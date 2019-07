Kategori: Bilim | 0 Yorum | 13 Temmuz 2019 07:48:00













JUAM’ın tweetine göre “İlk fotoğraf 10:06:32 'de (aracın saati) çekildi ve çakılların yukarı doğru uçtuğunu görebiliyoruz. İkinci atış 10: 08: 53'te, merkezin yakınındaki karanlık bölgenin dokunuştan kaynaklandığı yer. ”







Japan Aerospace Exploration Agency (JUAM) tarafından sağlanan bu bilgisayar grafik görüntüsünde, Japon insansız uzay aracı Hayabusa-2 görülmektedir.





Japon uzay aracı Hayabusa-2, Dünya'dan 9 milyon kilometre uzakta bulunan Ryugu adlı bir göktaşının yüzeyine indi. Ryugu, güneş sistemimizin tarihine ilişkin ipuçları verebilecek, karbon bakımından zengin bir kaya ve canlı yaşamın temel yapı taşları olan amino asitleri içeriyor olabilir. Japonya’nın Hayabusa-2 uzay keşif aracı, 12 Temmuz 2019 Çarşamba günü, akşam 9: 06’da (Doğu Zaman Dilimine göre) göktaşı Rygu’nun yüzeyine iniş yaptı.Japon Uzay Araştırma Merkezi (JUAM) Aralık 2014'te Hayabusa-2'yi uzaya fırlatmıştı. Görevi, güneşe 211 milyon kilometre uzaklıkta bir yörüngede dolanan göktaşı Ryugu'dan örnekler toplamaktı.Keşif aracı, Haziran 2018'de hedefine ulaştı, sonra gözlem yapmak, göktaşının kütlesini ölçmek ve iniş denemesi yapmak için çalışmaya başladı.Göktaşının uzayın aşındırmasına uğramış yüzeyinden değil de, derinliklerinden örnek alabilmek için, kayaları gevşetmek, alttaki maddeleri açığa çıkarmak gerekiyordu. Bu amaçla geçtiğimiz nisan ayında, Hayabusa bakır plaka ve bir kutu patlayıcıyla göktaşında patlama yaptı. Daha sonra, göktaşının üzerine inerek patlama sonrası döküntüleri topladı. Göktaşına inerken ve üzerinden ayrılırken çeşitli görüntüler yakaladı.Göktaşları, kaya ve metallerden oluşur ve büyüklükleri çakıl taşlarından 600 kilometrelik dev oluşumlara kadar değişir. Her türlü ilginç biçimlerde bulunmaktadırlar.Çoğu, Mars ve Jüpiter arasındaki göktaşı kuşağında takılmakta, ancak Ryugu’nun yörüngesi bazen Mars ve Dünya arasından geçiyor.Bazı göktaşları, gezegenlerin oluşumundan sonra oratda kalan maddelerin birleşiminden oluşmuştur ve bunların yaşı güneş sistemimizin oluştuğu 4,5 milyar yıl öncesine kadar gitmektedir. Bu anlamda, onları zaman kapsülleri olarak görebiliriz. Bize güneş sisteminin tarihi hakkında çok şey söyleyebilirler.Ryugu, C tipi bir göktaşıdır, yani organik karbon molekülleri, su ve olasılıkla amino asitler bakımından zengindir. Amino asitler, proteinlerin yapı taşlarını oluşturur ve dünyadaki yaşamın gelişiminde çok önemli yer oynamıştır. Bazı kuramlara göre, dünyaya ilk amino asitleri bir göktaşı getirmiş ve böylece yaşamın tohumlarını atmıştır.Gözlemlere göre Güneş sistemimizdeki göktaşılarının dörtte üçü C tipidir. Hayabusa-2, bu tür bir göktaşından Dünya’mıza örnekler getiren ilk keşif aracı olacak.Hazırlayan: Deniz Günal