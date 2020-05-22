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İnternet hızı rekoru kırıldı

Kategori Kategori: İnternet | Yorumlar 0 Yorum | 22 Mayıs 2020 12:59:53

Avustralyalı bilim insanları internet hızı rekorunu kırdı: Teknoloji bilimde kullanılabilecek. Avustralyalı bilim insanları, yaptıkları çalışmalarla dünyanın en yüksek internet hızına erişmeyi başardılar. Tam 42.2 terabit hıza ulaşılan çalışma, özellikle bilim insanları için büyük bir önem arz ediyor. Uzmanlar, laboratuvar ortamında erişilen bu hızın tüm kullanıcılara ulaşabileceğini söylüyorlar.

Avustralyalı bilim insanları, 44.2 Terabit veri aktarım hızına ulaşarak dünya internet hızı rekorunu kırmayı başardılar. Geliştirdikleri özel bir optik çip aracılığı ile bu hıza ulaşmayı başaran bilim insanları, söz konusu çipin 80 kızılötesi lazerin göreceği işi tek başına görebildiğini belirtiyorlar.



Bilim insanlarının elde ettiği bu yüksek internet hızı, 1.8 milyon kişinin yaşadığı Melbourne kentindeki herkesin aynı yüksek bir hızlı internete bağlanmasını sağlayabilecek kapasitede. Ayrıca şehirdeki hemen herkes internete aynı anda bağlansa dahi bu durum hız açısından çok da hissedilmiyor. Her ne kadar bu yüksek internet hızı şimdilik sadece laboratuvarda elde edilmiş olsa da bilim insanları, bu yüksek internet hızının herkese ulaştırılabileceğine inanıyorlar.

Bilim insanları, bu yüksek internet hızına ulaşabilmek için kızılötesi lazeri bir mikro tarak teknolojisi ile değiştirdiler. Bu değişim, 76.6 kilometrelik mesafeye döşenen karanlık fiberoptik kablolarla iletilen internetin bugüne kadar görülmemiş hızda olmasını sağladı. Bu yüksek internet hızının elde edilmesini sağlayan araştırmanın bir numaralı ismi Bill Corcoran, internete her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu ve böyle giderse birkaç yıl içerisinde küresel internet altyapısının çökebileceğini söyledi.

44,2 terabit, 42 bin 200 gigabit hız anlamına geliyor. Bir saniyede 1 GB veri aktarımıyla 125 MB dosya indirebiliyorsunuz. Buradan hareketle yapılacak kabaca bir hesap, 44,2 terabit internet hızıyla saniyede 5395 GB veri indirebileceğimizi gösteriyor. Bu da ortalama 5,3 GB boyuta sahip 1000 HD filmi 1 saniyede bilgisayarınıza indirebileceğimiz anlamına geliyor. Eğer 90 GB boyuta sahip GTA 5’i indirecekseniz sadece 1 saniseye ihtiyacınız var.

Dünyanın bugüne kadar elbette bu durum, günlük kullanıcılar için çok da hayati bir değişiklik değil. Zaten uzmanlar da bu yüksek hızın sadece dizi ve film izlemek için olmadığını ifade ediyorlar. Bilim insanlarına göre bu yüksek hız, uzaktan ameliyatlardan tutun, otonom araçlara kadar çok daha ileri teknolojiler için kullanılacak.

Bilim insanlarının çalışması, Avustralya’nın da gündemine oturdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda elde edilen hızın aslıda Avustralya’nın internet alt yapısının ne denli ileri seviyede olduğunun bir göstergesi olduğu ve ilerleyen dönemlerde ülke geneline çalışmaların devam edip, Gbps’den Tbps’ye geçişin maliyetsiz bir şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

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