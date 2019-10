Kategori: Ayorum Güncel | 0 Yorum | 28 Ekim 2019 14:23:54





Nutuk, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir.



Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahsetmektedir. Bazı sayfalarda açıkça belirttiği "sonraki yıllarda durumun kolay ve açıkça değerlendirilmesi için bu kadar ayrıntıya yer verilmiştir" sözü ile Atatürk ileri görüşlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur.



Aynı zamanda bu kitap, şu an Türkiye'de okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ders ve çalışma kitaplarının hazırlamasında en büyük rolü oynamıştır. Bu kitap Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'dan, Cumhuriyet sonrası inkılap dönemine kadarki (1927) zaman diliminde olan olayları anlatmaktadır.





Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun.









Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeni ile tüm okuyucularımıza "Her telefona, Her Tablete, Her bilgisayara bir NUTUK"! Kurucu önderimizin Mustafa Kemal Atatürk`ün Cumhuriyetten sonraki en büyük eseri NUTUK`u hediye ediyoruz. Ekitap formatındaki Nutuk`un her an yanınızda size rehber olması umudu ile...