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Leonardo da Vinci Hazar Türkü olabilir

Kategori Kategori: Kültür/Sanat | Yorumlar 0 Yorum | 29 Eylül 2019 16:39:14

Tarihin en önemli sanatçı ve bilim insanlarından biri sayılan Leonardo da Vinci'nin Hazar Türkü olabileceği öne sürüldü. İddia, sanat tarihçisi Simon Hewitt'in yeni yayımlanacak kitabında ortaya atıldı. Ünlü sanat tarihçisi Simon Hewitt, Rönenans’ın simge ismi olan sanatçı ve bilim insanı Leonardo da Vinci hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Hewitt, Da Vinci’nin atalarının Hazar Türkü olabileceğini öne sürdü.

İddia, Hewitt’in 1495 tarihli, az bilinen bir karikatürden yola çıkarak yazdığı kitabında yer alıyor. ‘Leonardo da Vinci and the Book of Doom’ isimli kitabın yarın piyasaya sürülmesi öncesi The Guardian gazetesine konuşan Hewitt, Da Vinci’nin kızıl saçlarından yola çıkarak böyle bir iddiada bulunuyor.



The Guardian, haberin ilgili bölümünde şu ifadeleri kullanıyor: “15’inci yüzyılda Milano’da kızı saçlı olmak çok nadirdi ama bilinmeyen bir durum da değildi ve tuhaf karşılanıyordu. Hewitt Leonardo’nun, Asya’nın steplerinden Karadeniz’e ve doğu Avrupa’ya dağılan, kızıl saçlı, Türk kökenli Hazarlardan geldiğinden şüpheleniyor. Kitapta, “13’üncü yüzyılda Arap tarihçi İbn Saîd el-Mağribî’nin dediği gibi: ‘Tenleri açık, gözleri mavi, saçları dalgalı ve ağırlıklı olarak kızıl” ifadeleri yer alıyor.”

Hewitt’in kitabı, 1495 yılında çizilen ve Almanya’da bulunan bir karikatüre dayanıyor. Adalet kavramını kinayeli bir biçimde betimleyen karikatürde, Hewitt’e göre Da Vinci de tiye alınıyor. Buna göre Da Vinci karikatürde, dalgınlıktan masa örtüsüne yazı yazan, önündeki yarı çıplak erkek tarafından büyülenmiş görünen kızıl saçlı, eşcinsel bir kâtip olarak resmediliyor. Hewitt kitabında, Da Vinci’nin bu şekilde betimlenmesinin, Rönesans döneminde sıradışı bir deha olarak görülmesine rağmen sıklıkla kızıl saçları ve cinsel kimliği nedeniyle diğer sanatçılar tarafından alay konusu yapıldığını gösterdiğini savunuyor.

‘Leonardo da Vinci and the Book of Doom’ isimli kitap İngiltere’de yarın piyasaya çıkacak.

Kaynak : gazeteduvar.com.tr

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