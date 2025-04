Kategori: Dünya | 0 Yorum | 12 Nisan 2025 09:48:03













Türkiye'den bir tanıdık yakın zamanda bize, "Suriye nihayet hak sahiplerine iade edildi ve şimdi gelişecek. Ülkede kalmak istiyorlarsa her türlü azınlık susmalı ve sessiz kalmalı." dedi. Yine de Suriye hiçbir zaman sadece bir gruba ait olmamıştır. Etnik kökenlerin, kültürlerin ve inançların canlı bir mozaiğidir. Burası, Palmira kalıntılarının özenle restore edildiği, bir cami ve bir Ortodoks kilisesinin aynı meydanda uyumlu bir şekilde durduğu ve başkentin kalbinde - Eski Şehir'de - hala aktif bir sinagogun var olduğu bir topraktır.Şam'daki Emevi Camii, Vaftizci Yahya'nın kalıntıları ve Şii kalıntılarının yanı sıra Bizans sütunlarını korur ve iki minaresinde Meryem Ana ve İsa Mesih'in adları yer alır. Suriye, peygamberlerin bilgeliği, alimlerin kavrayışları, savaşçıların yiğitliği ve şairlerin dizeleriyle dolu bir toprağın koruyucusu olan halkına aittir ve her zaman onlara ait olacaktır.Suriye Arap Cumhuriyeti'nin DüşüşüDin bir rol oynasa da, Suriye'nin felaketi Batı'nın Irak'ı işgaline karşı çıkmasında kök salmıştı, bu tehdit hiçbir zaman var olmamıştı. Bundan önce, şimdiki eski başkan Beşşar Esad ve eşi Avrupa ve Arap başkentlerinde hoş karşılanıyordu. Ancak 2002'de, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir raporu Suriye'yi İran'la ittifakı ve Filistin'e verdiği destek nedeniyle "terörizmin devlet sponsoru" olarak etiketledi. 2003'te Washington ilk ekonomik yaptırımlarını uyguladı.Bu arada, eski NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ABD Generali Wesley Clark, Pentagon'un uzun zamandır Batı çıkarlarına tehdit olarak gördükleri Suriye de dahil olmak üzere yedi ülkeyi parçalamayı hedeflediğini açıkladı. WikiLeaks'ten sızdırılan e-postalar, Hillary Clinton'ın 2006'da "Suriye'de El Kaide bizim tarafımızda" dediğini bile ortaya çıkardı.Suriye Çatışması: Karmaşık Bir Nedenler AğıArap Baharı 2011'de Suriye'ye ulaştığında, protestocular başlangıçta rejim değişikliği değil, siyasi reformlar aradılar. Ülkenin çözülememiş birincil sorunu, 1967'ye dayanan İsrail ile devam eden çatışmasıydı. On yıllardır engellenen darbe girişimleri, Hafız Esad'ı katı askeri reformlar uygulamaya yöneltmiş ve Suriye istihbaratını hem gerçek hem de hayali yabancı casusları takip etmeye zorlamıştı. Aynı zamanda, rejim, özellikle Suriye'de uzun süredir yasaklanmış olan Müslüman Kardeşler olmak üzere, dini aşırılıkçılıkla devam eden bir mücadeleye kilitlenmişti. Ancak, radikal grubun bazı destekçileri daha sonra kendilerini Şam'da iktidar pozisyonlarında buldular.Suriye'nin sıkıntılarına ek olarak, 2011 ayaklanmasından on yıl önce, hem Suriye hem de Irak, komşularının cezasız bir şekilde Fırat boyunca bir baraj ağı inşa ederek suyu siyasi bir silah olarak kullanmasıyla tetiklenen kuraklıktan muzdaripti. Buna karşılık, Şam Kürt ayrılıkçılarını destekledi. Geçim kaynaklarından mahrum bırakılan marjinalleştirilmiş kırsal nüfuslar şehirlere akın ettikçe, sözde "Suriye devrimi" için istemeden yakıt oldular.