyonlar vardı; cesaret vardı, yaratıcılık vardı, dayanışma vardı. Ama yön yoktu. Ve yön olmayınca, o büyük dalga kıyıya vurdu, dağıldı, geriye hatıralar ve kırgınlıklar bıraktı.



Bugün aynı hatanın eşiğinde dolaşmak, yalnızca bir siyasi tercih değil, tarihsel bir sorumluluktan kaçıştır. Çünkü halkın sokağa çıktığı anlar, sıradan zamanlar değildir. O anlar, toplumun kaderinin yeniden yazılabileceği anlardır. Ve o anlarda “bekleyelim”, “zamana bırakalım”, “gerilimi artırmayalım” demek; çoğu zaman gerilimi düşürmek değil, umudu söndürmek anlamına gelir. Zira umudun karşısındaki en büyük düşman baskı değil, belirsizliktir.

Elbette sokak çağrısı yapmak risklidir. Elbette devletin refleksleri sert olabilir. Elbette hukuki bedeller vardır. Ama siyaset dediğimiz şey zaten risk alma sanatıdır. Eğer her riskten kaçınılacaksa, eğer her ihtimal “ya kötü olursa” diye törpülenecekse, o zaman ortada siyaset değil, yalnızca idare kalır. Ve idare edenler, hiçbir zaman tarih yazmazlar; tarihi yazanlar, o kritik anlarda adım atanlardır.

Saraçhane’deki kalabalık bir işaret fişeğidir. Bu fişeği görüp de “henüz erken” diyenler, aslında hiçbir zaman “tam zamanı” bulamayacak olanlardır. Çünkü doğru zaman, bekleyerek değil, yaratarak gelir. Eğer muhalefet liderleri o kalabalığın önüne geçip “yürüyoruz” diyebilseydi, evet, risk olurdu. Evet, çatışma ihtimali artardı. Ama aynı zamanda ilk kez bu ülkede insanlar, yalnız olmadıklarını, bir iradenin arkasında birleşebileceklerini somut olarak hissederdi. Bu duygu, bazen bütün dengeleri değiştirir.

Bugün eksik olan şey sadece hareket değil, anlatıdır. Halkın öfkesi var ama bu öfkenin yönü yok. İnsanlar rahatsız ama bu rahatsızlığın politik karşılığı net değil. İşte liderlik tam burada devreye girer: dağınık duyguları bir hedefe dönüştürmek, korkuyu kararlılığa çevirmek, kalabalığı topluma, toplumu harekete dönüştürmek. Bu yapılmadığında, en büyük kalabalıklar bile bir süre sonra yorulur, dağılır ve yerini daha derin bir umutsuzluğa bırakır.

Pasiflik bazen strateji olabilir; ama sürekli pasiflik, strateji değil alışkanlıktır. Ve alışkanlık haline gelmiş temkin, zamanla korkuya dönüşür. Korkuyla siyaset yapılır mı? Yapılır. Ama korkuyla sadece kaybetmemeye oynanır; oysa bu ülkenin ihtiyacı kaybetmemek değil, kazanmaktır. Kazanmak ise ancak risk alarak, inisiyatif koyarak, gerektiğinde bedel ödemeyi göze alarak mümkündür.

Bu yüzden mesele bir yürüyüş çağrısından ibaret değildir. Mesele, bu ülkenin muhalefetinin kendi rolünü nasıl tanımladığıdır. Seyirci mi olacak, yoksa özne mi? Tepki veren mi olacak, yoksa yön veren mi? Kalabalığın arkasında mı duracak, yoksa önüne mi geçecek? Bu soruların cevabı verilmeden, hiçbir meydan gerçek anlamda bir değişimin başlangıcı olamaz.

Ve belki de en acı gerçek şudur: Halk çoğu zaman liderlerinden daha cesurdur. Sokakta bunu defalarca gördük. İnsanlar copun karşısına çıktı, gazın içine yürüdü, gözaltıyı göze aldı. Ama aynı cesareti, o insanların oy verdiği, umut bağladığı liderlerde her zaman göremedi. İşte kırılma tam da burada başlıyor. Çünkü halk bir noktadan sonra şunu sorar: “Ben buradayım, peki siz neredesiniz?”

Tarih bu sorunun cevabını affetmez. Ya o anda orada olursunuz ya da sonradan ne söylerseniz söyleyin, eksik kalır. Saraçhane gibi anlar, sadece birer protesto değil, birer turnusol kağıdıdır. Kim gerçekten değişim istiyor, kim sadece değişim söylemiyle varlığını sürdürüyor, o anlarda ortaya çıkar.

Bu yüzden bugün ihtiyaç duyulan şey daha fazla temkin değil, daha fazla iradedir. Daha fazla hesap değil, daha fazla cesarettir. Çünkü bu ülkenin insanları artık sadece konuşan değil, yürüyen; sadece eleştiren değil, yön veren; sadece izleyen değil, değiştiren bir siyaset görmek istiyor. Ve o siyaset ortaya çıkmadığı sürece, her meydan bir umut olarak doğacak, sonra yavaş yavaş sönüp gidecektir.

