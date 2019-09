Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 19 Eylül 2019 22:54:41









Independent Türkçe'nin haberine göre, Batı Afrika Ebola salgınından sonra kurulan Küresel Hazırlık Gözetim Kurulu (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB) adlı yeni kurul, hükümetlerin bu riske karşı hazırlanmak ve riski azaltmak için çok daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü: Milyonların ölümüne yol açacak ani ve yıkıcı salgın riskiyle karşı karşıyayız Dünya Bankası'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) bir araya getirdiği alanında uzman bilim insanlarından oluşan bir uluslararası heyet, dünyanın giderek büyüyen ve milyonların ölümüne sebep olabilecek bir salgın hastalık riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu hastalığın küresel ekonomiyi ciddi derecede istikrarsızlaştırabileceğini söyledi.İlk yıllık raporunda GPMB "can kaybına neden olmakla kalmayıp ekonomileri alt üst eden ve toplumsal kargaşa yaratan bölgesel veya küresel ölçekteki, yani epidemik ve pandemik hastalıkların ciddi risk teşkil ettiğini" söyledi.Çarşamba günü yayımlanan raporda kurul "Bir salgının dünyaya yayılması, gerçek bir tehdit" şeklinde bir uyarıda bulunurken, şu ifadeleri kullandı:"Hızlı hareket eden bir patojen milyonlarca insanı öldürme, ekonomiyi aksatma ve ulusal güvenliği istikrarsızlaştırma potansiyeline sahip. (...) Hastalıklar insan deneyiminin her daim bir parçası olduysa da güvensizliğin ve ekstrem hava şartlarının dahil olduğu küresel eğilimlerin bir araya gelmesi, riski artırıyor. Hastalıklar kargaşadan yararlanır ve serpilir. Son yıllarda salgınlar giderek artıyor ve küresel çapta bir sağlık acil durumunun heyulası tepemizde dolaşıyor.""50 ila 80 milyon insanın ölümüne yol açabilir"Kurul "50 ila 80 milyon insanın ölümüne yol açabilecek ve dünya ekonomisinin yüzde 5'ini yerle bir edebilecek güçte, hızla yayılan, öldürücülüğü yüksek respiratuar (solunum sistemini etkileyen) bir patojenin pandemi boyutuna ulaşması son derece gerçek bir tehlike" ifadelerini kullanırken, şu açıklamada bulundu:"Bu ölçekteki bir küresel salgın geniş çapta kargaşa, istikrarsızlık ve güvensizlik yaratacaktır ki bu da felaket olur. Dünya buna hazırlıklı değil."Raporun yazarları "gönüllülük ve liderlik" çağrısında bulunurken, liderlerin "küresel salgınlar söz konusu olduğunda panik ve ihmal döngülerine göz yumduğunu" dile getirdi.Rapor ülkelerin örnek teşkil ederek liderlik etmesi için daha fazla yatırım yapılması çağrısında bulundu. Devletlerin pandemik hastalıklara müdahale için yatırımlar yapıp müdahale yollarını kurumsallaştırması, "beterin beteri için hazırlanması", hazırlığı ekonomik riske entegre etmesi ve para akışını en yoksul ülkelere yöneltmesi gerekiyor.Raporda ayrıca, Batı Afrika'daki yıkıcı 2014-2016 Ebola salgınından bu yana bazı hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tedbir alarak büyük salgınlara karşı hazırlanmak için çaba sarf etse de bu çabaların "fena halde yetersiz" olduğu dile getirildi.Yaklaşık 50 milyonun ölümüne yol açtığı tahmin edilen 1918 İspanyol Gribi'nin de raporda bahsi geçti. Buna göre havayla yayılan eşdeğer bir salgın, her gün dünyayı uçakla geçen muazzam sayıda insanla birlikte 36 saatten az sürede tüm dünyaya ulaşarak tahminen 50 ila 80 milyon insanı öldürebilir.