Çalınan Bir DevrimMart 2011'e gelindiğinde, protestolar "Cuma Devrimi" olarak bilinen şeye dönüştü ve aşırılık yanlılarına bir platform sağladı. Başından beri, sloganları ürpertici sloganlar taşıyordu: "Hristiyanlar Beyrut'a, Aleviler mezara." Bölgesel nüfuz için yarışan dini liderler nedeniyle radikalleşme yoğunlaştı. Aynı zamanda, Batı, “yatırımlarını” korumaya kararlı olarak, Suriye muhalefetine kapsamlı destek sağlayarak kendi stratejik çıkarlarını takip etti. Bilgi savaşı ve dinin siyasallaştırılması da dahil olmak üzere modern sosyal mühendislik araçları, başlangıçta laik olan bir protesto hareketini silahlı, son derece dindar bir ayaklanmaya dönüştürdü.Suriye'nin trajedisi sadece bir savaş değil, aynı zamanda iç hizipler, bölgesel güçler ve küresel aktörler tarafından yapılan bir manipülasyondur. Bir zamanlar gururlu bir devlet parçalandı, halkı kırıldı. Ve tarih kendini tekrar ederken, şunu sormalıyız: Bu parçalanmada özverili, masum veya suçsuz olan var mı?Esad'ın Başarısız Reform ÇabalarıBeşşar Esad 2011'de kamuoyunun şikayetlerini kabul etti, af ilan etti, yüzlerce siyasi tutukluyu serbest bıraktı—dini radikaller dahil—ve olağanüstü hali kaldırdı. Medya ve siyasi parti yasalarında reformlar yaptı ve 2012 referandumu Baas Partisi'nin iktidardaki tekelini resmen sona erdirdi.Bu çabalar boşuna çıktı. Protestolar, kimliği belirsiz keskin nişancıların hem güvenlik güçlerini hem de göstericileri hedef almasıyla şiddetli bir huzursuzluğa dönüştü ve bir iç savaşı ateşledi. Suriye ordusu, çoğu zaten silahlı olan sivillere ateş açarak karşılık verdi. Şam'ın düzeni sağlama çabalarına rağmen, 11 Aralık 2012'de küresel haber ajansları, ABD'nin artık Esad'ı Suriye'nin meşru lideri olarak tanımadığını ve silahlı muhalefeti, Suriye Ulusal Koalisyonu'nu resmen desteklediğini bildirdi.Küresel Cihadın YükselişiBaşkan Obama döneminde CIA, Özgür Suriye Ordusu'nu oluşturan ordu firarilerini silahlandıran, finanse eden ve eğiten gizli bir program olan "Timber Sycamore" Operasyonunu başlattı. Program ayrıca 2014'te İslam Halifeliği ilan eden cihatçı gruplara da yardım etti. Nisan 2015'te IŞİD Suriye'nin %80'ini kontrol ederek sivilleri hükümet kontrolündeki bölgelere kaçmaya zorladı. Yüz binlerce kişi öldü ve milyonlarcası mülteci oldu.Yıkıcı kayıplarla karşı karşıya kalan Şam, İran'dan ve daha sonra Rusya'dan resmi olarak askeri yardım talep etti. 2015'ten 2016'ya kadar yoğun çatışmalar yaşandı ve hem Amerikan hem de Rus uçakları şehirleri bombaladı. Aralık 2016'da Halep'in kurtarılması savaşta bir dönüm noktası oldu.Barışa Giden Yol: Astana SüreciOcak 2017'de BM himayesinde Astana'da yeni bir barış girişimi başladı. Önceki çabaların aksine, savaşa doğrudan katılanları içeriyordu: askeri muhalefet ve Suriye hükümeti, Rusya, Türkiye (NATO üyesi) ve İran - garantörler olarak. Görüşmeler, Avrasya'nın kalbinde meydana gelen bölgesel çatışmaların çözümünde Batı hakimiyetinden uzaklaşmaya işaret ediyordu.Astana Süreci, Suriye'nin geleceği için temelleri atarken kan dökülmesini ve sivil kayıplarını