Yazan: Ferruh Dinçkal | 07 Nisan 2026 13:40:32









Yeni Bir Eşik: Açık Barbarlığın Normalleşmesi

ABD başkanlarının geçmişte işlediği suçlar gizli kapaklı yürütülür, ortaya çıktığında “talihsiz sapmalar” olarak sunulurdu. Devlet, en azından biçimsel olarak hukuka ve demokrasiye bağlı görünme ihtiyacı hissederdi. Bugün bu dönem kapanmıştır. Trump yönetimi, emperyalist şiddeti artık saklamaya gerek duymayan bir açıklıkla ifade etmektedir.





Libya’nın parçalanması…





Tüm bu süreçler, Washington’ın şiddeti bir yönetim tekniği olarak benimsediği bir dönemin kilometre taşlarıdır.





28 Şubat 2026’da ABD ve İsrail’in İran’a 12 saat içinde gerçekleştirdiği yaklaşık 900 hava saldırısı, yalnızca askeri bir operasyon değil, diplomasi kavramına yönelik bilinçli bir saldırıdır. İran’ın siyasi ve askeri liderliğinin hedef alınması, ülkenin altyapısının sistematik biçimde yok edilmesi, hastanelerin, okulların, kültürel alanların ve hatta nükleer tesislerin vurulması, modern savaş hukukunun tüm ilkelerinin açıkça reddedildiğini göstermektedir.





On yıllardır akademik çevreler ve liberal yorumcular, devrimci şiddeti ahlaki bir sapma olarak sunmak için büyük çaba harcadı. Troçki’ye, Bolşeviklere ve 1917 Devrimi’ne yönelik bitmeyen ahlaki saldırılar bunun örneğidir. Ancak aynı çevreler, emperyalizmin gerçek vahşetiyle karşılaştıklarında sessizleşmektedir.





Kapitalist Ahlakın Yeni Formülü





Aydınlanma çağının burjuva ahlakı, insanı amaç olarak gören evrensel ilkelerden söz ederdi. Bugün kapitalist egemen sınıfın gerçek ilkesi çok daha yalındır:





“Halklar, toplumlar ve hatta uygarlık, egemenlerin gücünün kullanımında harcanabilir varlıklardır.”





ABD’de servetin aşırı yoğunlaşması, siyasal gücün de aynı ellerde toplanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Mahkemeler, medya, üniversiteler, istihbarat aygıtı ve siyasi partiler, bir avuç mali aristokratın çıkarlarını koruyan mekanizmalara dönüşmüştür. Böyle bir toplumun suçlular tarafından yönetildiğini söylemek abartı değil, gerçekliğin tanımıdır.





Ancak bu çürüme süreci kendi karşıtını da yaratmaktadır. ABD halkının kolektif bilincinde hâlâ Jefferson’ın, Lincoln’ın, İç Savaş’ın ve eşitlik idealinin izleri vardır. İşçiler ve gençler arasında adalet duygusu, zorbalığa karşı tiksinti ve gerçeğe duyulan ihtiyaç derin köklere sahiptir. Bu duygular, sınıf mücadelesinin yükselişiyle birlikte yeniden canlanmaktadır.

Bugün ihtiyaç duyulan şey, enternasyonalist bir sosyalist programla yönlendirilen, dayanışma ve insanlık değerleri üzerine kurulu yeni bir devrimci ahlaktır. Bu ahlak, insanların kâr uğruna harcanabilir nesnelere indirgenmesini reddeder; zorbalığa karşı uzlaşmaz bir duruşu savunur; uygarlığın en yüce ideallerini sahiplenir.





