Kategori: Raporlar | 0 Yorum | 21 Aralık 2018 00:59:26

BM’ye göre zorla başka ülkelere göç etmek zorunda kalanların sayısıysa 68.5 milyon.









Guterres, “Göç faydaları dışında kuralsız ve eksik yapılırsa bazı toplumların içindeki bölünmeleri yoğunlaştırabilir. İnsanları sömürüye ve tacize maruz bırakabilir. Hükümetlere olan inancı zayıflatabilir” dedi. Genel Sekreter Guterres, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen Güvenli ve Düzenli Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin küresel göç ve mülteciler için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.





BM öğle brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Guterres'in sözcüsü Stephane Dujjaric, mülteci sorununun son kabul edilen küresel anlaşmalarla çözülebileceğine işaret etti. BM Kalkınma Ajansı'nın (UNDP) üst düzey yetkileri çeşitli mülteci kamplarına yaptıkları ziyaretleri gazetecilere değerlendirdi.





SADECE NEW YORK’TA 800’ÜN ÜZERİNDE DİL KONUŞULUYOR





Çin - 1.4 milyar

Hindistan - 1.3 milyar

ABD -324 milyon

Endonezya - 263 milyon

Brezilya - 209 milyon

Pakistan - 197 milyon

Nijerya - 190 milyon

Bangladeş - 164 milyon

Rusya - 143 milyon

Meksika - 129 milyon

Japonya - 127 milyon

Etiyopya - 104 milyon

Filipinler - 104 milyon

Mısır - 97 milyon

Vietnam - 95 milyon

Almanya - 82 milyon

Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 81 milyon

İran - 81 milyon

Türkiye - 81 milyon

Tayland - 69 milyon



Birleşmiş Milletler'in resmi rakamlarına göre göçmenlerin sayısı 258 milyona çıktı. Uluslararası Göçmenler Günü, çok sayıda ülkede yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Düzenlenen etkinliklerde mülteci ve göçmenlerin hem sorunları hem de gittikleri ülkelerde sağladıkları başarılar masaya yatırılarak tartışılıyor. Birleşmiş Milletler (BM), dünyada 258 milyon kişinin kendi ülkelerinin dışında başka ülkelerde göçmen olarak yaşadığını açıkladı.BM'ye bağlı Uluslararası Göçmenlik Ajansı (IOM) sadece 2018 yılında yaşamını yitiren mülteci sayısının ise 3 bin 400 kişiyi bulduğunu belirtti. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, göçün ekonomik büyüme anlayışın güçlü bir itici gücü olduğunu belirterek küresel göçün bazı ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti. Guterres, “Göç milyonlarca insanın yeni fırsatlar aramalarına ve bunlardan yararlanmalarına izin verir. Dünyada aralarında benim de bulunduğum tam 260 milyon kişiye yakın göçmen var” dedi.“GÖÇ FAYDALI AMA BÖLÜNMELERİ YOĞUNLAŞTIRABİLİR”Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı sonrasında, 19 Eylül 2016 tarihinde mülteciler ve göçmenlerin haklarını korumak için üye ülkelerin imzaladığı ‘Mülteciler ve Göçmenler için New York Deklarasyonu'na ‘ ev sahipliği yapan New York'ta da çok sayıda etkinlik gerçekleştirildi.Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen bir etkinlikte açıklama yapan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, New Yorklular'ın üçte birinden fazlasının yabancı olduğunu belirterek, “ New York'ta 800’ün üzerinde dil konuşuluyor. Dünyada en farklı dillerin konuşulduğu şehirlerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