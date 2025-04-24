A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

KAZ DAĞI

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 24 Nisan 2025 09:26:29

Bütün hikâye, Hern Korfmann ile tanışmamız sonrası başladı. Hern Korfmann, benim tanıdığım dönemde TROİA (Truva)’da yıllar süren bir kazı çalışması yürütmekteydi. Kazı sahasına kimse alınmıyordu. Yüksek çadırların altında kurulan uzun masaların üzerinde kazılarda çıkan her şey sergileniyordu. Her bir parçaya etiket yapıştırılıp isimlendiriliyor, bir haritanın üzerinde de hangi noktadan çıktığı işaretleniyordu. İlk kez böyle bir arkeolojik kazıyı ziyaret ediyordum. Korfmann, hem çok nüktedan hem de bilgili bir tarihçiydi. Amacımızı öğrenince gözleri parladı. Sit alanının içine girmemize izin verdi. Antik TROİA’yı bizzat kendisi bize gezdirdi.

Onunla gezerken adeta tarihin içinde yaşıyorduk. Bir ağacın altına oturduk, ovayı seyrederken sohbete başladı ve bu alandaki kazıların tarihçesini anlatmaya koyuldu. Yöre halkı, Korfmann’a "Osman" diyordu; çünkü adını telaffuz edemiyorlardı. Yıllar önce, iş insanı Heinrich Schliemann, Homeros’un meşhur İlyada destanından etkilenip Truva antik şehri olan Hisarlık bölgesinde araştırma yapmak istemiş. 1863–1865 yılları arasında Osmanlı sarayından, Sultan Abdülaziz’den izin almış.



Troia’nın çok zengin bir kent olduğunu düşünen Schliemann, burada mutlaka büyük hazineler bulacağına inanarak kazılar yaptırmış. Ancak bu kazılar gelişi güzel yürütüldüğü için antik kent büyük zarar görmüş. Bu kazıların 1894 yılına kadar kısmen sürdüğünü, sonrasında ise ciddi kazıların 1988 yılında Korfmann tarafından başlatıldığını anlattı.

Evet, Troia tarihte gerçekten de zengin bir kentmiş; ancak bu zenginlik, sanıldığı gibi İDA Dağı’ndaki altın madeninden değilmiş. Sadece doğa olaylarından doğan avantajın zekice değerlendirilmesiyle elde edilen bir zenginlik söz konusuydu. Korfmann, bu bilgileri kazılarda bulunan tabletlerden aktardı. Troia’nın bir liman kenti olduğunu belirten Korfmann, rüzgârın bu doğal avantajlardan biri olduğunu söyledi. Aşırı rüzgâra yakalanan ticari yelkenliler, Çanakkale Boğazı’ndaki güçlü akıntıyı aşamadıklarında Troia limanına sığınırlarmış ve burada kaldıkları sürece liman kirası öderlermiş. Bu nedenle rüzgâr santrali için seçtiğimiz yerin doğru olduğunu onayladı Osman Bey.

Korfmann ile sık sık bir araya gelirdik. Her seferinde yeni kazıları bize gösterirdi. Özellikle şehrin kanalizasyon ve temiz su altyapısını bulduklarında, anlatımındaki heyecanı görmek gerekirdi. Troialılar uzun süre bu bölgede hüküm sürmüşler. Korfmann, Troia kentinin tam dokuz kez yıkılıp, her defasında yıkıntılar üzerine yeniden inşa edildiğini söylemişti. Antik kenti gezerken bu katmanları bize bizzat göstermişti.

Mitolojiye göre İDA Dağı’nda tanrıların tanrısı Zeus yaşar. Diğer tanrıların da bu dağa gelme nedeni, Zeus’un burada bulunmasıdır. Hatta mitolojiye göre Zeus ile Hera burada evlenmiştir. Pek çok mitolojik olay bu dağda geçer. Bu nedenle İDA Dağı tüm dünyada bilinirken, biz ona kısaca “Kaz Dağı” deriz. Bu dağdan kopan rüzgârların Ege’yi geçerek Bodrum’a kadar ulaştığı da doğrudur.