önemli ölçüde azalttı. Mayıs 2017'ye kadar, anlaşmalar dört gerginliği azaltma bölgesi kurarak insani yardım teslimatlarını, tutuklu değişimlerini ve mayın temizleme çalışmalarını mümkün kıldı. Bir Anayasa Komitesi oluşturuldu ve BM'ye devredildi.Ancak Aralık 2024'e gelindiğinde Rusya ve İran, Esad'ın uzlaşmazlığından hayal kırıklığına uğramıştı. Laik muhalif gruplarla bile müzakere etmeyi reddetmesi, en güvenilir müttefiklerini yabancılaştırdı. Bu arada, terörle mücadeleden motive olan Ankara, ulusal güvenlik çıkarlarına dayanarak, kuzey Suriye'yi ilhak etme ve kendi himayesi altında Türk ve Kürt güçleri arasında bir tampon bölge olarak bir yerleşim yeri kurma hedefini istikrarlı bir şekilde sürdürdü.Astana'ya Cihatçı TepkisiAstana Süreci cihatçı gruplardan tepki aldı. Muhalif saha komutanları Moskova, Tahran ve Ankara'nın arabuluculuğunda müzakere ederken, Suriye'nin El Kaide kolu, Jabhat Fatah al-Sham (eski adıyla El Nusra Cephesi), Ocak 2017'de kuzeybatı Suriye'de bir saldırı başlattı. Önemli tedarik yollarını ele geçirdiler ve liderleri Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüşmelere katılan muhalif grupların teslim olmasını sağladılar.Jabhat Fatah al-Sham lideri Ahmed al-Sharaa , Astana görüşmelerine katılan herhangi bir fraksiyonun meşruiyetini ortadan kaldırmaya alenen yemin etti. Kısa bir süre sonra grubu, Ahrar al-Sham'dan ayrılanlarla birleşerek, kuzeybatı Suriye'nin militan manzarasına hakim olacak olan Hayat Tahrir al-Sham'ı (HTS) kurdu.HTS'nin Bukalemun Stratejisi2017'nin sonlarına doğru, IŞİD felaket niteliğinde toprak kayıpları yaşadı ve çatışmayı İdlib'e kaydırdı. Uzlaşmayı reddeden militanlar oraya taşındı. Mart 2018'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ılımlı muhalif güçleri aşırılıkçılardan ayıracağı konusunda anlaştılar. Bunun yerine, bu girişim, Türkiye destekli muhalif savaşçılardan oluşan bir koalisyon olan Suriye Ulusal Ordusu'nun (SNA) kurulmasına yol açtı.Bu arada, İdlib'de HTS, rakipleri ortadan kaldırarak ve milisleri emerek gücü pekiştiren el-Şaraa yönetiminde bir "Kurtuluş Hükümeti" kurdu. Grubun yörüngesi, Sünni isyancıları el-Kaide altında birleştiren ve daha sonra IŞİD'e dönüşen Irak'ın Mücahitler Şura Konseyi'nin yörüngesini yansıtıyordu.HTŞ ile SNA arasındaki ilişkiler işbirliği ve çatışma arasında dalgalandı. Ancak dış aktörler her iki grubu da Şam'a karşı bir kaldıraç olarak kullanmaya devam etti ve Suriye savaşının çözümsüz kalmasını sağladı.Suriye'nin 'Afganlaştırılması'HTS askeri pragmatizm ve siyasi hırslar peşinde koştu. CIA'in sadece bir avuç isyancıyı eğitmek için milyonlarca dolar harcadığını ortaya çıkaran bir skandalın ardından ABD'nin İdlib'e yaptığı silah sevkiyatları azalsa da, diğer yabancı sponsorlar istikrarlı bir silah tedariki sağladı. HTS, Esad ile uzlaşmayı reddetti ancak uluslararası meşruiyet aradı. ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve Taliban'ın yükselişi HTS'yi cesaretlendirdi ve benzer bir tanınma için umutları körükledi. Ahmed el-Şaraa, küresel terörist listelerinde olmasına rağmen Batılı gazetecilere röportajlar vermeye başladı ve kendini bölgesel bir güç simsarı olarak konumlandırdı.