Amerikan egemenliğinin ahlakı çöküşü: Yeni Bir Barbarlık Çağı

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Ferruh Dinçkal | 07 Nisan 2026 13:40:32

Amerika Birleşik Devletleri’nin güncel siyasal yönelimi, artık kendine özgü liderlerin kişisel hırslarıyla açıklanamayacak kadar derin bir dönüşümün ürünüdür. Trump ve çevresindeki siyasetçiler yalnızca bireysel figürler değildir; onlar, uzun süredir mayalanan bir toplumsal çürümenin dışavurumudur. Bugün ABD’nin en tepesinde görülen saldırganlık, pervasızlık ve hukuksuzluk, bir kişinin karakterinden çok, onu iktidara taşıyan sınıfın tarihsel çıkarlarını yansıtmaktadır.



Yeni Bir Eşik: Açık Barbarlığın Normalleşmesi

ABD başkanlarının geçmişte işlediği suçlar gizli kapaklı yürütülür, ortaya çıktığında “talihsiz sapmalar” olarak sunulurdu. Devlet, en azından biçimsel olarak hukuka ve demokrasiye bağlı görünme ihtiyacı hissederdi. Bugün bu dönem kapanmıştır. Trump yönetimi, emperyalist şiddeti artık saklamaya gerek duymayan bir açıklıkla ifade etmektedir.

Bir ülkenin altyapısını yok etmekle övünmek, bir halkı “Taş Devri’ne döndürmekle” tehdit etmek, liderlerin öldürülmesini bir mafya babasının rahatlığıyla anlatmak… Bunlar yalnızca bir bireyin patolojisi değildir. Bunlar, suça alışmış ve bundan utanmayı bırakmış bir egemen sınıfın ruh halidir.

1991’den Bugüne: Sınırların Kaldırıldığı Bir Dünya

Sovyetler Birliği’nin çözülmesi, ABD’nin küresel siyasetteki tüm kısıtlamalarını ortadan kaldırdı. 
1991 Irak işgali, 
1999 Yugoslavya bombardımanı, 
2001 Afganistan ve 
2003 Irak savaşları, CIA’nın işkence ağları, 
Libya’nın parçalanması… 

Tüm bu süreçler, Washington’ın şiddeti bir yönetim tekniği olarak benimsediği bir dönemin kilometre taşlarıdır.

Bugün Gazze’de ve İran’da görülen yıkım, bu uzun çizginin mantıksal sonucudur. Gazze’de soykırımın uluslararası sistem tarafından fiilen kabul edilmesi, yeni bir norm yaratmıştır. Bu norm, artık 90 milyondan fazla nüfusa sahip bir ülkeye uygulanmaktadır.

İran’a Yönelik Saldırı: Diplomasiye Karşı Kasıtlı Bir Hakaret

28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a 12 saat içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 900 hava saldırısı, yalnızca askeri bir operasyon değil, diplomasi kavramına yönelik bilinçli bir saldırıdır. İran’ın siyasi ve askeri liderliğinin hedef alınması, ülkenin altyapısının sistematik biçimde yok edilmesi, hastanelerin, okulların, kültürel alanların ve hatta nükleer tesislerin vurulması, modern savaş hukukunun tüm ilkelerinin açıkça reddedildiğini göstermektedir.

Minab’daki kız ilkokulunun vurulması ve yüzlerce çocuğun ölümü karşısında sergilenen kayıtsızlık, bu yeni barbarlığın en çıplak ifadesidir.

Ahlakın Sınıfsal Doğası: Seçici Öfke, Seçici Sessizlik

On yıllardır akademik çevreler ve liberal yorumcular, devrimci şiddeti ahlaki bir sapma olarak sunmak için büyük çaba harcadı. Troçki’ye, Bolşeviklere ve 1917 Devrimi’ne yönelik bitmeyen ahlaki saldırılar bunun örneğidir. Ancak aynı çevreler, emperyalizmin gerçek vahşetiyle karşılaştıklarında sessizleşmektedir.