Bu bölge için en önemli konulardan biri de meşhur on yıl süren Troia savaşlarıdır. Hektor’un bu savaşlarda ölmesi, Troia’nın yakılıp yağmalanmasıyla sonuçlanır. Yenilmez savaşçı Akhilleus (Achilles), annesi Thetis tarafından doğduktan sonra kutsanmak üzere nehirde yıkanır. Ancak topuğundan tutulduğu için o bölgesi zayıf kalır. Troia prensi Paris, kendisine Afrodit tarafından verilen özel mızrakla Akhilleus’u topuğundan vurarak öldürür.

Yaklaşık 20 yıldır Kaz Dağları’nda siyanürle altın arama projelerine halk büyük tepki göstermektedir. Ülkemiz için bu projeden sağlanacak fayda yok denecek kadar azdır. Mitolojik gerçeklere dayanan, tarihsel ve doğal zenginliğe sahip bu bölgede, 5’li çete olarak bilinen bazı şirketlerle Kanadalı bir firmaya verilen imtiyazı toplum büyük tepkiyle karşılamaktadır. Bu gerçekler göz ardı edilerek sürdürülen doğa katliamına halk isyan etmektedir. Ancak yöneticiler bu çığlığa kulaklarını tıkamış durumdadır — tıpkı Schliemann’ın Sultan Abdülaziz’den aldığı izinle Truva hazinelerini Almanya’ya kaçırmasında olduğu gibi.

Yöre halkı, yaklaşık 290.000 orman ağacının kesildiğini, geriye kel bir arazi kaldığını söylüyor. Altın aramak kimin menfaati için? Kimin çıkarına? Biga firması kiminle ortak? Bu katliamdan kimler kazanç sağladı, bilmek isteriz. Hani deniyor ya, "İş bitince doğayı tekrar yeşillendireceğiz"? Kocaman bir yalan. Ruhsat iptal edildi ama ağaçlar nerede? Orman nerede?

Dileğim, yanlışı doğru gösterip halkı kandırmaktan artık vazgeçilmesi. Akılla alay etmektense, doğayı tahrip etmeden önce bıngıldak yerine biraz kafa kullanılsa, Karadeniz’de olduğu gibi doğa intikam aldığında iş işten geçmiş olmaz, diye bir sözüm geldi söyledim: hem nalına hem mıhına.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'den Avrupa'ya İmamoğlu ile dayanışma çağrısı
Yüzlerce öğrenciden ABD'yi terk etmeleri istendi.
Avrupa'da İmamoğlu çıkmazı: Çıkarlar mı değerler mi?
Suriye nasıl kutsallaştırıldı? Suriyeliler umutlu olabilir mi?
Penguen ve foklara da vergi uygulaması…
Trump'ın politikaları ABD'nin 50 eyaletinde protesto ediliyor.
Dünyadaki boykotlar: Kim neyi hedef aldı?
Trump üçüncü kez başkan olabilir mi?

Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Avrupa’nın en az et yiyen ülkesi Türkiye: Fiyatlar 5 yılda % 1230 arttı!
Türkiye'de ekonomi bir kez daha belirsizlik döneminde
ABD-Çin hattında ticaret savaşı: “Soğuk Savaş’tan beri görülmemiş bir rekabet”
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.

Kakao Endüstrisinde Çocuk İşçiliği: Tadı Kadar Tatlı Değil
Dan O’Dowd, Tesla’nın Zehirli Kültürü, Başarısız Abartı ve BYD’nin Yükselişi Üzerine
ANALAR(IMIZ) SİZLER ÇOK YAŞAYIN
Amerika dış yardım yumuşak gücünden vazgeçiyor mu?
Zelenski: Kolezyum Politikasının Kurbanı
KURBANIM BUGÜN
KAZ DAĞI
GÜNÜN HABERİ
NE İSEN O
KILAVUZ KARGA

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 