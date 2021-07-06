A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

TALAN

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 06 Temmuz 2021 10:10:36

Her günün doğuşunda bir tanyeri vardır. Gün ağarırken kızıl bir renkle doğudan yükseldiği yerdir. Hani derler ya bir kızıl goncaya benzer güneşin doğuşu, işte öyle bir kızıl renkle doğar güneş doğudan. Sabahları gün doğmadan kalkanlar seyrederler bu muhteşem renk cümbüşünü. Zamanla gün yükselir, güneşin bulunduğumuz yere tam dik geldiği zamana öğlen deriz. Yahut eski deyimlerde gün ortası denildiği bilinir.



Güneşin öğlen şiddeti geçtiği zamana da ikindi denmekte. Aslında ikindi zamanı, akşamla öğlen zamanının ortasında yer alır. Kimi yerde ise namaz saatlerinin günün hangi zamanında olduğunu işaret eder. Şimdi kol saatleri, bulunduğunuz enlem ve boylama göre namaz saatlerinde sizi ikaz eden bir vızıltı çıkararak uyarı yapmaktalar. Akşam vakti deriz de, akşam vakti nerede başlar nerede biter diye düşünmeyiz. Günün devrildiği, güneşin ufuk çizgisinde  kaybolmaya başlayıp, sona ermesi olarak bilinir. Akşam sonrası ise karanlığın çökmesi olarak gece diye adlandırılır.

Gece ve karanlık, insanlar için iyi duyguların coştuğu bir zaman olarak bilinmez. Her kötü gidişatın, hile ve yasadışı işleri de “KARANLIK” işler olarak adlandırırız. Sanki bu işlerin hepsi güneşin battığı zamandan sonra yapılan işlermiş gibi gelir insana. Aslında  hileli düzmece işler, mutlaka gece karanlığında yapılacak diye bir kural bulunmamakta, ancak tanımda hep kullanılan söz ‘Karanlık İşler’dir. Sanki insanlar gündüz hileli işler yapmıyormuş gibi, yapılan hırsızlıkları, hileyi hep karanlık işler olarak biliriz. Halbuki bütün hileli işlerin gündüz gözü ile yapıldığını hepimiz biliriz.

Cumhurbaşkanlığının kontrolünde bulunan gazeteler dışında yayınlanan gazetelerin içinde hergün birçok yolsuzluk ve usulsüzlükler çarşaf çarşaf haber olarak yayınlanmakta. Ancak ülkeyi yönetenlerin beyanlarında, böyle karanlık işler konusunda bir cümle bile duymak mümkün olmamakta. Atanmış bir  kadın bakan, kendi şirketinden, yönettiği bakanlığa yüksek fiyatla dezenfektan aldırıyor. Konu gazeteler tarafından afişe edilince, Saray tarafından görevinden alınıyor. 290 uyurgezer milletvekilinden bir ses bile çıkmıyor. Belki onlar da bu talandan faydalanıyor, kim bilir?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kardeşi Oktay Selçuk’un bakanlığa kestiği faturaların toplamının 25 milyonu aşmakta olduğu iddia edilmekte. Her ne kadar bakan konu ile ilgisinin olmadığını söylese de, kim inanır?

İktidar sahipleri etrafında bir sürü aydın geçinen, akademik kariyer yapmış, ünvanlı insan, para ile tutulmuşlar ve cahil halkın beynini yıkama işlevini ekranlarda iyi yürütmekte. Bu organize işlerin, ALGI OPERASYONU olarak tanımlandığı bir gerçek. Her gün vapurla Kadıköy’le Karaköy arasında gidip gelen ve profesör unvanı almış insanlar, ilgi ve çalışma alanı olmadığı halde, para için utanmadan, deniz biyolojisi konusunda ileri geri konuşmaya cesaret etmekteler. Aldığı güç Saray’dan olan bu zavallı kişilere söyleyecek bir söz bulamıyorum. Kanımca onların dünyasına güneş hiç doğmamış olsa gerek. Çünkü İLİME, sadece ünvanla sahip olunmaz. Hepimizin malumu, bazı ünvanlı kişilerin, başkalarının çalışmalarını, kendi tezlerine ekleyerek çalıntı yaptıklarını belirtmeden, doktora yaptıklarını kitaplar yazdı. Hatta bunu yapan bir kadını başbakan bile yaptık. Birisinin de başbakanlık müsteşarı olduğu bile iddia edildi.

En sonunda, inatlaşmanın doruğunda, bir köprü ayağının temelini, İstanbul’a yeni Kanal projesi diye pullandırıp, cahil halka kanalın faydaları pompalanmaya çalışıldı. İstanbul’u ada haline getirecek bu hayal proje kime ne fayda getirecek? Ülkemin kalkınmasına, işsizliğine, yoksulluğuna ne çözüm üretecek ? Ortada bunu bilen yok.