Bir halk bombalar altında yok edilirken, çocuklar enkaz altında kalırken, işkence sistematik hale gelirken, polis yoksulları sokak ortasında öldürürken bu çevrelerin ahlaki coşkusu buharlaşmaktadır. Bu seçicilik, ahlakın sınıfsal karakterini tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır.

Kapitalist Ahlakın Yeni Formülü

Aydınlanma çağının burjuva ahlakı, insanı amaç olarak gören evrensel ilkelerden söz ederdi. Bugün kapitalist egemen sınıfın gerçek ilkesi çok daha yalındır:

“Halklar, toplumlar ve hatta uygarlık, egemenlerin gücünün kullanımında harcanabilir varlıklardır.”

Bu, finansal yağma ve toplumsal yıkım üzerine kurulu bir düzenin ahlakıdır. Bu ahlak, yalnızca dışarıda değil içeride de hüküm sürmektedir: polis şiddeti, yoksulların kriminalize edilmesi, işçi sınıfı mahallelerinin militarize edilmesi, devletin hukuksuzluğa yönelmesi aynı kaynaktan beslenmektedir.

Oligarşinin Çöküşü ve Toplumsal Karşıtlık

ABD’de servetin aşırı yoğunlaşması, siyasal gücün de aynı ellerde toplanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Mahkemeler, medya, üniversiteler, istihbarat aygıtı ve siyasi partiler, bir avuç mali aristokratın çıkarlarını koruyan mekanizmalara dönüşmüştür. Böyle bir toplumun suçlular tarafından yönetildiğini söylemek abartı değil, gerçekliğin tanımıdır.

Ancak bu çürüme süreci kendi karşıtını da yaratmaktadır. ABD halkının kolektif bilincinde hâlâ Jefferson’ın, Lincoln’ın, İç Savaş’ın ve eşitlik idealinin izleri vardır. İşçiler ve gençler arasında adalet duygusu, zorbalığa karşı tiksinti ve gerçeğe duyulan ihtiyaç derin köklere sahiptir. Bu duygular, sınıf mücadelesinin yükselişiyle birlikte yeniden canlanmaktadır.

Yeni Bir Ahlak, Yeni Bir Mücadele

İran halkı ahlaksız emperyalizme boyun eğmeyecektir. Ancak bu direnişin gerçek gücü, uluslararası işçi sınıfının dayanışmasından gelecektir. Dehşete kapılmak yeterli değildir; dehşet örgütlü bir karşılıkla birleşmediğinde umutsuzluğa dönüşür.
Bugün ihtiyaç duyulan şey, enternasyonalist bir sosyalist programla yönlendirilen, dayanışma ve insanlık değerleri üzerine kurulu yeni bir devrimci ahlaktır. Bu ahlak, insanların kâr uğruna harcanabilir nesnelere indirgenmesini reddeder; zorbalığa karşı uzlaşmaz bir duruşu savunur; uygarlığın en yüce ideallerini sahiplenir.

Gerçek ahlaksızlık, devrimci sosyalistlere yada sosyal demokratlara değil; soykırım yapan, bunu finanse eden ve meşrulaştıran egemen sınıflara aittir. Bu suçluluğa karşı durabilecek tek güç, uluslararası emekçilerin birliğidir. Onun mücadelesi yalnızca siyasi bir zorunluluk değil, insanlığın geleceğinin koşuludur.


Borsa Değil Soygun Sahası Bu Vurgunun Asıl Ortağı Kim
Baltık Hava Sahasında Alarm Rusya’dan Gelen Dronlar NATO Sınırlarını Test Ediyor
Teğmen Ebru Eroğlu’nun İadesi Reddedildi Hukuk, Vicdan ve Milletin Yitirdiği Adalet
Anarad Hiğutyun Okulu: Kadıköy’den Nazim Hikmet Kültür Merkezi’ne, Kapanan Bir Kökün Hikâyesi ve Bugüne Yansıması
Rus Ordusunda Ölümün Sonrası Kafalar Kesiliyor, İnsanlık Tükendi
Amerikan egemenliğinin ahlakı çöküşü: Yeni Bir Barbarlık Çağı
Trump'ın İran kumarı, yıkmayı hedeflediği rejimi daha da güçlendirdi.
Ülkelerin birbirini 'eğlence olsun diye' vurabildiği yeni dünya düzeni
Hackerlar FBI'ın Epstein dosyalarına sızdı.
İran Savaşı Aslında Çin'le İlgili