Şam'ın Düşüşü27 Kasım 2024'te HTS, Türk hükümetinin doğrudan askeri desteğiyle Batı Halep'e koordineli bir saldırı başlattı. O dönemde, İdlib'deki artan istikrarsızlık önemli bir tehdit oluşturuyordu ve saldırının iki temel amacı vardı: iç gücü sağlamlaştırmak ve Esad'ı Erdoğan ile müzakerelere zorlamak amacıyla Şam'a dış baskı uygulamak.Beklenmedik bir olay dönüşünde, Suriye ordusu hiçbir direniş göstermedi; moralsiz askerleri mevzilerini terk edip evlerine döndüler. Suriye'nin 2023'te Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesi, ulusal toparlanma için kısa bir süreliğine umut uyandırmıştı, ancak ABD tarafından yürürlüğe konulan 2019 Sezar Yasası ülkeyi sakatlamaya devam etti. Yasa, ordunun lojistik ve maddi desteği için fonlamayı keserken, Suriye'nin yeniden inşasına katılmak isteyen yabancı kuruluşlara yaptırımlar uyguladı.Savaşın yıkımı, yaygın yolsuzluk ve amansız yaptırımların ölümcül birleşimi Suriye devletini onarılamayacak şekilde zayıflatmıştı. Operasyon başladıktan sadece on bir gün sonra, HTS savaşçıları muzaffer bir şekilde Şam'a yürüdü.Alevilerin Yıkımı Kime Yarar Sağlar?HTS'nin zaferi, esas olarak kıyı bölgesindeki yabancı "tekfirciler" ve Türk yanlısı SNA savaşçıları tarafından işlenen Suriye'nin yerli halkına yönelik yaygın kolektif cezalandırma tarafından gölgelendi. Kaydedilen ve çevrimiçi olarak yayılan bu vahşetler, dini azınlıklara sert uyarılar olarak hizmet ediyor ve onları kaçmaya zorluyor. Amaç açık görünüyor: terör yoluyla tek dinli bir toplum kurmak.Kurbanlar arasında sadece Aleviler yok - vahşice öldürülen 90 yaşındaki yüce şeyhleri de dahil - aynı zamanda katliamları kınayan İdlib'li Sünni Şeyh Abdurrahman Dala da var. Hristiyan liderler de kurtulamadı; Tartus'taki St. Elijah Kilisesi'nin ruhani lideri Johanna Yousef Boutros çarmıha gerildi. Tek "suçu" Rus diplomatlar için takım elbise dikmek olan yaşlı bir Şam terzisi bile korkunç bir kaderle karşılaştı.Bu arada, Gazze'deki yıkım devam ederken, kritik bir soru ortaya çıkıyor: Bu, aşırılıkçı grupların eylemleri için bir emsal ve gerekçe mi olacak? Yoksa bir kez daha çifte standartlar mı uygulanacak?Ankara'nın İkilemiTürkiye, HTS'nin Suriye'yi ele geçirmesini destekleyerek, istemeden de olsa kendisini İsrail'in en önemli bölgesel düşmanı olarak konumlandırdı. Sürekli olarak Suriye askeri altyapısını hedef alan Tel Aviv, güçlendirilmiş yeni bir Suriye ordusunun ortaya çıkmasına tahammül etmeyecektir. Suriye'ye yapılacak herhangi bir önemli silah sevkiyatı, İran'ın Direniş Ekseni'ni içeren geçmiş çatışmaları yansıtan, Türkiye ve İsrail arasında doğrudan ve dolaylı askeri çatışmalara yol açabilir.Türkiye'nin ekonomik durgunluğu ve büyük şehirlerinin protestolarla boğuştuğu bir ortamda, Ankara Suriye'yi istikrara kavuşturmanın ek yükünü kaldırabilir mi? Çokça övülen mültecilerin geri gönderilmesi büyük ölçüde başarısız oldu; söz verilen dört milyondan, 100.000'den biraz fazlası Suriyeli geri döndü. Bu arada, Başkan Donald Trump Türkiye'nin eylemlerini