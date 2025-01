Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 25 Ocak 2025 09:20:11









Bu durum, şirketleri ciddi şekilde zorluyor. çünkü %5-8 arasında değişen karlılıklar, işlerin optimal gittiği durumlar için geçerlidir. ancak, üretilen modellerden birinin beklenen satış rakamlarına ulaşmaması, aniden yaşanan enerji fiyatlarındaki değişimler, finansal piyasalardaki bozulmalar ve artan borçlanma maliyetleri gibi çok sayıda etmen, bir anda şirketlerin çok dar olan karlılık penceresinin kapanmasına ve zarar etmelerine yol açabiliyor. Bu yüzden birçok büyük otomobil üreticisi şu an zor durumda.













Çin merkezli enerji şirketi Catl, elektrikli araç üretimini köklü bir şekilde değiştirecek kaykay şasi teknolojisiyle sektörde büyük bir yenilik sunuyor. Son yıllarda artan ölçeklerde otomobil firmalarının birleştiğini gözlemliyoruz. Bunun temel nedeni, otomobil sektöründeki rekabetin büyük ölçüde artması ve karlılıkların önemli ölçüde düşmesidir. Örneğin, nispeten lüks tüketime yönelik üretim yapan ve marka algısı nedeniyle güçlü bir yapıya sahip mercedes firmasında bile üretilen otomobil başına karlılık şu an sadece %6 civarındadır.Çözümü ise birleşmeler ve ortaklıklar kurmakta buluyorlar. Böylece her bir firma ayrı ayrı arge çalışması yapmak yerine grup olarak hareket edebilmekte ve böylece maliyetleri ve riskleri düşürmeyi amaçlamaktadırlar. Ortaklıklar sadece arge alanıyla sınırlı değil, üretim içinde de geçerlidir. aynı fabrikada birden çok marka için üretim yapılabiliyor. Böylece ölçek ekonomisinden faydalanabiliyorlar.Ama tüm bu çabalar bile şu an için birçok büyük otomobil üreticisinin sorunlarını çözmeye yetmiyor. çünkü işin içine çin faktörü girdi. Çinli üreticilerin dahil olduğu ortamda, zaten çetin olan rekabet şartları çok daha zorlu hale geldi. Üstelik elektrikli araç furyasının ortaya çıkması ve bu yeni gelişen teknolojiye ayak uydurmak için firmaların büyük arge yatırımları yapması, var olan çıkmazları daha da derinleştiriyor. Örneğin sadece volkswagen, 2023 yılında yaptığı açıklamaya göre, beş yıl içinde elektrifikasyon ve dijitalleşme alanlarına 180 milyar euro (yaklaşık 193 milyar dolar) yatırım yapmayı hedefliyor.Bunlar çok büyük rakamlar ve bu büyük yatırımları %5-6 karlılıkla karşılamak hiç kolay değil. bunu belki volkswagen yapabilir, belki fiat grubu yapabilir ama birçok küçük ve orta ölçekli firmanın yapması mümkün değil. mesela bizim ülkemizde ürettiğimiz togg'un uzun soluklu olarak başarılı olma şansı ne yazık ki yok.İşte bu noktada, bir firma otomobil sektöründe yaşanan bu sorunu görüp bunu bir fırsata dönüştürmeyi başarmış firmanın ismi catl. bu firmayı daha önce duymamış olabilirsiniz ama firma şu an dünyada lityum iyon batarya üretiminde tekel olma yolunda ilerleyen dev bir çin firması. 2011 yılında kurulan catl, şu an dünya genelinde üretilen her 10 elektrikli otomobilin 4'ünün bataryasını üretiyor.Catl'in yaptığı bir başka büyük şey ise, çok hızlı bir biçimde batarya değişim istasyonları kurması. dünyada bu konuda lider konumdalar. elektrikli aracınız varsa ve pil ömrünün sonuna geldiyse, pil değişimi için muhtemelen gideceğiniz yer bir catl bayisi olacak. adamların kendine ait lityum madenleri var ve şu an üretilen Tesla, BMW, Volkswagen, Toyota, daimler gibi birçok firmanın kullandığı piller hep catl'in üretimi.Lityum iyon piller konusundaki gelişmişlikleri, belli ölçüde byd ile benzerlik taşıyor. zaten en büyük rakipleri de onlar. fakat catl, konu otomobil üretmek olduğunda byd'den farklı ve çok daha vizyoner bir konsepti benimsemiş durumda. onlar diyor ki, biz batarya üreticisiyiz ve bu işte çok iyiyiz, büyük adetlerde üretim yapıyoruz ve dünyayı büyük ölçüde domine ediyoruz. peki, neden burada duralım? Anlaşmalı olduğumuz bu firmalara batarya satmaktan daha fazlasını neden yapmayalım diye düşünmüşler.Aslında ilk prototipini 