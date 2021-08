Kategori: Teknoloji | 0 Yorum | 25 Ağustos 2021 05:52:17









Yapay et üretimi, hayvan hücrelerinin laboratuvar ortamında kültürlerinin oluşturulmasını gerektirir. Bununla birlikte, gerçek etin dokusu, tadı ve ağızdaki hissinin benzerini yapmak için kas, yağ ve diğer elementlerin doğru karışımını oluşturmak ve bunu uygun ölçekte ve makul bir fiyata yapmak gerekir.













İsrailli bir yapay et şirketi MeaTech, gelecekteki ürün yelpazesinin domuz etini de içereceğini açıkladı. Koşer domuz eti bir oksimoron gibi gelse de bir İsrail girişimine göre yakında gerçekleşebilir. MeaTech 3D isimli şirket yapay et teknolojisi alanında bir lider. Aynı zamanda dünyanın halka açık tek yapay et şirketi ve yakın zamanda yapay domuz etinin seri üretimi için geliştirme çalışmalarına başladı.Bunu başarmanın zorluğu nedeniyle, MeaTech, tamamen laboratuvar ürünü etin ticarileştirilmesine doğrudan geçmiyor. Bunun yerine, üç aşamada hareket ediyorlar. Birinci aşama, bitki ve yapay etin birleşiminden oluşan hibrit bir ürün. Bu, gerçek etin tadı ve dokusunun benzerini yapmaya yardımcı olmak için bitki kökenli bileşenler kullanıyor. Sonraki aşama, biftek gibi farklı türlerde satılabilen laboratuvar ürünü etler. Son olarak, herhangi bir et türünün tadı, dokusu ve şeklinin benzerini yapabilecek 3D yazıcıyla üretilen etler.Elbette İsrailli şirket için büyük bir soru, yapay etin Koşer olarak kabul edilip edilmeyece (başka bir deyişle, dini olarak ‘caiz’ kabul edilmesi için gereken dini gereklilikleri karşılayıp karşılamayacağı) büyük bir soru. MeaTech’in iş geliştirme müdürü Simon Fried, “Bu, atalarımızın öngörebileceği bir teknoloji değil Bir yandan bu, hayvan içermeyen ve ritüel kesim veya diğer gerekliliklere gerek duymayan bir laboratuvar ürünü. Öte yandan, kimileri koşer olmayan et gibi görünen şeyleri özgürce yiyen insanların yaşayacağı sosyal sonuçlarından endişe duyuyor.”Ticari yapay et pazarı henüz gelişim aşamasında, ancak dünyanın dört bir yanındaki insanların acımasız ve sürdürülemez ticari hayvancılık endüstrisinden giderek daha fazla uzaklaşmasıyla hızla büyüyor.