Bakınız 1623 sayfa ÇED raporunu düzenleyen Saray’ın proje isimli firması, rapora bir de Bölüm 3.13’de gelir gider tablosu yerleştirmiş. Sayfa 372’de ifade edilen Gelirler bölümüne sadece arazilerin satışlarından elde edilecek gelirler  dökülmüş. Giderlerde ise kanalın inşaat giderleri sıralanmış. Siz hiç başka ÇED raporunda böyle bir gelir gider tablosu gördünüz mü?  Ben şahsen görmedim, hatta ÇED rapor formatında böyle bir bölüm bile yok. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimlerinden sorulan deniz canlılarının nasıl etkileneceği hakkında çalışmayı yapan Prof. Ahsen YÜKSEK’inverdiği olumsuz rapor, ÇED ekine konulmamıştır.

Kanımca bu işi yağlı kapı olarak gören PROJE firması, 10 milyon dolarlık bir ek kapı anahtarı olduğunu bildiğinden, ÇED raporu sonuna ‘Bir başka kanal da SAROZ körfezine düşünülebilir’ cümlesini koymayı da unutmamışlar.     

Bence bu da başka bir TALAN sistemi olsa gerek, ancak bu işlerin gün battıktan sonra planlanan karanlık işlerden ziyade, gün ortasında tezgahlanan organize işler olduğuna canı gönülden inanırım diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Türkiye çocuk asker kullanan ülkeler listesinde
Truva Kalkanı: Suç örgütlerine yönelik küresel operasyonda 800'den fazla kişi gözaltına alındı
Sedat Peker'in açıklamalarında kim kimdir?
Hindistan'da parklar krematoryuma dönüştürülüyor
Kanada, Türkiye'ye İHA üretimi için teknoloji ihracatı iznini iptal etti
SİYAH - BEYAZ
"Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok!"
'128 milyar dolar nerede' isimli oyun sitesi kuruldu.
Peki, aşı olduktan sonra ne olacak?
İskoçya bağımsızlık referandumu için 'yol haritasını' açıkladı.

ABD PCE enflasyonu beklentinin çok üzerinde
Dünya Bankası’ndan Türkiye için yoksulluk uyarısı
Vatandaş borca battıkça batıyor
Türkiye’de rakının fiyatı 19 yılda yüzde 2 bin arttı.
Türkiye rezerv azalışında dünya birincisi oldu
Zorbalık Nedir? Zorba Kimlere Denir?
Kendisini ahşap kutuda Avustralya’dan Britanya’ya postalayan arkadaşlarını arıyor.
LOSC’TA FUT-ŞENLİK
Hava yolu şirketlerinde sağlık pasaportu hazırlığı!
The Queen's Gambit dizisiyle satranç seti satışlarında patlama yaşanıyor

Goya: Ya Sanat Ya Ölüm (Akıl Uyuyunca)
Artvee isimli arama motoru, müzelerde sergilenen eserleri ücretsiz indirme imkânı sunuyor
Desiderata
Dört Şair Bir Hikâye
“İşte Şiir” Manifestosu
Uykuda Sevmek
Akıl Önyargıda Kalırsa
Dünden Yarına Bugünler...
Hayatının Öznesi Olmak
Anemnesis / Anımsama

2020'de küresel ısınmanın bedeli çok ağır oldu
İklim Değişikliği ve Küresel Isınma
Muğla'da doğa katliamı... İktidar talan kapısını açtı!!!
Anadolu’da 60 yılda 70'e yakın göl kurudu.
Elektrikle şarj edilebilen hibrit araçlar “kuzu postuna bürünmüş kurt”
WhatsApp, yeni sözleşmeyi kabul etmeyenlerin hesaplarını silmeyecek!!!
Dijital Seyahat Kartı uygulaması 'birkaç hafta içinde' indirilebilecek
Facebook, Avustralya'daki sosyal medya yasasına karşı kullanıcıların haber içeriklerine erişimini kesti
Whatsapp kullanıcılardan ne istiyor?
Uçağa binmemizle inmemiz bir olacak!

İklim şartları, insanın beden ve beyin büyüklüğü üzerinde etkili
İlk ve ikinci dozda farklı Covid aşıları olmak 'iyi bir koruma sağlıyor'
Yüzde 92 koruyor…
Sosyal mesafe kuralı, COVID-19’u önlemede hiçbir etkiye sahip değil
Avustralya arısı 100 yılın ardından tekrar görüldü
Salgın, toplum üzerindeki baskıyı artırmak için fırsata dönüştürüldü
Tutuklu oranında Türkiye Avrupa birincisi
Dünya Mutluluk Raporu: Finlandiya 1. , Avustralya 12. ve Türkiye 104. sırada
Özgürlüklerde en çok gerileyen ülkeler.. Birinci Mali İkinci Türkiye
Türkiye hiç bu kadar mutsuz olmadı

İLKBAHAR(I) YAZ(IN)
Fransa’dan mektub var
Nâzım Hikmet’e ilişkin bir veya iki anı
AĞIR OL BATMAN GELESİN ya da YAVAŞLIĞA GÜZELLEME
BİR MAYIS’A ÇEYREK KALA
GERÇEK
TALAN
Ben Değilim
MAFYA
YOL SUZLUK

Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi
Dünyanın İlk Destan Kahramanı: Gılgamış
Antik Çağlarda Kendi Memleketlerine Karşı Savaşan Paralı Askerler
Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 