2002 yılında (22 yıl önce) general motors'un yaptığı kaykay şasi konusunu yeniden ele almışlar. Konsept temel olarak şu: içinde elektrik motorunun, tekerleklerin, güç aktarma sistemlerinin, fren sistemlerinin ve bataryanın dahil olduğu kompakt bir şasi üretimi. arabanın yürüyen aksamının tamamı bu şasi içinde yer alıyor. Adamlar şunu söylüyor: siz motor geliştirmek, pil geliştirmek, aktarma organı geliştirmekle uğraşmayın. Biz hepsini sizin için yaptık. a-b-c-d-e segmentleri için ayrı ayrı şasiler ürettik.Sizin kendi başınıza üretemeyeceğiniz, üretseniz bile çılgınca arge yatırımı yapmanız gereken problemleri biz sizin adınıza çözdük. son ürettikleri versiyonları 800 km menzil vadediyor ve 800 watt altyapısını kullandığı için 15 dakikalık şarj ile 300 km menzil imkanı sunuyor. Sizin özel ihtiyaçlarınıza yönelik özeleştirilmiş şasiler de üretebiliriz. Hızlanma, motor gücü gibi konularda farklı talepleriniz varsa ona göre üretim yaparız. Siz bu işlerle hiç uğraşmayın. Pili benden aldığınız gibi artık pili değil, komple şasiyi satın alacaksınız. Sonra üstüne istediğiniz karoseri yerleştirir, iç donanımını, otonom sürüş sistemlerinizi, marka imajınızı nasıl geliştirmek istiyorsanız o şekilde geliştirsiniz.Biz size temel donanımı veriyoruz. tüm cep telefonu firmalarının android kullanması gibi ya da birçok bilgisayar firmasının belli başlı birkaç firmadan ekran kartı, işlemci satın alması gibi, siz de komple yürüyen aksamı bizden alacaksınız. bunlara arge yatırımı yapmayacak, üretmek için fabrikalar kurmayacak, tüm bu süreçlerin risklerini göğüslemeyeceksiniz. siz tasarıma odaklanın, çarpışma testlerine, aerodinamik yapıya, otonom sürüşe vs. biz işin batarya ve mekanik kısmına odaklanalım.Yani öngördükleri gelecek şu Mercedes'in yeni c segment aracını tanıttı. Catl'in en son sürüm şasisi olan p1020 altyapısını kullanan aracın dış tasarımı ünlü italyan tasarımcı mario zannetti tarafından yapıldı. otonom sürüşte ...... imkanlarına sahip. Bu yeni konseptin bir diğer artısı ise, catl'nin pil değişim istasyonlarına yaptıkları yoğun yatırım ve bu konuda piyasa lideri olması. Siz bir elektrikli otomobil aldığınızda, şasi catl'ye aitse, pil kullanım ömrü bittiğinde gidip catl tarafından değiştirilebileceğini bileceksiniz.Üstelik birçok otomobil firması aynı şasiyi kullandığı için mekanik sorunlarda tamir ettirmek için her firmanın ayrı ayrı özel tamir servisinin olması yerine tek tamir istasyonu ekosisteminde Togg'un da, Mercedes'in de, Tesla'nın da tamir edilmesi mümkün olacak. Yürüyen tüm parçalar aynı olduğu için yedek parça konusunda sorun çok daha az yaşanacak.Bu teknoloji yaygınlaşırsa, tüketiciler büyük ölçüde catl standartlarını taşıyan ürünleri almak isteyecektir. çünkü çok sağlam ve yaygın bir ekosisteme dahil olacaklar. bu teknolojinin en büyük avantajı, üretimin daha demokratik hale geleceği düşüncesidir. Şu an otomobil üretiminde belli başlı firmalar var ve bunlar kartel konumunda. Çünkü bu işe girmek çok zor; yıllık belli bir sayının altında üretim yaptığında kâr etmek imkansız. Ama sadece karoser üretimi yaptığında, yürüyen aksam konusunda güvence veren merkezi bir firmanın ürünlerini kullandığında, çok daha az sayıda ürün üreten butik markaların ortaya çıkması mümkün olabilir.Çünkü nasıl ki şasi konusunda catl firması ortaya çıkmışsa, yazılım konusunda ortak pazara üretim yapacak çatı şirketleri de olacaktır. Ya da otonom sürüş konusunda özelleşmiş bir başka şirket. Sen Lizbonda bir üreticisin ve yılda 200 adet araç üretip satarak hayatta kalman mümkün olabilir. Futuristik bir takım tasarımlar yapabilirsin, hatta kendi aracını kendi garajında tasarlaman bile mümkün olabilir.Çinli otomobil firmalarının dünya pazarını ele geçiriyor korkusunun yükseldiği, gümrük duvarlarının arttığı dönemde, catl bence çok doğru bir ata oynuyor. Hem BMW'nin, Mercedes'in hayatta kaldığı hem de Çin'in büyük paralar kazanabileceği win-win bir yapıyı oluşturmaya çalışıyor.