SOFRAYA KONAN HER LOKMA, BU DÜZENDE BİR SINAVDIR!
İran savaşı, küresel tahvillerde 2,5 trilyon dolarlık bir kayba yol açtı
Dünya ekonomisi, İran savaşının etkilerinin “ön faturasını” bekliyor.
Von der Leyen, AB'nin ticaret anlaşmasında sona yaklaştığı Avustralya’yı ziyaret edecek.
Yeni Sömürgecilik: Enerji, Mineraller ve Kaynak İmparatorluğunun Geri Dönüşü
DSÖ’den korkutan uyarı: Cinsel organlara yerleşen 'melez' parazit kıta değiştiriyor!
Zulüm Normalleştiğinde Merhamet Radikaldir…
Avrupa’da en fazla Türk’ün yaşadığı ülkeler hangileri?
"En ciddiyetsiz nesil": Z kuşağı neden kasten gülünç olmayı seçiyor?
Güney Karolina'nın Unutulmuş Osmanlıları: Sumter Türklerinin Şaşırtıcı Gerçeği

İnsan neden yazar? İçimizdeki toplumsal sorumluluğu aramak
Tora, Stranger Things 5, Upside Down ve İnsan Ruhunun Metafiziği
2025'in Türkiye’deki en önemli 10 arkeolojik keşfi
Osmanlı İmparatorluğu'nda Kahvehaneler: Bir Sosyo-Politik Etki
Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
Einstein'ın hayran kaldığı filozof: Spinoza'nın aklınızı başınızdan alacak radikal fikri
Adalet Kavramına Filozofların Gözünden Bir Yolculuk
KE.KE.ME. (KKM)
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Aynı Ürün Türkiye’de Neden Katbekat Daha Pahalı? % 3,279’luk Fark Gündem Oldu…
Otomotiv devi, 2028'den itibaren insansı robotlarla üretim yapacak.
Avustralyalı teorik fizikçiler: 'Paradoks olmadan zaman yolculuğu yapmak mümkün'
Axiom Raporu: Siber Güvenlik ve Çin-ABD İlişkilerine Etkisi
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.

En eski evcil köpekler Anadolu'dan çıktı: Tüm bitki ve hayvanlardan önce evcilleştiler
Roma Yıkım Tabakası Altında Bulunan Mikve, Kudüs’te Dini Pratik, Mekansal Hafıza ve Arkeolojik Tanıklık
Bilim insanları beynin beş farklı yaşam evresinden geçtiğini açıkladı: Kritik dönüm noktaları 9, 32, 66 ve 83 yaş…
Amerika kıtasında 'olmaması gereken' yeni bir insan türü keşfedildi: Checua nedir? Türkler ile bağlantıları var mı?
NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
Türkiye otokratik rejimler arasında
Turist sayısını en çok artıran ülkeler açıklandı.
Bugünün dünyasını şekillendiren, Batı tarihinin unutulan isyan yılı: 1911
Türkiye’de üniversite mezunlarının geliri Avrupa’nın en düşük seviyesinde…
Gerçek işsizlik yüzde 29,6!

Korkunun Muhalefeti Halkın Öfkesini Bastıranlar, İktidarın Gölgesinde Yaşayanlar
İnkârın Duvarı Devlet Susuyor, Çerkeslerin Tarihi Haykırıyor
Büyük güçlerin açtığı savaşların etkileri en çok yoksul ülkeleri etkiler.
Barış İddiası, Savaş Açmak: Yeni Küresel Çatışma Çağında ABD Politikası
Saraçhane’de Halk Var, Liderler Nerede Cesaretin Yerine Sessizliği Seçenlere Açık İsyan!
YURDUM İNSANI
ÖZGÜRLÜK
OKKALI YALAN
Yağmur Yağar
TARİH

Paranın, Lidya Sikkesinden Dijital Cüzdanlara Uzanan 5000 Yıllık Hikayesi
Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..