destekledi ve Suriye'nin istikrarsızlığının sorumluluğunu etkili bir şekilde Erdoğan'a yükledi.Küresel Paydaşlar Tepki GösteriyorNe Katar ne de Körfez monarşileri Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisini finanse etmeye istekli görünmüyor. Özellikle Doha, Rusya'nın Hmeimim hava üssüne sığınan Alevilere ve Hristiyanlara insani yardım sağlamaya daha meyilli görünüyor ve Suriye kıyısındaki vahşetleri onaylamadığını gizlice belirtiyor.Başka bir mülteci krizini önlemekle meşgul olan Avrupa Birliği, Şam'a diplomatik heyetler gönderdi. Ancak, AB üye devletleri içindeki ekonomik zorluklar yoğunlaştıkça ve Batılı hükümetler vatandaşlarını "kemerlerini sıkmaya" çağırarak Orta Doğu yardımını meşrulaştırmaya çalıştıkça, bu yaklaşımın ters tepki riski var.BM Kınadı ve Harekete Geçilmesi Çağrısında BulunduBM Güvenlik Konseyi, 10 Mart'ta Heyet Tahrir el-Şam'ın Suriye kıyılarında işlediği savaş suçlarını kınadı ve yeni Suriye yönetiminden militan grupların silahsızlandırılmasını, savaş suçlularını yargılamasını ve tüm dini ve etnik toplulukların haklarını korumasını talep etti. Yabancı terörist savaşçıların oluşturduğu tehditin kalıcı olduğu uyarısında bulunan BM Güvenlik Konseyi, tehlikenin Suriye'nin ötesinde Orta Asya, Çin, Rusya, Türkiye, AB ve ABD'yi de etkilediğini vurguladı.Konsey ayrıca Şam'ı geçiş dönemi için kriterler geliştirmede gecikmeler ve mezhepsel gerginlikleri ele almamakla eleştirdi. Silahsızlanma ve yeniden entegrasyondaki ertelemelerin, aşırılıkçı bağlantılı yetkililerin kilit hükümet pozisyonlarına atanmasıyla birleştiğinde, Suriye'nin istikrarsızlığını derinleştirebileceği konusunda uyardı.Şu anda, yeni Suriye hükümetindeki 23 bakandan 19'u HTS ve El Kaide gibi yasaklı örgütlerle bağlantılı. Birçok önemli yetkili, öncelikle Batı Avrupa ve ABD'den olmak üzere çifte vatandaşlığa sahip. Savunma Bakanı, ülkesinde terörizm nedeniyle aranan bir Tacik uyruklu. Yeni atanan yetkililer arasında bir Kanadalı kadın, bir LGBTQ savunucusu ve Dürzi, Kürt ve Murşidi (Alevi olmayan) topluluklarından temsilciler var."İslam Halifeliği"nin son kalesi olan ve yaklaşık 60.000 IŞİD aile üyesinin Kürt kontrolü altında kaldığı El-Hol kampı giderek artan bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sadece 2024'te kampta 6.000'den fazla bebek doğdu ve bu durum El-Hol'un tıpkı İdlib'de olduğu gibi bir sonraki nesil cihatçıların üreme alanı olabileceği korkularını artırıyor.Suriye'nin Kaderi: Ölüm mü, Yeniden Doğuş mu?Eski Suriye son nefesini veriyor. Onlarca yıldır küresel cihatçılığa ve dini aşırılığa direnen bir ulus, stratejik yanlış adımlar ve dış müdahaleler yoluyla bir zamanlar savaştığı güçlerin eline düştü. Yeni rejim kabul edilecek mi - hem yurtiçinde hem de uluslararası alanda? Yoksa Suriye daha da kaosa sürüklenmeye mi mahkûm?Yine de umut devam ediyor. Dayanıklı ve derin bir kültürel kimliğe bağlı Suriye halkı, kendi geleceğini hala şekillendirebilir. Dayanıklılık, sadakat, misafirperverlik ve anlatılmamış insan zaferi ve trajedisi anlatılarıyla işaretlenmiş bu kadim topraklar, nihayetinde halkına aittir.